 Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, с 17:20 противник выпустил 4 мины калибра 120 мм и 12 мин калибра 82 мм. Также применялись станковые противотанковые гранатометы (СПГ), ручные противотанковые гранатометы (РПГ), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что является грубым нарушением Минских договоренностей.
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