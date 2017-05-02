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Все про:Головин (9) Одесса (5570) оружие (3880) память (806) Нацполиция (7203) изъятие (353)

 На Куликово Поле в Одессе пытались пронести мачете, - полиция

Во время памятных мероприятий в центре Одессы изъято холодное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его информации, полицейские выявили два факта незаконного оборота наркотических веществ.

Кроме того, пресечена попытка пронести на территорию, где проводились поминальные мероприятия, холодное оружие - мачете. Благодаря арочным металлодетекторам, установленным по периметру Куликового Поля, оружие было выявлено и изъято.

Головин добавил, что жалоб и заявлений на действия полицейских пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время памятных мероприятий в Одессе задержаны 14 человек, - замглавы МВД Яровой

Напомним, Дом профсоюзов на Куликовом Поле минировали сегодня после полудня, информация о взрывчатке не подтвердилась. Кроме того, сегодня в Одессе "минировали" два вуза. Позже Куликово Поле "заминировали" второй раз.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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Вили, коса, мачете, лопата - не зброя, сільськогосподарські знаряддя праці. Це має знати пересічний мент, чи поліцай, а керівник Головного управління Нацполіції в Одескій області Дмітрій Головін, тим більше.
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Мачете - вещь хорошая. Можно тропу прорубить в &бенях, а можно - русскую свинью на шашлык по-одесски нашинковать
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Новость кАечно, "сверхважная", а еще вон пэсык поссать сходил! На цензоре по-моему одни неадекваты.
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Одесса мама и сегодня на высоте слегка разминала вату на Приморском
https://www.youtube.com/watch?v=UAuNasWJD_Y&html5=1
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Рашкаскот, истерящий про фошиздов в Одессе 2 мая 14го!
Ответьте на простой вопрос. Сколько куликоввцев было убито из огнестрела? - Ноль
А сколько "фошиздов"?
Как вы считаете, имели право на месть мирные болельщики, которых хладнокровно расстреляли из-за ментовских спин?
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Милиция действовала правильно! - сказала Жуля.
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Тю!
Ляшко по Киеву с вилами рассекает,и шо?!..
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На Куликово Поле в Одессе пытались пронести мачете, - полиция - Цензор.НЕТ 6759
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а нету каких нибудь интересных тем, про Одессу слишком много, можно ив одной сосредоточить ну в двух трёх в других темах никто не хочет разговаривать такое ощущение что
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Куликово Поле в Одессе пытались пронести мачете, - полиция
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