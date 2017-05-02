 Контрабандисты бросили 3 тыс. пачек сигарет у границы с Румынией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у села Селятин пограничный наряд заметил двух человек с коробами, которые пробирались в Румынию. При попытке задержания контрабандисты убежали, бросив почти 3 тыс. пачек сигарет.
Сейчас идет поиск лиц, причастных к правонарушению.
202 4
Трое азербайджанцев задержаны у российской границы на Харьковщине и Сумщине(4)
Сын экс-главы Тячевской РГА на автомобиле Maserati пытался вывезти из Украины $400 тыс. наличными, - Москаль(71)
Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины. ФОТО(66)
Гражданин Молдовы задержан в пункте пропуска на Одесчине при попытке провезти боеприпасы и военную амуницию(9)
Донбасская вольница. Зачем Кремлю ров в Ростовской области(3)
У реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах. ФОТО(37)
Военнослужащие задержали три грузовика с контрабандой в зоне АТО(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить