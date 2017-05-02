 Во время памятных мероприятий в Одессе задержаны 14 человек, - замглавы МВД Яровой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", чиновник заявил, что никаких серьезных правонарушений, связанных с проведением памятных мероприятий, правоохранители не зафиксировали.
В общей сложности, по его информации, полицейские в течение дня задержали 14 человек. В отношении четырех из них составлены админпротоколы. У одного из задержанных выявили холодное оружие, еще у двоих - наркотические вещества.
Яровой добавил, что правоохранители продолжат нести службу в Одессе в усиленном режиме до 17 мая.
Напомним, Дом профсоюзов на Куликовом Поле минировали сегодня после полудня, информация о взрывчатке не подтвердилась. Кроме того, сегодня в Одессе "минировали" два вуза. Позже Куликово Поле "заминировали" второй раз.
2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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http://ukrmir.info/?p=11225
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И я думаю, что это правильно.
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Тем более, предшественница полиции уже "спасла" одесситов от сепаратисткого шабаша,єтим же отметились их коллеги из других городов,которьім повезло гораздо меньше.
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Представители "Оппозиционного блока", нардепы Юрий Бойко, Вадим Новинский и Николай Скорик заявили, что получили информацию о подготовке провокаций против них на Куликовом поле, поэтому вместо Дома профсоюзов посетили богослужение и могилы погибших в Одессе 2 мая 2014 года.
В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре политики вместе с матерями, а также вдовой депутата Одесского облсовета Вячеслава Маркина приняли участие в панихиде, передает "Гордон".
Заупокойное богослужение провел Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. В панихиде приняло участие практически все православное духовенство города.
"Вот уже третий год 2 мая вся Одесса скорбит. Три года назад здесь разыгралась трагедия - в огне пожара погибли 42 человека, еще 6 человек погибли в столкновениях на улицах города. С раннего утра люди шли на Куликово поле и несли цветы ко входу в Дом Профсоюзов как к импровизированному мемориалу. Мы тоже приехали в Одессу что бы отдать дань памяти погибшим", - написал на своей странице в Facebook Новинский.
По его словам, власти готовили провокации против представителей "Оппоблока".
"Против нас свозились в город бандиты, нас ждали в аэропортах и на трассах. Сегодня по надуманному поводу наших депутатов вызывали на допрос правоохранители. Нас травили в СМИ. Безопасность и спокойствие города мало интересовали власть, главное было пресечь, задушить любые действия оппозиции. Все зря. Ведь мы помним о трагедии 2 мая 365 дней в году, мы поддерживаем связь с родственниками погибших и вместе с ними стараемся преодолеть последствия произошедшего. И сегодня мы приехали в город с миром. Мир и преодоление раскола в Украине были и остаются нашими главными целями", - заявил нардеп.
Новинский выразил убежденность, что три года назад люди погибли "по злой воле вполне конкретных персон, и те, кто были исполнителями и заказчиками этой драмы, обязательно понесут наказание за свои злодеяния". Он также упрекнул власти в отсутствии желания проводить "честное и прозрачное расследование".
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https://youtu.be/4txqxC6e2jk
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Как вариант: скорее всего потому, что мы украинцы - мы воодушевленно, с верой, начинаем кардинальные перемены... А затем, бросаем всё, остановившись на самом главном, разбегаемся по хуторам, всецело доверяя самое главное гетманам проходимцам. В общем, пока есть те, кто разделяет идеологию мразей а-ля Новинский, кто берет от него 100грн за митинг или голос, кто просто смотрит безучастно на всё это со стороны, до тех пор будет всё это бл##во.... Будет это ещё не один год.... Увы!
