 Редакцию газеты "Светловодск вечерний" на Кировоградщине обстреляли неизвестные, - главред

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила главный редактор издания Татьяна Дроздова.
По ее словам, сегодня журналисты пришли на работу и увидели четыре отверстия от пуль в одном из трех окон редакции. "Вызвали полицейских, сообщили в СБУ и первому заместителю городского головы Елене Балюк. Кому-то очень хочется запугать журналистов, чтобы вели себя вежливо и знали свое место", - сказала она.
Газета "Светловодск вечерний" является самым популярным информационным изданием города. Ранее это была газета горсовета, которая позже прошла процесс разгосударствления. Газета издается с 1991 года.
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кхм)
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куда только европейские друзья смотрят
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