 Порошенко уволил Ложкина с должности своего советника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Українських Новин".
Ложкина нет в списке действующих советников Президента, но он значится в списке уволенных за период с 7 июня 2014 года (дата вступления Порошенко в должность главы государства) по 25 апреля 2017 года. Дата увольнения Ложкина с должности внештатного советника не уточняется.
Напомним, Порошенко назначил Ложкина внештатным советником Президента и секретарем Национального инвестиционного совета 29 августа 2016 года, когда уволил его с должности главы Администрации.
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неужели на субсидии сидит? О_о
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Цікаво так все таки правда і у пана Президента с паном вместо Сєні йде мясорубка на все бабло зандора... Мені навіть жалко його стало , і так рошен пришлось закривати а тут ще й в спину .. Хотя сеня басом Чеченського карателя його попереджував що лити воду на чужий млин до добра не приведе короче поживемо побачімо .
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