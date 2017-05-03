 8-летняя девочка из Украины умерла на турецком курорте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, девочка с родителями отдыхала в отеле поселка Кириш недалеко от Кемера. Ребенку стало плохо, его с температурой забрали в больницу в Кемер, а затем срочно доставили в частный госпиталь в Анталии. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.
Точную причину смерти должны установить эксперты.
Информацию о гибели ребенка подтвердили в Посольстве Украины в Анкаре.
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