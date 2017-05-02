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Все про:переговоры (3289) Путин (23705) Россия (70282) Сирия (2416) США (12475) Трамп (1030)

 Трамп и Путин обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили сегодня ситуацию в Сирии.

Об этом сообщил во вторник Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Как отмечается в заявлении администрации США, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились друг с другом в том, что страдания в Сирии зашли слишком далеко и продолжаются слишком долго, и что все стороны конфликта должны сделать все возможное для прекращения насилия.

В документе подчеркивается, что беседа носила позитивный характер и включала обсуждение безопасных зон с целью достижения долгосрочного мира. Отмечается также, что США направят представителя на переговоры по установлению перемирия в Астане, которые состоятся 3-4 мая.

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Кроме того, собеседники обсудили проблемы долгосрочного сотрудничества в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а также о путях разрешения опасной ситуации в Северной Корее.

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Да ладно. Трамп потихоньку делает то, что хотел сделать с самого начала - подружиться с Вовой.
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не ...он через вову на кима выходы ищет отчаянно..
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З терористом хуйлом обговорював боротьбу з тероризмом цікаво,про що вони балакали? А Трамп привіз хуйлу маленьку копію Томагавка?
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Томагавки то спектакль. Уявіть собі що би кричав )(уйло, як би таке зробив Обама. Чому він мовчить? Трампу дали набрати рейтинга та показати, що він ніби не в друзях з )(уйлом. Зарано шановне товариство радіє. Зарано.
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Трампа потихоньку затягивают в закулисные интриги, устоит или нет?
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Самое главное на сегодня, что Трамп полностью под контролем сенаторов и никакие поблажки рашке даже в заднем списке не стоят.
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снимите розовые очки.
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Хуйлу? Да пусть подольше через них зырит - до полного краха засРашки.
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Ну,теоретически он может шо-нибудь начудить президентским указом,но через Конгресс точно ничего такого протащить не сможет.
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Трамп и путин обсудили борьбу с путиным.
Путин выбрал любимый сорт вазелина из каталога «Шанель».
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Это всё равно, что во время второй мировой войны с гитлером обсуждать проблемы сожжения людей в крематориях и удушения в газовых камерах в фашистских конц. лагерях
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Обсуждали, умиротворяли... Австрию,Чехословакию промолчали... после Польши пальчиком пригрозили...

Только когда по Парижу Путин Гитлер проехал, все прозрели...
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Отмечается также, что США направят представителя на переговоры по установлению перемирия в Астане,Источник: http://censor.net.ua/n438667
Я что-то пропустил?
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Плешивое ЧМО кремлевское даже знает что годовой бюджет штата Калифорния выше бюджета всей РАБссии на 37 ярдов долларов.Нашли пля Вялий СаРай Сталагмитный..
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Хошь - поверь, а хошь - не верь,
но такая вышла херь:
- обвалился царский рейтинг,
- хоть отвесом его мерь!
Обвалился и повис
головой обмякшей вниз,
- так повис, что даже Ельцин
рядом с ним - порноартист!

А и то немудрено!
Царь-то - полное говно,
что за три царёвых срока
посадил страну на дно.
Десять лет пенька и лён
подпирали его трон,
- десять лет цены высокой
скрыли факт что царь - "го...он".

Но всему приходит срок,
- рынок льна и пеньки сдох,
а создать чего иного
не сподобился царёк.
Запаршивел враз народ,
- денег всем недостаёт,
всё везде у всех хреново,
всюду смута и разброд.

Царь и войны затевал,
и соседский Рым украл,
и "Великою Державой"
царство в прессе величал.
Толку - чуть от этих мер.
- Виснет рейтинг аки "херъ"(литера старой азбуки),
- даже клич не помогает
"возрождать СССР"!

Наконец, зовут врача,
- чародея-ловкача,
по фамилии ВЦИОМов,
- просят рейтинг "прокачать".
Доктор вмиг явился в зал,
- трогал рейтинг и щипал,
прижигал его зелёнкой
и домкратом поднимал.

Только хлопоты его
не приносят ничего
- рейтинг всё "на полшестого",
- виснет, словно неживой.
Наконец, и врач устал,
- из кармана скотч достал,
- на него к царёву носу
рейтинг крепко примотал.

"Так теперь вот и ходи!
Рейтинг поднятым блюди!
А неловкие вопросы
хитроумно обходи!
- Недотёпистый народ
всё равно не разберёт,
- рейтинг ли примотан к носу,
иль совсем наоборот!"
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Хіба можна так проти ночі іржати??? :D
Схоже на покійного Філатова.
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хуило соглосилса с Трампом, а были ли у него варианты, тут же нет наивных - кстати, рашка пока находитса в G 20, тоисть в 8 стран не входит и не в 10 а только в 20-ку, кто помнит - как Обамка назвал рашку - региональная, ну и не более.
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Террорист номер один,обсудил с Трампом можно ли ему еще побуянить.
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Якщо в тебе автомат з рпг ти терорист, а якщо ядрьона бомба ти міжнародний політик.
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Пресс служба хремля сообщила :" Трамп приполз на коленях'
И ТРАМП СКАЗАЛ : " ВЫЛАЗЬ хуло из под кровати- от Гааги не спрячешься. " об этом пресс-служба хремля стыдливо умолчала.
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чудно, вести переговоры о терроризме с ввх - главным террористом на планете, это как так?((
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иногда с ними ведут переговоры, что бы те сдались и отпустили заложников. все это кино с минскими и есть переговоры, и в Астане то же самое.
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обе стороны, одна из которой кацапский террорист выразили "глубокую озабоченность"
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Таки Да! Трамп есть мастер и Главный - в своём perfomance...
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Обговорили Сирійські промблеми і все?
Це тішить.
Отже: в США вважають, що безпосереднє втручання у наші справи поки не потрібне. Ми справляємося самі.
А як же "зрада зрадна"?
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Трамагавки обсудили серуцкий кризец и ботьбу пупина с баранами того-ристами.Я что-то пропустил?
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Это было так - х@йло всё время жаловался на противокорабельных овец из движения "Ашот", а Трамп ржал и делал сэлфи с лысиной х@йлоплешивыша...
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да да....согласились друг с другом, но каждый остался при своем мнении....
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Трамп и Путин поговорили по телефону.
- Hello?
- Сам Х#йло
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Трамп с террористом обсуждает борьбу с терроризмом
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- Я у мамы инженер!
Кацапские дебилы не перестают удивлять...
Трамп и Путин обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2118
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп и Путин обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом, - Белый дом
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