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1. "Реальность у нас настолько сурова, что бронзовые бюсты сходят с ума и мироточат дешёвым подсолнечным маслом, бракованная брусчатка на симферопольских улицах встаёт дыбом, а местные дороги в судорогах сбрасывают с себя асфальт. Добро пожаловать в мрачный край, где внемлют речам клоунов стада безмолвных рабов… Врут про Монако в крымских горах, игровую зону, офшоры, туристический рай, технопарк и т.д. Всего перечисленного нет в самой эрефии. С чего бы вдруг появиться в Крыму? Сдайте Наклонскую в японский бордель - тут вам и венчурная инвестиция, и быстрая окупаемость, и офшор в пределах одного тела… Оккупанты в приказном порядке пытаются имитировать естественные экономические процессы: субсидируют авиарейсы, оплачивают из бюджета проживание и выдают путёвки. Как во время совка. И скоро весь этот цирк постигнет судьба совка". Прочтите полностью мнение крымчанина по ссылке > https://eq0652.wordpress.com/2017/05/01/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2017/
2. Вчера появилась информация о том, что сотрудникам водоканала в Едыкуйском (Ленинском) районе с января 2017 года оккупанты задолжали свыше 1,2 млн рублей зарплаты. Сегодня стало известно, что водоканал объявлен банкротом. Местные жители комментируют: "Если в математические расчеты не брать эйфорию, то в нынешней системе координат в Крыму сложно найти предприятия не банкроты. Приднестрофический сценарий экономики, кроме как искусственного поддержания «жизнедеятельности», - не подразумевает" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859350935881035776 (скрин и 2 ссылки).
3. Общался с продавщицами в магазине. Наржался с того, как они стебутся с понаехавших, которые качают права. Весь магазин уже хочет в Украину, но боятся того, как Украина их встретит. Очень боятся! Короче, "сепаратизм" в Керчи в пользу Украины процветает с каждым днём.
4. Керчь. Дом знакомой, которая в 2014 орала "рассия-рассия", попал под снос в связи со строительством моста. Охреневает от "новой квартиры", в которую их переселили. К тому же, новые дома попали в черный список - "строительство осуществлялось без необходимых документов или с явными нарушениями". Дома рассыпаются http://ru.krymr.com/a/news/28463727.html
5. Если бы оккупанты не забирали дома у жителей Крыма, то крымчане могли бы в них затаиться и подло ждать солдат НАТО!
6. В Симферополе скоро закроется кондитерская фабрика. Говорят, что работать не дают. Вроде выкупил москвич. Как всегда, задаром. За копейки отдают всё.
7. На крымских "государственных" предприятиях новая тема: оккупанты требуют закрыть счета в украинских банках, которые были до 2014 года. Иначе - штрафы. И плевать, что часть банков уже не существует.
8. Севастопольская вата отметила вчера первомай скрепно, оставив после себя горы пустых бутылок https://twitter.com/SouthUkr/status/859086493989699585 (фото).
9. Керчь. Эхо многолюдных демонстраций: "Медицинский колледж им. Г.К. Петровой. Путинцева Г.И. заставляет студентов ходить на митинги и на парады, связанные с ее интересами, принудительно. Пугая студентов лишением стипендии и завалом на экзамене. Анонимно, пожалуйста" https://twitter.com/KrimRt/status/859363329831309312 (скрин).
10. Ялта. Вчера вечером слышала, как с набережной доносилась песня "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз". Отака муйня, малята.
11. Опасения знакомых водил, что в Ялте вечером первого мая будет "не проехать", как раньше, оказались напрасными. Город пустой. "Велкам ту раша". На Набке туристов примерно столько, сколько мусоров и всякого говна в камуфляже. Яхты и катера в порт таки пришли, но кататься на них к Ласточке и Адаларам некому. Точнее, кому есть, но "денег нет" (с).
12. Начинаем хроники потемкинского сезона 2017. Щелкино, Гурзуф, Малый Маяк и Саки "штурмует" рекордное количество туристов https://twitter.com/KrimRt/status/859311063464116224 (фото).
13. "Путину доложили, что курортный сезон в Крыму открыт". Не представляю, чтобы Обаме или Трампу докладывали об открытии сезона, например, в Майями. Пипец http://news.allcrimea.net/news/2017/5/1/putinu-dolozhili-chto-kurortnyi-sezon-v-krymu-otkryt-79670/ . (прим. До оккупации украинским Президентам тоже не докладывали об открытии сезона).
