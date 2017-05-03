 Янукович обжаловал заочный судебный процесс в Европейском суде по правам человека, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
"Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена" и заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", - сказал он. По его словам, это заявление было принято украинской стороной защиты, передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ.
Напомним, подготовительное заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича начнется в Оболонском районном суде Киева 4 мая в 10:00.
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Но за старание таки поставим три.
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