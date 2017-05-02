 Слова Макрона о Качиньском - неуместны и недопустимы, - МИД Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
"С сожалением отмечаем, что в очередной раз во время предвыборной кампании во Франции (...) кандидат использовал недопустимые сравнения, которые вводят общественность в заблуждение. Правительство Польши не является союзником Марин Ле Пен. Заявления о якобы существующем союзе госпожи Ле Пен и председателя партии "Право и справедливость" является манипуляцией, а причисление Ярослава Качиньского к группе "нарушающих личные свободы приятелей Ле Пен" неуместно и недопустимо", - заявили в МИД Польши.
"Отметим, что любой человек, знающий историю и внутриполитическую ситуацию в Польше, не может обвинять поляков в симпатии к России", - добавили в ведомстве.
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Это всё-равно, что дерьмом измазать...
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для чого це ?! Макрон центрист, а Качинский притримується правих поглядів, так що з того?
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