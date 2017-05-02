EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 За рубежом
  476  11
Все про:Молдова (767) отмывание денег (148) Россия (70282) ФБР (104)

 Молдова просит ФБР помочь в расследовании "отмывания" $22 млрд из России

Антикоррупционная прокуратура Молдовы планирует обратиться к Федеральному бюро расследований США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22-х миллиардов долларов из России (так называемое дело о "Ландромат").

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Украинская система электронных закупок GoGlobal запущена в Молдове, - замминистра Нефедов

"Мы переходим ко второму этапу расследования дела об отмывании 22-х миллиардов долларов. Если до настоящего времени Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура занимались, в основном, выявлением высокопоставленных чиновников, включая судей и судебных исполнителей, причастных к этому уголовному делу, то на следующем этапе нам предстоит определить зарубежные кампании и бенефициаров похищенных денежных средств. Мы готовим соответствующие документы в адрес ФБР с просьбой об оказании помощи в расследовании дела", - заявил Морарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских миротворцев в Приднестровье

Ранее по "делу о Ландромате" в судебные инстанции были направлены уголовные дела на 14 судей, 2-х судебных исполнителей и четырех высокопоставленных чиновников Национального банка Молдовы.

По этому же делу проходят еще 9 сотрудников одного из коммерческих банков страны.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
100 пудов, если подключится ФБР, то всплывёт какой-нибудь путинский дружок...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В интернете была статья большая с раскладкой денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читала , что и через украинские банки какая то руцькая сумма прошла в Молдову. Может поэтому Гонтарева смывается с банка . ФБР- это не шутки.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМолдова просит ФБР помочь в расследовании "отмывания" $22 млрд из России
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти