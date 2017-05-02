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Все про:Черновицкая область (280) граница (2949) контрабанда (1844) пограничники (1211) Румыния (479) сигареты (593)

 Контрабандисты бросили 3 тыс. пачек сигарет у границы с Румынией

В Черновицкой области, на границе с Румынией, изъяты контрабандные сигареты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у села Селятин пограничный наряд заметил двух человек с коробами, которые пробирались в Румынию. При попытке задержания контрабандисты убежали, бросив почти 3 тыс. пачек сигарет.

Сейчас идет поиск лиц, причастных к правонарушению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы. ФОТОрепортаж
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Потрясающая новость, на Пулитцеровскую премию тянет.
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А сигареты хоть не несут на себе следы медвежей болезни контрабасистов?
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например про первомайские демонстрации в странах Европы
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как национальный праздник Первое мая празднуют в Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Германии, Венгрии, Греции, Исландии, Испании, Италии, Литве, Люксембурге, Мальте, Молдавии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Кипре, Сербии, Словакии, Словении, Чехии, Турции, Украине?, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. В большинстве этих стран дело обходится локальными демонстрациями политических партий и организаций, проходящих на главных улицах и площадях. Нередко на таких демонстрациях можно встретить советскую символику: хотя Первомай возник еще до установления советской власти, особый размах он приобрел именно во времена СССР.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонтрабандисты бросили 3 тыс. пачек сигарет у границы с Румынией
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