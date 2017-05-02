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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2294) Израиль (818) кино (1108) Порошенко (12792) сотрудничество (600) подписание (51)

 Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере кинематографии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Израиль".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, имплементация документа будет способствовать двустороннему культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Израилем.

Согласно статье 18 Соглашения, оно вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам второго письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году в Украине запретили 186 фильмов и сериалов
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Шо то не в той сфере сотрудничество начинается...
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таки да! но тут такое кино почти каждый день...
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Лучше бы сотрудничали в сфере разработки беспилотников и цифровых систем связи.
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Авжеж, співпраія стосуватиметься кінодокументалістики загибелі расєї з наступними похоронами...
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Вже уявляю! "Уманьська масакра", з Червоненко в головній ролі...
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а я по наивности считал, - что можем сотрудничать в сфере безопасности и борьбы с терроризмом(((
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Так, фсьо. Ти був напів-водійот, а зроблять з тебе тими кінами абсолютного водійота.
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Увы, но Израиль - военный партнёр рашки. А наша власть, вместо дистанцирования, не знает, с какой стороны к ним подлезть. То самолёт пожарный посылает, теперь сотрудничать в сфере кино желает...
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у рашки немає партнерів - лише вороги або прихлебальникі
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Вже пішов анонс. Наступного року виходить в світ спільний україноїзраільський мегаблакбастер "Фіздець параші"...😋
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очень "актуальная" тема для сотрудничества
а еще можно кролиководством заняться или шоколадную фабрику в Израиле открить (по совместительству)
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"Главным искусством для нас является кино..." (В.И. Ленин)
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В Израиле рускочелюстные эмигранты требовали сделать руский язык вторым государственным-так что можно сотрудничать с россией через Израиль.
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Когда в стране война, трата времени, а возможно и денег, на сотрудничество в области кино с нейтральной страной воспринимается как издевательство.
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