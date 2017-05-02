 Завтра состоится первая автограф-сессия участников Евровидения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Евровидения-2017, мероприятие начнется в 18:00 в ТРЦ Gulliver (пл. Спортивная, 1-А).
Участники:
- Тамара Гачечиладзе - представительница Грузии на Евровидении-2017;
- группа Triana Park - представители Латвии на Евровидении-2017;
- группа O.Torvald - представители Украины на Евровидении-2017.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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