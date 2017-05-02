 Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере кинематографии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, имплементация документа будет способствовать двустороннему культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Израилем.
Согласно статье 18 Соглашения, оно вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам второго письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
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Две атомные электростанции Украины - Южно-Украинская и Запорожская - находятся в геопатогенных зонах, что увеличивает риск аварий...
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а еще можно кролиководством заняться или шоколадную фабрику в Израиле открить (по совместительству)
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