 Трамп и Путин обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом, - Белый дом

Об этом сообщил во вторник Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Как отмечается в заявлении администрации США, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились друг с другом в том, что страдания в Сирии зашли слишком далеко и продолжаются слишком долго, и что все стороны конфликта должны сделать все возможное для прекращения насилия.
В документе подчеркивается, что беседа носила позитивный характер и включала обсуждение безопасных зон с целью достижения долгосрочного мира. Отмечается также, что США направят представителя на переговоры по установлению перемирия в Астане, которые состоятся 3-4 мая.
Кроме того, собеседники обсудили проблемы долгосрочного сотрудничества в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а также о путях разрешения опасной ситуации в Северной Корее.
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Путин выбрал любимый сорт вазелина из каталога «Шанель».
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Только когда по Парижу
ПутинГитлер проехал, все прозрели...
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Я что-то пропустил?
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но такая вышла херь:
- обвалился царский рейтинг,
- хоть отвесом его мерь!
Обвалился и повис
головой обмякшей вниз,
- так повис, что даже Ельцин
рядом с ним - порноартист!
А и то немудрено!
Царь-то - полное говно,
что за три царёвых срока
посадил страну на дно.
Десять лет пенька и лён
подпирали его трон,
- десять лет цены высокой
скрыли факт что царь - "го...он".
Но всему приходит срок,
- рынок льна и пеньки сдох,
а создать чего иного
не сподобился царёк.
Запаршивел враз народ,
- денег всем недостаёт,
всё везде у всех хреново,
всюду смута и разброд.
Царь и войны затевал,
и соседский Рым украл,
и "Великою Державой"
царство в прессе величал.
Толку - чуть от этих мер.
- Виснет рейтинг аки "херъ"(литера старой азбуки),
- даже клич не помогает
"возрождать СССР"!
Наконец, зовут врача,
- чародея-ловкача,
по фамилии ВЦИОМов,
- просят рейтинг "прокачать".
Доктор вмиг явился в зал,
- трогал рейтинг и щипал,
прижигал его зелёнкой
и домкратом поднимал.
Только хлопоты его
не приносят ничего
- рейтинг всё "на полшестого",
- виснет, словно неживой.
Наконец, и врач устал,
- из кармана скотч достал,
- на него к царёву носу
рейтинг крепко примотал.
"Так теперь вот и ходи!
Рейтинг поднятым блюди!
А неловкие вопросы
хитроумно обходи!
- Недотёпистый народ
всё равно не разберёт,
- рейтинг ли примотан к носу,
иль совсем наоборот!"
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Схоже на покійного Філатова.
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И ТРАМП СКАЗАЛ : " ВЫЛАЗЬ хуло из под кровати- от Гааги не спрячешься. " об этом пресс-служба хремля стыдливо умолчала.
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Це тішить.
Отже: в США вважають, що безпосереднє втручання у наші справи поки не потрібне. Ми справляємося самі.
А як же "зрада зрадна"?
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- Hello?
- Сам Х#йло
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Кацапские дебилы не перестают удивлять...
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