 4 млн работающих граждан не платят налоги, - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Киев", об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Количество пенсионеров в Украине достигает 12 млн, в то время когда тех, кто платит социальный взнос, значительно меньше, а это увеличивает нагрузку на каждого официально оформленного работника", - сказал он.
По его словам, налоговая политика государства не побуждает всех участников рынка работать легально, а следовательно, возникает выплата зарплат в конвертах.
Напомним, ранее вице-премьер министр Павел Розенко сообщил, что из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд.
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За Насирова внесли 100 млн. гривень. А проверили, налоги с них уплачены?
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Что со всем этим делать - вопрос, ответ на который в одном броском предложении или даже умном параграфе не даст никто.
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