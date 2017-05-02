 На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, граждане направлялись на автомобиле марки "Shkoda" из Краснодарского края России в Авдеевку. Во время проверки документов пограничники установили, что в аннексированный Крым они попали через пункт пропуска "Крым", функционирование которого временно приостановлено.
За нарушение порядка въезда на территорию аннексированного полуострова и выезда из нее пограничники составили на граждан админпротоколы. В свою очередь, представители Государственной фискальной службы Украины за нарушение таможенного кодекса Украины наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.
При этом в Госпогранслужбе Украины напомнили гражданам, которые собираются посетить оккупированную территорию Крыма, что те должны направляться к ней только через материковую часть (через контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар"). Следование через закрытые пункты пропуска является нарушением.
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Коментувати Freedom House.
Півострів віднесли до десятки "найгірших" з 66 країн і територій. Його відзначили, як регіон, де немає вільної преси
Півострів віднесли до десятки "найгірших" з 66 країн і територій. Його відзначили, як регіон, де немає вільної преси.
Менше свободи в ЗМІ є тільки в Північній Кореї, Туркменістану та Узбекистану.
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Рівень Криму вже третій рік поспіль оцінюють у 94 бали зі 100 можливих, де сто - це максимум несвободи.
Україна стоїть у рейтингу окремо від Криму. Вона потрапила до групи країн з "частково вільною пресою".
https://gazeta.ua/articles/krym/_najgirshe-buti-zhurnalistom-u-krimu-ta-v-pivnichnij-koreyi/769732
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Посидели бы там полгодика, водичку солёную похлебали бы...
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Минобороны Украины направило танки Т-64БВ в Германию, где с 7-го по 12 мая состоятся международные соревнования танковых экипажей, сообщает Вестник Мордовии .
Украинские Т-64БВ отправились в ФРГ на соревнования танкистов
Соревнования пройдут на полигоне Графенвер. Украинцам предстоит «сразиться» с экипажами из 5-ти стран НАТО и стран-партнеров: Германии, Австрии, Франции, Польши и США. Участники состязаний «отработают наступательные и оборонительные действия, обменяются опытом для укрепления военного партнерства», говорится в публикации.
Эти соревнования журналисты уже прозвали «натовским танковым биатлоном». На самом же деле мероприятие будет носить более специализированный характер - экипажи получат возможность отработать свои действия в обстановке, максимально приближенной к боевой.
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Неудивительно, что люди не понимают, что плохого они сделали, приехав в украинский Крым через украинскую Керчь.
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