 Америка будет противодействовать российской агрессии в Европе, - глава Командования спецопераций США Томас

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генерал Рэймонд Томас, возглавляющий Командование специальных операций США, во время слушаний в Конгрессе.
"Угроза со стороны воинствующих экстремистских организаций остается наивысшим приоритетом для Командования специальных операций США. Наш второй приоритет с точки зрения ресурсов и уровня воздействия - это оказание поддержки Европейскому командованию США в противодействии российской агрессии в Европе", - сказал он.
В этой связи чиновник напомнил заявление министра обороны США о том, что Россия стремится контролировать действия стран-соседей в экономической, дипломатической плоскости и в вопросах безопасности. Кроме того, как отметил генерал, Россия пытается ограничить деятельность западных институтов в Европе, особенно в постсоветских странах.
"Мы упорно работаем с нашими партнерами, и Государственный департамент создает потенциал в восточной и северной Европе, чтобы противостоять подходам России в рамках нетрадиционной войны, включая разработку надежных и устойчивых возможностей для специальных операций в регионе", - заявил Томас.
Он также рассказал о намерении Командования укреплять отношения с партнерами "с целью сдерживания и реагирования на агрессию в регионе".
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Я думаю, потенциально, в наземной составляющей, (...) к примеру, присутствие бронетанковой дивизии", - заявил генерал. В своем выступлении перед комитетом Скапаротти заявил, что с нетерпением ждет ввода в эксплуатацию истребителей пятого поколения F-35, которые малозаметны, а также могут переносить как ядерные, так и обычные бомбы. Также генерал высказался за "продолжение инвестирования" в подводный флот и более частую отправку к берегам Европы авианосцев и морских десантных групп США. Так что Трамп возвращается к практике Рейгана, который понимал, что сдержать СССР может только сила, с расеей дело обстоит точно так же! Отсюда и заискивания Хуйла и желание проводить полноценные переговоры с Трампом!
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А так противодействуйте....конечно...
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