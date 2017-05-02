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Все про:газета (98) журналистика (2394) Кировоградщина (244) обстрел (6132) СМИ (3273)

 Редакцию газеты "Светловодск вечерний" на Кировоградщине обстреляли неизвестные, - главред

В Кировоградской области неизвестные обстреляли редакцию газеты "Светловодск вечерний", расположенную в здании мэрии города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила главный редактор издания Татьяна Дроздова.

По ее словам, сегодня журналисты пришли на работу и увидели четыре отверстия от пуль в одном из трех окон редакции. "Вызвали полицейских, сообщили в СБУ и первому заместителю городского головы Елене Балюк. Кому-то очень хочется запугать журналистов, чтобы вели себя вежливо и знали свое место", - сказала она.

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Газета "Светловодск вечерний" является самым популярным информационным изданием города. Ранее это была газета горсовета, которая позже прошла процесс разгосударствления. Газета издается с 1991 года.
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"чтобы вели себя вежливо и знали свое место"

кхм)
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А чему Вы удивляетесь - так будет с каждым украинцем который ПЫТАЕТСЯ критиковать т.н. власть, а по сути бандформирование.
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при новой власти "жити по-новому" мочат журналистов только так, уже более 40 убили
куда только европейские друзья смотрят
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРедакцию газеты "Светловодск вечерний" на Кировоградщине обстреляли неизвестные, - главред
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