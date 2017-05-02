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 Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, - штаб АТО

Российско-террористические войска продолжают обстреливать участки возле Авдеевки (Донецкая область) и ключевые объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, с 17:20 противник выпустил 4 мины калибра 120 мм и 12 мин калибра 82 мм. Также применялись станковые противотанковые гранатометы (СПГ), ручные противотанковые гранатометы (РПГ), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

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так они так будут бесконечно обстреливать, пока ВСУ не ответит залпом со всех орудий
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одна и та же новость на протяжении полугода.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики продолжают обстреливать Авдеевку, - штаб АТО
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