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Все про:Германия (2788) информационная война (466) Меркель (1405) пропаганда (1999) Путин (23703) Россия (70279)

 "Я не из пугливых", - Меркель предостерегла Путина от вмешательства в выборы в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не боится возможного российского вмешательства в ход выборов в германский бундестаг.

Об этом Меркель заявила во вторник, 2 мая, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Я не из пугливых, - ответила она на вопрос о вероятности подобного сценария. - И с уверенностью исхожу из того, что мы сможем без проблем провести предвыборную кампанию между нами, немцами".

Меркель подчеркнула, что в случае дезинформации придется принять решительные меры. В качестве примеров она привела сфабрикованную историю об изнасиловании русскоязычной "девочки Лизы" из Берлина и дезинформационную кампанию вокруг военнослужащих бундесвера в Литве, которые тоже якобы изнасиловали девочку.

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Гибридная война, одним из методов которой является дезинформация, является частью военной доктрины России, указала глава германского правительства. Киберпреступность, по ее словам, - это тоже вызов международному сообществу.

Президент РФ в свою очередь заявил, что Россия "никогда не вмешивалась в политическую жизнь и политические процессы в других странах". Обвинения в адрес Москвы, касающиеся вмешательства в ход предвыборной кампании в США, Путин назвал слухами.

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Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года. Основным конкурентом Ангелы Меркель, возглавляющей правительство Германии уже третий срок, выступает социал-демократ Мартин Шульц (Martin Schulz), бывший председатель Европарламента. Эксперты неоднократно называли Меркель главным объектом российской пропаганды.
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тебе места развернуться не хватает?

у Люксембурга в тысячи раз меньше территории и выживают же как-то
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І що ви збираєтесь робити з додатковою ватою? Вам своєї мало?
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хуйло інших попередженнь окрім томагавка в "спину" не розуміе .
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Бабушка Меркель наехала на плешивого, педофильного карлика хуйла
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Вот подишь ты , казалось бы , фрау Меркель , из высшего света , а ей тоже приходится иметь дело с говном типа карлика Пути .
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Одно приятно, что нац. партию Ле Пен во Франции и Альтернативу в Германии оплачивают из своего кармана российские пенсионеры, врачи и учителя.
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"Не из пугливых" ...
А "щеплення" не завадять-Хуйло заразна скотиняка...
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У кацапорылых фантазии хватает только на изнасилование (ребенка) и на распятие (тоже ребенка).
Ничего не напоминает? Мыслей никаких не возникает?
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Что на уме, то и на языке. Все просто. "Святая русь", однако. Реальности "руцкаго мира"
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ТАК НАДО БЫЛО ДОСТАТЬ ВАЛЬТЕР И ПРИСТРЕЛИТЬ ПАДЛУ !!!
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Сказание о Сергии - «отце»: убийце, воре, Натальи Поклонской и криминального мира - духовнике РПЦ?



«В редакцию обратилась известная в прошлом екатеринбургский риелтор Алена Голикова. В свое время она управляла подразделением агентства недвижимости «МИАН-Екатеринбург», создавала АН «Доминанта».

«Есть такой отец Сергий, Николай Романов - у него за плечами судимость и срок в 13 лет, отсидел в ИК-13 в Нижнем Тагиле. У него еще монастырь есть - «Спорительница хлебов» в Среднеуральске. Его духовное чадо - [прокурор Крыма] Наталья Поклонская. Он венчал её с бывшим работником генпрокуратуры РФ Красильниковым Андреем Геннадьевичем», - начала Голикова свой рассказ. В открытых источниках по состоянию на 2008 год Красильников упоминается как прокурор отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму генпрокуратуры РФ. По словам Голиковой, отец Сергий был также духовником племянника Деда Хасана - вора в законе Тимура Свердловского, который умер в январе 2014 года. По её словам, Тимур и будущий отец Сергий были знакомы еще по тагильской колонии… Работала с его помощницей-юристом Оксаной Хисматуллиной», - рассказывает Голикова. Её определили на работу в ялтинский санаторий «Парус». 75% его принадлежит сейчас РФ и переданы в распоряжение республиканской прокуратуре. Оставшиеся 25% - коммерсантам. Как утверждает наша собеседница, тогда она познакомилась и с Поклонской, и с её духовным отцом Сергием.

