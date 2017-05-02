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 Общество, За рубежом
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 Петербургская прокуратура просит дать "экс-министру ЛНР" Бугрову 9 лет вместо условного срока

Прокуратура Санкт-Петербурга (Россия) обжаловала условный срок, назначенный судом бывшему "министру" террористической организации "ЛНР" Олегу Бугрову.


Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", прокуратура просит отменить приговор Дзержинского районного суда и осудить Бугрова на 9 лет в колонии общего режима, а также взыскать с него штраф в размере 600 тысяч рублей.

17 апреля Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга признал Олега Бугрова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Его освободили в зале суда.

Бугров был арестован в Петербурге в 2015 году.

По информации следствия, в 2010 году порт "Усть-Луга" готовили к строительству нефтебазы и линейного нефтепровода, примыкающего к одному из причалов. Тогда ООО "Транснефть - порт Усть-Луга" и ООО "Невская трубопроводная компания", которое владеет терминалом, заказали трубы. Поставщиком стало ООО "Промышленные технологии". Позже выяснилось, что поставленный продукт уже побывал в употреблении. Ущерб следствие оценило в 3,1 млрд рублей.

Дзержинский районный суд установил, что Бугров вступил в преступный сговор с компанией "Промышленные технологии" для поставки использованных труб вместо труб надлежащего качества. Далее у третьих лиц была закуплена не соответствующая требованиям контракта продукция. После этого трубы визуально сделали похожими на новые. Бугров принял на себя обязательство закупить ненадлежащие трубы и организовать работы по их визуальному восстановлению.

Олег Бугров родился в Свердловске (Луганская область), служил в МВД Украины. После начала войны на Донбассе он пополнил ряды боевиков "ЛНР". В Украине объявлен террористом.
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"ЛНР" (да и "ДНР" тоже ) - хорошая школа для жуликов и проходимцев, собирает все человеческие отбросы и генетический мусор . Недаром ее так хорошо финансирует Кремль.
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Скоро всем главным Кремлёвским (Любянка) бандитам и их подельников голубкам в рашке и по всему Миру, будет им Нюрнбергский процесс -2.
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А ведь Бугрова (интересная филия, как известньій Багров) назначили из москвьі, как и остальньіх аферистов. То есть отбор бандитов москве хреновьій. Скоро все боьше Бугровьіх будут доставлять проблемьі россии.
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Кремлёвская хунта прессует хероев новоотсосии!!!
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даже, кацы, понимают, что всех гоблинов из ЛНР и ДНР, надо, тупо закрывать. Для придурков, только изоляция.
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Если "для придурков только изоляция" надо изолировать Россию на 80%.
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впечатление . что читаю русские новости.. у нас что никто .никуда и не кому не позвонил сегодня?-безотлагательно?. парубий таки вернулся из учений в Японии ? шкуряк.гкеращенко. они что никого не замочили сегодня?..
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Побольше таких "героев" лугандона в Москве !!!!
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Кремлёвским (Любянки) бандатам и их подельников голубкам в рашке и по всему Миру, будет им Нюрнбергский процесс -2. Над преступлениями в Геноциде около 92-х народами Евразии.
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То, что этот ,,министр,, облапошил расейскую казну - 9 лет, а то,что мародерствовал с министерским размахом в чужой стране на стороне бандитов .- это для кацапской фемиды в порядке вещей..Мало их Яценюх в Чечне бил...!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПетербургская прокуратура просит дать "экс-министру ЛНР" Бугрову 9 лет вместо условного срока
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