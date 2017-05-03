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 8-летняя девочка из Украины умерла на турецком курорте

В Турции во время отдыха на курорте умерла 8-летняя девочка - гражданка Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, девочка с родителями отдыхала в отеле поселка Кириш недалеко от Кемера. Ребенку стало плохо, его с температурой забрали в больницу в Кемер, а затем срочно доставили в частный госпиталь в Анталии. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Точную причину смерти должны установить эксперты.

Информацию о гибели ребенка подтвердили в Посольстве Украины в Анкаре.

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с чего бы это? ты завидуешь что люди могут там отдохнуть? что за бред?
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Шкода дитину та батьків. Сили їм все це пережити.
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горе для родителей. какие, тут, могут быть, комментарии?
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