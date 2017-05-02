 Путин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл в Twitter.
"Он не согласен с тем, что Украина - независимая страна. Он хочет восстановить СССР", - пишет политик.
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ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ НОС-ВСЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?
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http://iamir.info/47930-sergij-bondarchuk-pershe-scho-zrobiv-poroshenko-stavshi-prezidentom--zablokuvav-rozrobku-ukrainskoi-
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Насколько же дебильные эти москали!?!?!
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В социальных сетях посмеялись над подготовкой к празднованию 9 мая сотрудниками "Генбанка" в Керчи (оккупированный Россией Крым).
Фото публикуют пользователи Twitter. Август Ландмессер @juzhanin
#Керчь в Генбанке специалисты сидят в пилотках с красными звёздами, и георгиевскими лентами. АААААААД
Август Ландмессер @juzhanin
#Керчь сейчас Генбанк
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Олігархи - головна небезпека для існування України , в загалом !
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Никогда не поверю.)))
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сраный лысогном-педофил. ))
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Российский миллиардер суперяхта за 360000000 £ проходит финальные испытания перед тем, как ее передадут владельцу.
https://www.instagram.com/superyachts_gibraltar/
Крупнейшая частная парусная яхта в мире, принадлежащая России миллиардеру Андрею Мельниченко, была замечена в Гибралтаре в выходные дни, в соответствии с Yacht Harbor .
142,8-метровая «Парусная яхта А», как она была назван его владельцем, или S / YA, проходит последние испытания и должна быть передана Мельниченко в течение нескольких дней. Она покинула Nobiskrug, Германия, 5 февраля.
Ее 300 футов мачты выше ,чем Биг - Бен. Судно за 360000000 £ также имеет восемь этажей и имеет массивный бассейн и подводное наблюдение среди своих потрясающих возможностей, в соответствии с Daily Mail .
Мельниченко также владеет M / YA, другой роскошный моторной яхти. Оба судна разработал Филипп Старк.
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