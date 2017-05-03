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 4 млн работающих граждан не платят налоги, - Рева

Около 4 млн работающих граждан официально не трудоустроены и соответственно не платят налоги в бюджет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Киев", об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Количество пенсионеров в Украине достигает 12 млн, в то время когда тех, кто платит социальный взнос, значительно меньше, а это увеличивает нагрузку на каждого официально оформленного работника", - сказал он.

По его словам, налоговая политика государства не побуждает всех участников рынка работать легально, а следовательно, возникает выплата зарплат в конвертах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко

Напомним, ранее вице-премьер министр Павел Розенко сообщил, что из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд.
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если бы ты не воровал то имел бы толк платить налоги а платить налоги чтобы ты наедал ряху не будем
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конечно же,платить налоги не будем но подавай нам европейские зарплаты и жизнь как в Европе, пока будут такие дегенераты как ты то в говне украинское общество будет жить вечно
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пока это хрюкало будет воровать а ты ему отсасывать в европу всё равно не придём
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три года подряд нытики ноют о том что парашенко ворует... почему не предоставить доказательства? как Навальный по Медведеву к примеру, с цифрами, именами, суммами, компаниями? тогда если бы народ увидел такие факты он бы уже не молчал, Навальный показал правду и люди начали выходить и протестовать, покажи тут такое же, в чем проблема? есть что?
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ПОКА НАЛОГИ ВОРУЮТ И ПЛАТИТЬ ИХ БУДЕТ ТОЛЬКО НАРОД, А НЕ "ЭЛИТА" - ПЛАТИТЬ КОНЕЧНО ЖЕ НЕ БУДЕМ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ВСЕМИ СПОСОБАМИ БУДЕМ УКЛОНЯТЬСЯ.
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Идиотина. Там налог на зп не попадает в офшорный общак, а у нас все уходит в чёрную дыру. Уже давно никто и ничего не просит у этих гавнюков из сои, пусть хоть не мешают работать
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скорее пока такие придурки как ты будут выбирать из всем известных воров и аферистов,то остальные адекватные люди буду всеми правдами и неправдами уходить от ограбления через налоги государством...кстати баран запиши себе на лбу,НДС платят ВСЕ и каковы результаты ?
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Чиновники показали миллионы налички в матрасах. Хоть по одному была налоговая проверка?
За Насирова внесли 100 млн. гривень. А проверили, налоги с них уплачены?
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Там было даже лучше - гепеу сказали, что деньги - чистые, не ворованные. А вот, уплачены ли с них налоги - должен ответить Минфин, т.е. сам Насиров, которого выпустили за эти деньги...
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Миллионы налички в масштабах страны - ничто. Даже миллиард долларов на 11 млн. пенсов - это всего лишь 90 долларов на пенса - одна пенсия. Проблема в том что производительность труда слишком мала, в силу многих факторов - и дыбильной системы налогообложения, и оттока наиболее активного и образованного населения, скажем так, на более зеленые пастбища, и никакой культуры труда. В таких условиях нежелание участвовать в безнадежной солидарной пенсионной системе - очень даже рациональный выбор.
Что со всем этим делать - вопрос, ответ на который в одном броском предложении или даже умном параграфе не даст никто.
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Так уменьшайте их количество и делайте их прозрачными и понятными!
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По факту налогов с зп 41,5%, это удержание 19,5% и начисления 22%. вопрос остался открытым- где аудит пенс фонда в разрезе каждой потраченной копейки за последние 10 лет?!
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ну как вор сам себе аудит будет проводить это всё равно что себе сделать харакири
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В Украине для 8 млн. человек пенсии отменены мошенническим путём.Моя покойная мать получала пенсию 132 руб.Но пришёл 1991 год. и всё изменилось.Только помогая я с братом,она смогла жить.И сейчас очередная циничная шайка ряженых решила повторить всё снова. Игнорируя Конституцию и все законы Украины несёт бред и самое интересное,каждый месяц буза меняется.По высказываниям,которые Рева,несёт публично,он для меня обычный нацист.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество4 млн работающих граждан не платят налоги, - Рева
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