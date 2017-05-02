 На Куликово Поле в Одессе пытались пронести мачете, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
По его информации, полицейские выявили два факта незаконного оборота наркотических веществ.
Кроме того, пресечена попытка пронести на территорию, где проводились поминальные мероприятия, холодное оружие - мачете. Благодаря арочным металлодетекторам, установленным по периметру Куликового Поля, оружие было выявлено и изъято.
Головин добавил, что жалоб и заявлений на действия полицейских пока нет.
Напомним, Дом профсоюзов на Куликовом Поле минировали сегодня после полудня, информация о взрывчатке не подтвердилась. Кроме того, сегодня в Одессе "минировали" два вуза. Позже Куликово Поле "заминировали" второй раз.
2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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http://youtu.be/WEomGIEuaXY?a на @YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=UAuNasWJD_Y&html5=1
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Ответьте на простой вопрос. Сколько куликоввцев было убито из огнестрела? - Ноль
А сколько "фошиздов"?
Как вы считаете, имели право на месть мирные болельщики, которых хладнокровно расстреляли из-за ментовских спин?
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