Через месяц Голикова перешла в команду другого уральца - Максима Сикорского (до недавнего времени он носил фамилию Чупрасов). «Через меня попытались вывести со счетов «Паруса» 10 млн рублей. Я ушла», - заявляет Голикова. Сикорский к тому времени заполучил вместе с доверенными лицами Безрукова, как утверждает наша собеседница, пионерлагерь «Пионер» в Евпатории. Вскоре после этого партнеры принялись делить имущество. «Мы пережили три рейдерских захвата», - говорит Голикова. «Мы считаем, что это все делается для отца Сергия, который собрался перебираться в Крым», - приводит женщина свое мнение»

«Речь, судя по всему, идет о банальном о конфликте хозяйствующих субъектов. Куда интереснее фигура упоминаемого ею отца Сергия. Простейший мониторинг СМИ позволяет констатировать - связь этого человека с прокурором Крыма Натальей Поклонской действительно существует. Так, в октябре 2014 года ТАСС сообщил, что Поклонская передала в дар музею Ливадийского дворца в Ялте личную коллекцию фотографий последнего российского императора Николая II Романова. И в Крыму ее освящал «настоятель монастыря на Ганиной яме отец Сергий» (на самом деле к тому моменту он был уже бывшим настоятелем).

Голикова демонстрирует еще одно доказательство - видеосюжет «5 канала» от июня 2014 года о посещении руководством Крыма одного из республиканских пунктов временного размещения беженцев с юго-востока Украины. В компании Поклонской, начальника крымского управления МЧС Сергея Шахова и министра информации республики Дмитрия Полонского практически на всех кадрах - седовласый монах. «Отец Сергий», - уверенно называет его имя Голикова»

«Очень известный священник. У него большая паства, много духовных детей со всей страны. Павла Дацюка он привел к богу, президент Российской федерации карате-киокушинкай Александр Ипатов к нему ездит, - подтвердил президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. - Знаю, что сначала отец Сергий был келейником владыки Викентия (с 1999 по 2011 год руководил Екатеринбургской и Верхотурской епархией, сейчас Среднеазиатским митрополичьим округом - прим. ред.), потом принял постриг - стал монахом, иеромонахом, потом архимандритом. Был [первым] наместником мужского монастыря на Ганиной яме, принимал активное участие в его строительстве, потом назначен духовником Среднеуральского женского монастыря и приложил руку к его строительству. Это огромная его заслуга»

«В региональной прессе имя отца Сергия мелькало редко, но часто в связи со скандалами. Так, в начале 2000-х его обвинили в захвате земель фермерского хозяйства Сергея Крекова. Позже на них появился Среднеуральский женский монастырь. Оправдывать священника пришлось архиепископу Викентию. «Много писем я не раз получал, клевещущих на отца Сергия Романова. Были некоторые проблемы, но мы их с Божией помощью решили, так что всё нормально, больше особых проблем не было», - заявил он в эфире телеканала «Союз».

В 2013 году журнал «Русский вестник» опубликовал обращение бывшей сотрудницы «Православной газеты» (издание Екатеринбургской епархии) Раисы Ильиной к свердловскому прокурору Сергею Охлопкову и начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаилу Бородину по поводу уголовного прошлого отца Сергия и его нынешней «криминальной» деятельности.

Согласно изложенным Ильиной данным, отец Сергий, в миру - Николай Васильевич Романов, 1955 года рождения, проживавший в городе Пушкино Московской области, выпускник школы милиции, в середине 80-х получил две судимости. В 1985 году Пушкинский городской суд признал его виновным по части 2 статьи 211 УК РСФСР («Нарушение правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть») и части 3 статьи 89 УК РСФСР («Кража государственного или общественного имущества»), приговорив к 4 годам лишения свободы. В 1986 году тот же суд признал его виновным по пунктам «а», «г», «е» статьи 102 УК РСФСР («Убийство»), части 1 статьи 144 («Кража») и части 2 статьи 146 («Грабеж»), приговорив к 13 годам лишения свободы (эти данные подтверждаются справкой главного информационно-аналитического центра МВД России, которая имеется в распоряжении редакции)»

««21.07.1997 года освобождён из места лишения свободы (в настоящее время - ФГУ ИК-13). Практически сразу после выхода из колонии Романов явился в епархию и предложил свои умения тогдашнему епархиальному архиерею Викентию», - сообщала Ильина.

