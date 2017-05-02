EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  5926  70
Материалы по теме:
Все про:Канада (906) независимость (227) Путин (23703) Россия (70279) СССР (714)

 Путин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл

Президент России Владимир Путин не признает независимость Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл в Twitter.

"Он не согласен с тем, что Украина - независимая страна. Он хочет восстановить СССР", - пишет политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал путинского проекта "Новороссия" - результат отхода украинской молодежи от советских мифов, - эксперт Института нацпамяти Рябенко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ,
ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ НОС-ВСЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кремлевский карлик-румпельштильскин что-то из себя представляет, чтобы к его мнению прислушиваться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ми також не вважаємо РФ незалежною країною, це кримінальний терористичний анклав на місці тимчасово окупованих бандитами та дикунами китайських та українських територій.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Это не совсем правда. Двое любимых сыновей Владимира княжили как раз в тех болотах. Вряд ли князь не знал об этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сергій Бондарчук: Перше, що зробив Порошенко ставши президентом - заблокував розробку української крилатої ракети

http://iamir.info/47930-sergij-bondarchuk-pershe-scho-zrobiv-poroshenko-stavshi-prezidentom--zablokuvav-rozrobku-ukrainskoi-
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо вони ж не виробляються на "ленінській кузні" ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Именно поэтому недавно прошли ее испытания...
Насколько же дебильные эти москали!?!?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Меркель сегодня с ним общалась, вот и вспоминают о нём
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ёбнутый, совсем ёбнутый хуило - вот удивляюс русскими - выбрать дибила президентом и гордитса этим - уму не постижимо, но факт такой имеетса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
много вы понимаете,это руцкий альфа-самец с особой плешивой хромосомой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Остальные, которых он вывел в рашистком инкубаторе, еще хуже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
усыпить животное,оно уже давно взбесилось и полностью неадекватно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин будет лепить новый СССР с КНДР, Сирией и Венесуэлой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
путин обычный убогий бандит.Принимать во внимание хотелки бандита большая ошибка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо президент ккраїни має бізнес, та ще і на території росїї, то путін має всі підстави так вважати.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато в плешивом черепе никаких вопросов к независимости таких "стран" как Южная Осетия и Абхазия. Помните? Признал "независимость" ублюдок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мало ли с чем там на параше главарь местных зомби не согласен....в сегодняшних реалиях это уже не важно....время и Украина другая...и русские петухи уже массово получают подсрачники и груз "200"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дедов кредитовали: в сети высмеяли "праздничные" фото сотрудниц банка в Крыму

В социальных сетях посмеялись над подготовкой к празднованию 9 мая сотрудниками "Генбанка" в Керчи (оккупированный Россией Крым).

Фото публикуют пользователи Twitter. Август Ландмессер @juzhanin

#Керчь в Генбанке специалисты сидят в пилотках с красными звёздами, и георгиевскими лентами. АААААААД

Путин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл - Цензор.НЕТ 4509

Август Ландмессер @juzhanin

#Керчь сейчас Генбанк

Путин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл - Цензор.НЕТ 9797
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насправді , вона є залежною - залежною від кланово-олігархічних груп , яким і належить все в Україні .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да , яка різниця "более или менее" - це щось змінює ?
Олігархи - головна небезпека для існування України , в загалом !
 показать весь комментарий
Ответить
 
поговаривают, весь мир разделен между рокфеллерами и ротшильдами )
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я не згоден з існуванням путлера! Мало чого захочеться недоросткам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы лично ругали путина ???
Никогда не поверю.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты прав, братан. Только термоядерный удар...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где ругаем ? та смеёмся с потуг от без исходности русского петуха
 показать весь комментарий
Ответить
 
СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ - КОНЕЦ БУДЕТ
 показать весь комментарий
Ответить
 
С кем бы рашка не лепила союзы, все равно без Украиеы она ни что. Вот )(у.йло ботоксное и бесится. Ну то тпкэ. Главное ято бы наши барыги перестали ему помогать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Взять себе на шею 30 миллионов голодных украинцев? Такое даже Америка не сможет себе поволить
 показать весь комментарий
Ответить
 
всем пофиг что признает, а что не признает ботоксный Сцарёк.
сраный лысогном-педофил. ))

Путин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл - Цензор.НЕТ 2811
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё поведение Путина говорит о том, что он с независимость Украины согласен. Другое дело, что правителям Украины меньше дела до Украины, чем Путину - ну это правда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина тоже не согласна что Россия независимое государство. Россию нужно продать Китаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше бы был золотой дождь вместо алкоголя))) воистину страна идиотов
 показать весь комментарий
Ответить
 
плешивый карлик по кличке хуйло, ласоснет тунца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Врача не интересует мнение пациента из палаты №6
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья»
















Российский миллиардер суперяхта за 360000000 £ проходит финальные испытания перед тем, как ее передадут владельцу.
https://www.instagram.com/superyachts_gibraltar/

Крупнейшая частная парусная яхта в мире, принадлежащая России миллиардеру Андрею Мельниченко, была замечена в Гибралтаре в выходные дни, в соответствии с Yacht Harbor .
142,8-метровая «Парусная яхта А», как она была назван его владельцем, или S / YA, проходит последние испытания и должна быть передана Мельниченко в течение нескольких дней. Она покинула Nobiskrug, Германия, 5 февраля.
Ее 300 футов мачты выше ,чем Биг - Бен. Судно за 360000000 £ также имеет восемь этажей и имеет массивный бассейн и подводное наблюдение среди своих потрясающих возможностей, в соответствии с Daily Mail .
Мельниченко также владеет M / YA, другой роскошный моторной яхти. Оба судна разработал Филипп Старк.






 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти