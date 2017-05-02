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 Путин и Трамп высказались за личную встречу в Гамбурге на саммите G20, - пресс-служба Кремля

Во вторник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Как отмечается, президенты РФ и США в ходе телефонного разговора во вторник высказались в пользу организации личной встречи в ходе саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

"Беседа носила деловой и конструктивный характер", - отмечает пресс-служба.

"Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель - создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии", - сообщили в пресс-службе Кремля.

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Также уточняется, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин и Трамп высказались за личную встречу в Гамбурге на саммите G20, - пресс-служба Кремля
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