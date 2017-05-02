 Аннексия Крыма - нарушение базовых мирных ценностей, - Меркель

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила 2 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"На что мы рассчитываем и что не может быть забыто - это базовые принципы европейской системы безопасности, которые были нарушены. Аннексия Крыма - это не просто аннексия, это нарушение мирных ценностей, созданных после Второй мировой войны. Речь идет, в частности, о нерушимости границ и уважении территориальной целостности", - отметила Меркель.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что украинские власти потеряли шанс реализовать минские договоренности.
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украинский политический процесс. Этого достаточно, чтобы
предотвратить членство Украины в НАТО или ЕС.
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А ТОГДА, когда "зеленые человечки" захватили Симферополь - ПОЧЕМУ граждане Украины не вышли с многотысячными демонстрациями? Испугались? Ждали российский десант? Или указаний от Турчинова??
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