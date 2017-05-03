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 Янукович обжаловал заочный судебный процесс в Европейском суде по правам человека, - адвокат

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) касательно заочного осуждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена" и заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", - сказал он. По его словам, это заявление было принято украинской стороной защиты, передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ.

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Напомним, подготовительное заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича начнется в Оболонском районном суде Киева 4 мая в 10:00.
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так пусть приезжает. и отстаивает свои права. корефаны еще и оправдают.
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Он обязательно приедет и отстоит себя. Потому что и поныне фактически Виктор Фёдорович есть действующим Президентом Украины. Импичмента ему официально никто не объявлял, его избрал народ, так что он вернётся тогда, когда эту "власть" осудит военный трибунал.
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ну так почему бы легитимному пенькобежцу не приехать в Украину и не рассказать все самому?
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Приедет тогда, когда сменится власть в Украине. Обязательно приедет.
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колорадский глист зашевелился и ты вылезла на ночную смену?... Одесский шашлык из тебя и из Овоща будет!
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"Я получил звонки от членов своей семьи, о том, что даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать"

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Не таким как вы, судить Виктора Фёдоровича, а тем более, заочно - руки коротки и судилка ещё отросла. Я лично вцеплюсь в горлянку и выгрызу её каждому, кто посмеет даже подумать плохо об этом человеке! Вы и волоска малого на его голове не стоите! И именно Виктор Фёдорович Янукович (и никто другой!) поныне является действующим Президентом Украины. Импичмента не было, а то что его свергла нынешняя нацистская власть в Украине - они за это ответят на военном трибунале, и очень скоро!
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Чтобы шутка была понятной, она должна быть смешной. Если шутка несмешная, то ее желательно заключать в таги <сарказм> </сарказм>
Но за старание таки поставим три.
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С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото". (с)
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А что отвечать? Я написала чистую правду. Мне боятся некого и нечего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнукович обжаловал заочный судебный процесс в Европейском суде по правам человека, - адвокат
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