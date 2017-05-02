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 Аннексия Крыма - нарушение базовых мирных ценностей, - Меркель

Санкции против России могут быть отменены только в том случае, если будут устранены причины, по которым они были введены. В частности, речь идет об аннексии Крыма.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила 2 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"На что мы рассчитываем и что не может быть забыто - это базовые принципы европейской системы безопасности, которые были нарушены. Аннексия Крыма - это не просто аннексия, это нарушение мирных ценностей, созданных после Второй мировой войны. Речь идет, в частности, о нерушимости границ и уважении территориальной целостности", - отметила Меркель.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что украинские власти потеряли шанс реализовать минские договоренности.

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А когда призывали не поддаваться на провокации то не догадывались об этих нарушениях?
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Усиливайте санкции, перестаньте выдавать визы ватному быдлу. Пусть проводят отпуск в Зажопинске...
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где же вы были 3 с лишним года назад, когда скромно молчали. ну а мы припомним всё.
Аннексия Крыма - нарушение базовых мирных ценностей, - Меркель - Цензор.НЕТ 2082
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А їм і зараз не припікає. Війна десь там, далеко.
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Перекрывайте кислород Параше полностью, хватит слов...
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Эмбарго на нефть, отключить СВИФТ, закрыть заграничные счета - этого будет достаточно, чтобы раша уползла не только с территории Украины, но с т. н. приднестровья, Осетии, Абхазии, Сирии. Что может быть дороже человеческой жизни? Ты слышишь, Европа, США? Нет не слышат. Они заняты целованием обосранной рашисткой жопы, которая гадит везде.
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Гібридна північна Корея. Малость на сухпай перевести і буде уже справжня.
Аннексия Крыма - нарушение базовых мирных ценностей, - Меркель - Цензор.НЕТ 7215
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Бабушка Меркель ткнула в ботоксную морду аненксией дедушке Хуйло
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на гопника один только действует аргумент - это сила, тех же санкций, а этот трёп не о чём, третий год озабоченные, а толку ноль, походу решили ждать пока ботокс не издохнет
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Как говорил фюрер,в Кремле-у каждого Вовы своя роль....
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по мне то главное устоновить мир и порядок в Донбасе и Луганске, а Крым пусть годика5-7 ещё пусть побудет в аренде у козломордных, правда Кримских татар жалко, но они выдержит, они сильны
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у нас не раша, канцлер не может приказать кому-то что-то куда-то экспортировать или нет в нарушение закона. напомнить какие санкции были наложены на рашу, или в курсе?
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канцлер не может приказать, но канцлер может наложить нормальные санкции, а не лажу.
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эту муть будем слушать годами. Епт, кацапы, захватили нашу территорию, то есть, в стране оккупанты, а нам парят новости, о каких то республиках. Объявляйте мобилизацию. Какого болта писать о, каких то, террористах, вперемешку, с новостями о войсках сопредельного государства.
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Ваша правда. Что каждый день по несколько человек, что за один день много, результат будет один, а территория освободится раньше.
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к моему большому сожалению, это - не весь Питер. далеко не весь. в СССР тоже были диссиденты. и? остановило это вторжение в Афганистан? нет! но самое ужасное - среди современной российской оппозиции, требующей отставки путина и пр. плюшек, есть сторонники усиления давления на Украину. так что, я бы сильно не радовался одной фотографии...
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Замороженный конфликт на Донбассе дает России рычаг влияния на
украинский политический процесс. Этого достаточно, чтобы
предотвратить членство Украины в НАТО или ЕС.
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немка базарит по делу.
А ТОГДА, когда "зеленые человечки" захватили Симферополь - ПОЧЕМУ граждане Украины не вышли с многотысячными демонстрациями? Испугались? Ждали российский десант? Или указаний от Турчинова??
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Выходили с многотысячными демонстрациями тогда.
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агентка штази посварилась с агентом кгб. у него дома в росии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАннексия Крыма - нарушение базовых мирных ценностей, - Меркель
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