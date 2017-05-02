 Российский военный советник ликвидирован в Сирии

Об этом сообщили в Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", - сказали в Минобороны РФ.
"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", - сказали в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение.
"Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно", - сообщили в Минобороны.
26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные советники в Сирии готовят операции правительственной армии и обеспечивают ее разведывательной информацией.
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Russian military advisor lieutenant colonel Alexey Buchelnikov who trained SAA artillerymen killed by sniper in Syria - @mod_russia
Рашистский оккупант, тренировавший асадистов, ликвидирован снайпером повстанцев в Сирии.
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Земля стекловатой хирою...
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ВП @sranysovok 43 мин43 минуты назад
#СРОЧНО В Сирии российский военный советник убит за хуевые советы
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https://youtu.be/aLrlKZKzwys
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Выкуси Илон Маск))
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ЕщеСимферопольцы готовы к протестам, но власти не согласовывают митинги - российский активист Большедворов http://bit.ly/2qpj6oD
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Сдаётся мне, что все ИХТАМНЕТУ представляются к посмертной награде ОДНОВРЕМЕННО с подписанием контракта об "интернациональной помощи" диктаторским режимам и автоматическим зачислением в ряды ИХТАМБЫЛИ.
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