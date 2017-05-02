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 Политика Украины
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 На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Украинские пограничники в контрольном пункте "Чонгар" выявили накануне, 1 мая, очередные нарушения порядка пересечения админграницы с аннексированным Крымом у трех жителей Донецкой области.

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ведомства, граждане направлялись на автомобиле марки "Shkoda" из Краснодарского края России в Авдеевку. Во время проверки документов пограничники установили, что в аннексированный Крым они попали через пункт пропуска "Крым", функционирование которого временно приостановлено.

За нарушение порядка въезда на территорию аннексированного полуострова и выезда из нее пограничники составили на граждан админпротоколы. В свою очередь, представители Государственной фискальной службы Украины за нарушение таможенного кодекса Украины наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сайт Booking.com "вернул" оккупированный Крым Украине, - Луценко. СКРИНШОТ

При этом в Госпогранслужбе Украины напомнили гражданам, которые собираются посетить оккупированную территорию Крыма, что те должны направляться к ней только через материковую часть (через контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар"). Следование через закрытые пункты пропуска является нарушением.
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Еще как заплатит! Пока не заплатит, не отдадут машину.
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какие же вы продажные...вот пусть по лично вам и вашей семье и катаются(а если на танках то за сколько ?),а мне враги и с доплатой не нужны
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конфисковали бы лучше авто и всё имущество и завернули на ПМЖ на парашу....или расстрел...от тогда бы был порядок и безпрекословное соблюдение ватой украинских законов
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Пока Авдеевку рашисты бомбят, её дебильные жители к ним спокойно ездят.
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Найгірше бути журналістом у Криму та в Північній Кореї

Коментувати Freedom House.

На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3041Півострів віднесли до десятки "найгірших" з 66 країн і територій. Його відзначили, як регіон, де немає вільної преси

Півострів віднесли до десятки "найгірших" з 66 країн і територій. Його відзначили, як регіон, де немає вільної преси.
Менше свободи в ЗМІ є тільки в Північній Кореї, Туркменістану та Узбекистану.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Криму залишилося 28 класів, де навчають українською
Рівень Криму вже третій рік поспіль оцінюють у 94 бали зі 100 можливих, де сто - це максимум несвободи.
Україна стоїть у рейтингу окремо від Криму. Вона потрапила до групи країн з "частково вільною пресою".
https://gazeta.ua/articles/krym/_najgirshe-buti-zhurnalistom-u-krimu-ta-v-pivnichnij-koreyi/769732
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Жалко закон не позволяет таких в Крыму оставлять...
Посидели бы там полгодика, водичку солёную похлебали бы...
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Украинские Т-64БВ отправились в ФРГ на соревнования танкистов.




На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 884
Минобороны Украины направило танки Т-64БВ в Германию, где с 7-го по 12 мая состоятся международные соревнования танковых экипажей, сообщает Вестник Мордовии .
Украинские Т-64БВ отправились в ФРГ на соревнования танкистов
На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 884 Соревнования пройдут на полигоне Графенвер. Украинцам предстоит «сразиться» с экипажами из 5-ти стран НАТО и стран-партнеров: Германии, Австрии, Франции, Польши и США. На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 884 Участники состязаний «отработают наступательные и оборонительные действия, обменяются опытом для укрепления военного партнерства», говорится в публикации.
На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7573
Эти соревнования журналисты уже прозвали «натовским танковым биатлоном». На самом же деле мероприятие будет носить более специализированный характер - экипажи получат возможность отработать свои действия в обстановке, максимально приближенной к боевой.
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Надо было не пускать , пусть ехали бы назад через парашу в луганду
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В Сети появилось видео уничтожения в Донецкой области командира артиллерийского подразделения боевиков. Соответствующим видео в своем твиттере поделился полк «Азов».https://inforesist.org/poyavilos-video-unichtozheniya-komandira-artilleriyskogo-podrazdeleniya-boevikov/
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Если подумать, за что их наказали? Кто пострадал от их действий?
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Наказали за незаконное пересечение границы и вполне справедливо.
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Кто пострадал? Почему люди должны нести ответственность за то, что не встретили в Керчи своих пограничников?
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Люди должны нести ответственость по качану. Или по макитре, смотря что у них вместо головы.
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А кто сдавал Крым не должны? А кто до сих пор не объявил войну агрессору? Да о чём я! Кто не аннулировал безвиз до сих пор? Кто до сих пор торгует с агрессором, да так, что на 4-м году оккупации это торговый партнёр №1 !!!
Неудивительно, что люди не понимают, что плохого они сделали, приехав в украинский Крым через украинскую Керчь.
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Крым вернут Украине в исходном виде, без электричества, воды и сельского хозяйства, в котором его в 1954 г. "жадным хохлам подарили".
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Называется - продал недвижимость на оккупированном полуострове.На "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3499
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа "Чонгаре" оштрафовали трех жителей Донетчины за незаконный въезд в оккупированный Крым, - Госпогранслужба
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