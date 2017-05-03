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 Америка будет противодействовать российской агрессии в Европе, - глава Командования спецопераций США Томас

Уровень угрозы со стороны России является одним из самых высоких.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генерал Рэймонд Томас, возглавляющий Командование специальных операций США, во время слушаний в Конгрессе.

"Угроза со стороны воинствующих экстремистских организаций остается наивысшим приоритетом для Командования специальных операций США. Наш второй приоритет с точки зрения ресурсов и уровня воздействия - это оказание поддержки Европейскому командованию США в противодействии российской агрессии в Европе", - сказал он.

В этой связи чиновник напомнил заявление министра обороны США о том, что Россия стремится контролировать действия стран-соседей в экономической, дипломатической плоскости и в вопросах безопасности. Кроме того, как отметил генерал, Россия пытается ограничить деятельность западных институтов в Европе, особенно в постсоветских странах.

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"Мы упорно работаем с нашими партнерами, и Государственный департамент создает потенциал в восточной и северной Европе, чтобы противостоять подходам России в рамках нетрадиционной войны, включая разработку надежных и устойчивых возможностей для специальных операций в регионе", - заявил Томас.

Он также рассказал о намерении Командования укреплять отношения с партнерами "с целью сдерживания и реагирования на агрессию в регионе".
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Говория о создании потенциала, который будет успешно противодействовать расейской угрозе, генерал Томас озвучил намерения Трампа улучшить, как количественно, так и качественно вооружённые силы США в Европе! На практике это означает, что США намерены увеличить численность войск, оборудования и возможностей разведки для сдерживания агрессии России в Европе. Об этом же говорит и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, глава европейского командования ВС США, американский генерал Кертис Скапаротти.
Я думаю, потенциально, в наземной составляющей, (...) к примеру, присутствие бронетанковой дивизии", - заявил генерал. В своем выступлении перед комитетом Скапаротти заявил, что с нетерпением ждет ввода в эксплуатацию истребителей пятого поколения F-35, которые малозаметны, а также могут переносить как ядерные, так и обычные бомбы. Также генерал высказался за "продолжение инвестирования" в подводный флот и более частую отправку к берегам Европы авианосцев и морских десантных групп США. Так что Трамп возвращается к практике Рейгана, который понимал, что сдержать СССР может только сила, с расеей дело обстоит точно так же! Отсюда и заискивания Хуйла и желание проводить полноценные переговоры с Трампом!
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Угроза со стороны воинствующих экстремистских организаций ну наконец пидарашку назвали по людски
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Называется - "Отэто выбрал блин призидента омерики", чем теперь жопу зашить, а?
Америка будет противодействовать российской агрессии в Европе, - глава Командования спецопераций США Томас - Цензор.НЕТ 6991...
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Главное, новых санкций не вводите, ага...
А так противодействуйте....конечно...
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Ну якщо що, і ви будете тут пробігать .. то ми вас не бачіли як то кажуть на здоров'я ласкаво просимо. Улус оттам звідки воняє не заблукаєте
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмерика будет противодействовать российской агрессии в Европе, - глава Командования спецопераций США Томас
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