14. В рамках подготовки четвёртого не сезона оккупанты создают "бетонное гетто" (цитата пропагандонов) в Кореизе и Мисхоре. Эти посёлки отгораживают от моря бетонной стеной http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/betonnoe_getto_koreiz/ (фоторепортаж).
15. Видел в Балаклаве толпу туристов. Человек семь. Больше НЕ ВИДЕЛ! Старожилы определяют, какой будет сезон, по майским. В 2017 сезона снова не будет.
16. Керчь. В Генбанке специалисты по обслуживанию сидят в пилотках с красными звёздами и "георгиевскими" лентами. АААААААД https://twitter.com/juzhanin/status/859368424656568320 (фото-шок). Один из крымчан прокомментировал: "На заправках та же хрень. Сидят в пилотках: -Пилотку не хотите? - Нет, спасибо, у меня с этим проблем нет. Делаю улыбку. Они начинают понимать. Пилотки висят на кассе по цене 260 рупий (122 грн) за раз".
17. Это ватное болото не перестанет удивлять. На местном радио сравнивали вторую часть "Стражей Галактики" с "Содомом и Гоморрой"!!!
18. Оккупанты решили провести джип-фестиваль "Бубновка-2017" в районе поселка Кайгадор (Орджоникидзе). Но у них всё и всегда через жопу. Грузовик подмял под себя "копейку". Жертв нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859397941529858049 (фото).
19. Севастополь. Гардемарины жалуются, что безжалостные и циничные украинские "хвашисты" заставляли их дышать воздухом, а не пылищей: "А Овсянников не заявил, когда в Севастополе начнут дороги убирать? Пылища, дышать нечем. Отродясь в Севастополе такого не было" https://twitter.com/KrimRt/status/859338429515149312 (скрин). Кроме того, Севастополь приветствует новых "соотечественников" из-за поребрика новыми надписями на стенах: "Не сори, быдло. Севастополь - не помойка" https://twitter.com/KrimRt/status/859341007015604225 (фото).
20. Московские актеры отказались выступать в Крыму ради возможности въезда на материковую Украину. История с Лолитой и Ко даёт свои плоды. Отмечу, что после шума в прессе один из актёров (Андрей Чернышов) пошёл на попятную, заявив, что не едет в Крым "из чисто финансовых соображений". У Чернышова родители живут в Киеве. Мы за тобой следим http://echo.msk.ru/news/1973716-echo.html
21. Роскомнадзор оккупантов решил полностью заблокировать мессенджеры Line, Imo и BlackBerry. Будет полный запрет доступа в рф и оккупированном Крыму. Сайты компаний уже не открываются http://ru.krymr.com/a/news/28463857.html
22. В этот день, 2 мая 2014 года, в Одессе пророссийские боевики начали расстреливать проукраинское мирное шествие, в результате чего двое патриотов Украины были застрелены - это Игорь Иванов и Андрей Бирюков https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859342981601558530 (фото). "Русский мир" пришёл в Одессу, чтоб "посадить майданутых на кол". Именно такие речевки выкрикивали вооружённые ватные ублюдки в масках https://www.youtube.com/watch?v=OZrQXcnYWsY (видео). В сюжетах российских пропагандонов люди, расстреливавшие одесситов, выступают в роли "жертв", а потерпевших называют "фашистами" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859355032722042882 (фото). Напомню, что год назад севастопольские пропагандоны показывали "скорбь" Эдуарда Айрапетяна, который убивал безоружных одесситов, после чего свалил в Крым, где его приютили кремлёвские хозяева https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859356262659764225 (фото и видео). Практически во всех трагедиях, убийствах и терактах, которые происходят в Украине с момента вторжения россии на нашу территорию, торчат уши Кремля. Посмотрите короткий сюжет о событиях 2 мая https://www.youtube.com/watch?v=MfD9HKOhjgU (видео). И попробуйте найти шум и скорбь в ватной прессе по поводу сгоревшего во время Майдана Дома Профсоюзов с людьми внутри, который подожгли твари Януковоща.
P.S. Крымчанин временно покинул оккупацию: "Нахожусь в свободной от оккупантов Украине. И где я был в первую очередь? Правильно - в аптеке. А ватка пусть подорожником лечится!".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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