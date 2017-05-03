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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12793) увольнение (1405) Ложкин (139)

 Порошенко уволил Ложкина с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина с должности своего внештатного советника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Українських Новин".

Ложкина нет в списке действующих советников Президента, но он значится в списке уволенных за период с 7 июня 2014 года (дата вступления Порошенко в должность главы государства) по 25 апреля 2017 года. Дата увольнения Ложкина с должности внештатного советника не уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко своим Указом ввел в состав СНБО Райнина и вывел из него Ложкина

Напомним, Порошенко назначил Ложкина внештатным советником Президента и секретарем Национального инвестиционного совета 29 августа 2016 года, когда уволил его с должности главы Администрации.
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И кем теперь работает пан Ложкин?
неужели на субсидии сидит? О_о
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Так он же в последнее время работал н должности главного привлекателя инвестиций в Украину? Хорошо было бы услышать отчёт о проделанной работе.
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Не беда. Гарант найдет в советники Вилкина или Тарелкина. Может где еще и Стаканов подсуетится. Так чтоб политическая сервировка состоялась. Ведь кадры решают все...
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Насіров вже помогав одному інвестору .. Думаю це все ноги з однієї сторони ..
Цікаво так все таки правда і у пана Президента с паном вместо Сєні йде мясорубка на все бабло зандора... Мені навіть жалко його стало , і так рошен пришлось закривати а тут ще й в спину .. Хотя сеня басом Чеченського карателя його попереджував що лити воду на чужий млин до добра не приведе короче поживемо побачімо .
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столько хлебных мест , штатные внештатные советники и даже советы не нужны а просто почётно и сытно за счёт нищих конечно простолюдинов
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