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 Вследствие обстрела Авдеевки погиб украинский боец, - штаб АТО

Вследствие обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Авдеевки (Донецкая область) погиб военнослужащий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, российско-оккупационные войска применили минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Противник вел огонь со стороны населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая, находящихся на временно неподконтрольной территории.

По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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