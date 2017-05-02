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Все про:Качиньский Ярослав (38) Польша (3819) МИД Польши (159) Макрон (10)

 Слова Макрона о Качиньском - неуместны и недопустимы, - МИД Польши

МИД Польши прокомментировал выступление кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он назвал главу партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского союзником своего оппонента Марин Ле Пен и поставил его в один ряд с Путиным и Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"С сожалением отмечаем, что в очередной раз во время предвыборной кампании во Франции (...) кандидат использовал недопустимые сравнения, которые вводят общественность в заблуждение. Правительство Польши не является союзником Марин Ле Пен. Заявления о якобы существующем союзе госпожи Ле Пен и председателя партии "Право и справедливость" является манипуляцией, а причисление Ярослава Качиньского к группе "нарушающих личные свободы приятелей Ле Пен" неуместно и недопустимо", - заявили в МИД Польши.

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"Отметим, что любой человек, знающий историю и внутриполитическую ситуацию в Польше, не может обвинять поляков в симпатии к России", - добавили в ведомстве.
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Все правильно сказав француз. Ляхи зпаскудились майже до рівня кацапні.
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Сравнение с Путиным - это хуже оскорбления.
Это всё-равно, что дерьмом измазать...
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ці звинувачення на користь хуйла!
для чого це ?! Макрон центрист, а Качинский притримується правих поглядів, так що з того?
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Конечно нет, ведь это туск агент кремля. Так качинский сказал
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В последнее время Качинский себя к Украине ведет,как враг.И играет за путлеровскую команду.По этому Макрону я че то верю.
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Всё уместно и допустимо! Оба брата Качинские и живой, и ныне мёртвый, обыкновенные польские фашисты. Между прочим, всякая нация имеет своих фашистов, правда, где много, а где мало.
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поживем - увидим...Поляки за Маринку ли пен
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Ведите себя прилично, сбавьте свой ничем не подкрепленный гонор, перестаньте вносить смуту в единство стран ЕС и терзать Украину своими шовинистическими выбрыками. И заяв не будет. А пока- Макрон прав на все 200%.
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Хто б не переміг на виборах - Франція вже програла !
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Качинский идейно продал своего брата его же убийце!
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А шо пшекам не нравится? Макрон сказал все по теме,такие поскуды стали эти пшеки в последнее время,ну ничего мы подождем.
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