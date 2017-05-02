 Молдова просит ФБР помочь в расследовании "отмывания" $22 млрд из России

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы переходим ко второму этапу расследования дела об отмывании 22-х миллиардов долларов. Если до настоящего времени Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура занимались, в основном, выявлением высокопоставленных чиновников, включая судей и судебных исполнителей, причастных к этому уголовному делу, то на следующем этапе нам предстоит определить зарубежные кампании и бенефициаров похищенных денежных средств. Мы готовим соответствующие документы в адрес ФБР с просьбой об оказании помощи в расследовании дела", - заявил Морарь.
Ранее по "делу о Ландромате" в судебные инстанции были направлены уголовные дела на 14 судей, 2-х судебных исполнителей и четырех высокопоставленных чиновников Национального банка Молдовы.
По этому же делу проходят еще 9 сотрудников одного из коммерческих банков страны.
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