О деятельности отца Сергия в качестве настоятеля монастыря на Ганиной яме и духовника «Спорительницы хлебов» она пишет следующее: «Люди продавали дома, расставались с близкими, уничтожали паспорта, приезжали к нему с разных уголков России и стран СНГ (Буденновск, Бердск, Челябинск, Екатеринбург...), передавали «батюшке» деньги, вырученные от продажи имущества. Сложилась специфическая безответственная система рекрутирования граждан (в том числе с детьми), с последующей бессовестной эксплуатацией физических и духовных немощей едва воцерковляющихся граждан».

Окружение отца Сергия Ильина охарактеризовала как «секту», обладающую системой «тайных скитов, которые являются тайной даже для нынешнего митрополита», где содержатся люди, «которых разыскивают родственники», и где они приводятся «к послушанию». «Были случаи объявления исчезнувших родственников во всероссийский розыск. Людей находили в совершенно изменённом психологическом состоянии, которое, как правило, характеризовалось крайней агрессивностью адептов к своим даже самым близким», - утверждала Ильина. В завершение она просила адресатов «обезопасить население Свердловской области» от «нездоровой дружбы криминала и воцерковляющихся религиозных общин с нездоровой духовной пастырской практикой». О реакции на это письмо ничего не известно»

«Прокурора Крыма Наталью Поклонскую называют его духовной дочерью, она даже венчалась здесь…

- Это желание самой Поклонской. Каждый человек волен креститься и венчаться в любом храме, в любом приходе Московского патриархата. Могла бы уехать во Владивосток, Москву - никаких канонических установок здесь нет. Видимо, она так расположилась к отцу Сергию. Вы видите, со всей России и из-за рубежа к нему едут»

«Между тем в Екатеринбургской епархии от отца Сергия открестились. «В настоящее время настоятельницей женского монастыря в честь иконы божией матери «Спорительница хлебов» Среднеуральска является игумения Варвара (Крыгина; профессор, кандидат психологических наук, в открытых источниках упоминается как сотрудник Магнитогорского госуниверситета - прим. ред.). Настоятеля по имении отец Сергий в упомянутом монастыре не числится. В обители, кроме насельниц, находятся паломники, пациенты богадельни для онкобольных и иные лица, опекаемые сестрами монастыря. Возможно, вас интересуют обстоятельства, связанные с жизнью и деятельностью схиигумена Сергия (Романова), также проживающего в обители. Сообщаем, что он не является штатным священнослужителем Екатеринбургской епархии. Проживает в обители наряду с упомянутыми выше насельниками и трудится в меру своих сил на благо обители»
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фрау решительно проявит решительную озабоченность
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Меркель как прикажет не продавать рашке запчасти к шестисотым и гелендевагенам,
так пупсик сразу прозреет, когда пересядет на пропахший ельцинским потом ЗиЛ.
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Рука пуйла уже потянулась за чашкой чая с полонием.
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а Фрау) молодец, надо было, для закрепления)) хуйлу в глазик с ноги запулить)))!!!
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Лидеры ЕС начали вести себя более смело с путлером, обнадеживает
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У народа уже нервы сдают, томагавком между рог.
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))) Для цього вона в мордор приперлась і прямо так в пику хуйлу - Не боюся Я, йА-йА майн фройнд. Іх бін грос гьорл. Раша капут - путін хуйло.
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Если кто-то (кое-кто) будет пытаться вмешиваться в германские выборы, то он тут-же получит по своей наглой плешивой харе.
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что хуйло, что комсомолка ведут свои страны в пропасть
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Якщо то перекласти на людську мову то пані Меркель тому окурку пояснила - Хуйлом бабу не злякаєш...😗😗😗
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Это хорошо,что Ангела не из пугливых...
Потому что путин ну оооочень гадливый.
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В украинские выборы только ленивый не "всовывал" свой качан. И Меркель, и Путин, Обама и не высовывал. Так что нечего плакать.
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Судя по всему переговоры прошли на "высоком" уровне. Пукен оправдывался
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я не из пугливых", - Меркель предостерегла Путина от вмешательства в выборы в Германии
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