Петербургская прокуратура просит дать "экс-министру ЛНР" Бугрову 9 лет вместо условного срока
Прокуратура Санкт-Петербурга (Россия) обжаловала условный срок, назначенный судом бывшему "министру" террористической организации "ЛНР" Олегу Бугрову.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", прокуратура просит отменить приговор Дзержинского районного суда и осудить Бугрова на 9 лет в колонии общего режима, а также взыскать с него штраф в размере 600 тысяч рублей.
17 апреля Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга признал Олега Бугрова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Его освободили в зале суда.
Бугров был арестован в Петербурге в 2015 году.
По информации следствия, в 2010 году порт "Усть-Луга" готовили к строительству нефтебазы и линейного нефтепровода, примыкающего к одному из причалов. Тогда ООО "Транснефть - порт Усть-Луга" и ООО "Невская трубопроводная компания", которое владеет терминалом, заказали трубы. Поставщиком стало ООО "Промышленные технологии". Позже выяснилось, что поставленный продукт уже побывал в употреблении. Ущерб следствие оценило в 3,1 млрд рублей.
Дзержинский районный суд установил, что Бугров вступил в преступный сговор с компанией "Промышленные технологии" для поставки использованных труб вместо труб надлежащего качества. Далее у третьих лиц была закуплена не соответствующая требованиям контракта продукция. После этого трубы визуально сделали похожими на новые. Бугров принял на себя обязательство закупить ненадлежащие трубы и организовать работы по их визуальному восстановлению.
Олег Бугров родился в Свердловске (Луганская область), служил в МВД Украины. После начала войны на Донбассе он пополнил ряды боевиков "ЛНР". В Украине объявлен террористом.
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