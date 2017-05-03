 Вследствие обстрела Авдеевки погиб украинский боец, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, российско-оккупационные войска применили минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Противник вел огонь со стороны населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая, находящихся на временно неподконтрольной территории.
По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.
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