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 Российский военный советник ликвидирован в Сирии

В Сирии в результате обстрела убит российский военный советник подполковник Алексей Бучельников.

Об этом сообщили в Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите также: "Победа над терроризмом": россияне, разбомбившие Алеппо, собираются устроить в этом городе акцию "георгиевская ленточка". ФОТО

"Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", - сказали в Минобороны РФ.

"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", - сказали в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение.

"Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно", - сообщили в Минобороны.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж

26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные советники в Сирии готовят операции правительственной армии и обеспечивают ее разведывательной информацией.
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я чото не понял - так шо,Лёха теперь советы давать вообще не будет?
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будет . шайтанам и прочим злым духам как его правильно шкварить над черным огнем ада.
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Военные советники-это опытные головорезы.Так что новость замечательная.
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ну, если он советовал асадитам, как укрыться от снайпера, то интернациональную миссию выполнил успешно.
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CIT (en)‏ @CITeam_en 26 мин26 минут назад

Russian military advisor lieutenant colonel Alexey Buchelnikov who trained SAA artillerymen killed by sniper in Syria - @mod_russia

Рашистский оккупант, тренировавший асадистов, ликвидирован снайпером повстанцев в Сирии.
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Ксения, лживые хозяева ихтамнетов признают одного из десятка-полутора. Потому, я думаю, их есть больше. Этого просто точно не скроешь.
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Полёг в неравной борьбе с сирийскими детишками...
Земля стекловатой хирою...

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Прибрежный Лис‏ @ponaduse 9 ч.9 часов назадЕщеПрибрежный Лис Ретвитнул(а) Одесса 048.ua"4 задержанных за георгиевские ленты.Трое их них изПриднестровья.Так они своихЗемляков сгоревших приехали помянуть)Вот такие там "одесситы")
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АЗОВ‏ @Polk_Azov 2 ч.2 часа назадЕщеНА ДОНБАСІ ЛІКВІДОВАНО КОМАНДИРА АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ ТЕРОРИСТІВ

https://youtu.be/aLrlKZKzwys
Российский военный советник ликвидирован в Сирии - Цензор.НЕТ 3522
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Не копай яму другому, как говорится. Плохие советы боком вылезли.
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Диалог.UA‏ @Dialog_UA 40 мин.40 минут назадЕще"На Ясиноватской развязке террористы начали бой против ВСУ: российские наемники час обстреливают наши позиции", - К http://www.dialog.ua/news/117887_1493751313 …
Российский военный советник ликвидирован в Сирии - Цензор.НЕТ 86
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Надо ответку дать козломордым путлеровским убийцам.
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Саня Козаченка нехило принял на грудь в кругу таких же бугров, как сам (не с рексами же он водку хлестал).
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @A_Vitauskas 6 ч.6 часов назадЕщеДуховноскрепная во всей своей красе: "Руссо туристо облико морале" в этнографическом музее Грузии
Российский военный советник ликвидирован в Сирии - Цензор.НЕТ 7187
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"Бурные,продолжительные аплодисменты!" (с)
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Этот как раз официальный, а вот у донбасских ихтамнетов судьба печальнее.
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залишилось ліквідувати ще 140 мільонів приматів.
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Крым. Реалии‏ @krymrealii

ЕщеСимферопольцы готовы к протестам, но власти не согласовывают митинги - российский активист Большедворов http://bit.ly/2qpj6oD
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Большевики были готовы к социалистической революции, но император был против
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Не снайпер боевиков, а партизан задохлил захватчика.
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Этого хоть посмертно наградили, и родным какие-то льготы и почет. А вот донбасским "ихтамнетам" светит посмертное увольнение из армии "задним числом" (т.е. не посмертное, а типа предсмертное) и, в лучшем случае, передача тела родным в РФ. В худшем же для него случае - похороны в братской канаве.
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кошмар какой. и это плюгавое ничтожество является фактически тсарьком и ханом рюсни.
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Мирный российский полковник приехал в отпуск раздавать сирийским детям конфеты, а его подло подстрилии.
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Чё он там делал? Защищал российскую границу?
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По ВВП, это тоже не граница. Оттуда можно расширяться как на запад (Польша), так и на восток (Литва).
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е мое, Леху, в Сирии, замочили, завтра, в дяревне, дискотека. Диджей Иваныч и его стадо буренок, в кокошниках, грустно принимая стакан, поплачут, под, газмановские офицеры, потом начнут водить хороводы, но вспомнят юность, и под группу Комбинацию, разнесут клуб, в хлам.
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подано так как будто ето не офицерский чин который в чужой стране руководил обстрелами с помощью местных бармалеев , а как будто ето заблудившийся мальчик в трусиках учил местную шпану из рогатки пулять по воробьям а тут воробей достал шмеля и зажарил бедного мальчика ... .
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"Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно".
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Сдаётся мне, что все ИХТАМНЕТУ представляются к посмертной награде ОДНОВРЕМЕННО с подписанием контракта об "интернациональной помощи" диктаторским режимам и автоматическим зачислением в ряды ИХТАМБЫЛИ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский военный советник ликвидирован в Сирии
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