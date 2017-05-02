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 Общество
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 В центре Одессы провели молебен по погибшим 2 мая 2014 года, во время Майдана и АТО

Представители различных христианских конфессий провели в центре Одессы молебен в память о погибших 2 мая 2014 года, во время Революции Достоинства и Антитеррористической операции (АТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, более 300 человек собрались на Греческой площади. Люди пришли с флагами Украины, цветами, многие повязали на плечи желто-синие полотнища.

В межконфессиональном молебне приняли участие около десяти представителей духовенства - представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской греко-католической и Армянской церквей. Священники подчеркивали, что молятся за всех погибших - в центре города и на Куликовом поле, за всех, кто отдал жизнь за независимость Украины - участников Революции Достоинства и АТО.

Во время мемориального мероприятия люди наклонили флаги на древках, многие стали на колени. Общественный порядок обеспечивает большое количество правоохранителей.

На Греческой площади также развернута фотоэкспозиция "Необъявленная война", на которой представлены снимки, сделанные в зоне АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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Кацапи розв"яжуть бойню. Вони банкрути по всім напрямкам і тепер підуть на все
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Хто банкрути ? Не смішіть ...))
Кремлядь тримає свої мільярди в західних банках і ризикувати ними не збирається ...
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Настоящий Чаплин был гениальный комик, а его расиянская подделка - гениальный долбодятел.
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Редкий подонок и людоед, этот Чаплин...таких нужно в психушке держать пожизненно.
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Они уже давно не парятся, что они постоянно палятся в своих намерениях, захватить если не всю, то хоть половину Украины.
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Їм вся Україна не потрібна - їм потрібно лише 8 областей "новососії" ...
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Священники подчеркивали, что молятся за всех погибших - в центре города и на Куликовом поле, за всех, кто отдал жизнь за независимость Украины - участников Революции Достоинства и АТО.
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приклоняюсь.........
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Цаство Небесне їхнім душам...
Вічна слава...
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Низький уклін всім героям, які тоді відстояли НАШЕ українські місто від кремлівської орди. Тим, хто помер від рук сєпарів - ВІЧНА СЛАВА, за вас помстились, та ще й як помстились, аж гай шумів, тобто горів, палав як священний вогонь інквізиції. Це був справді переломний момент! Земля пухом Українським Героям, котрі ціною власного життя зупинили прокляту московитську орду... Слава Україні!!!
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В центре Одессы провели молебен по погибшим 2 мая 2014 года, во время Майдана и АТО - Цензор.НЕТ 5420ВП‏ @sranysovok 2 ч.2 часа назад
Когда участников марша уже расстреляли из-за спины мусоров, но колорадов еще не сожгли

В центре Одессы провели молебен по погибшим 2 мая 2014 года, во время Майдана и АТО - Цензор.НЕТ 4395
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2 мая в Одессе: представители "Оппоблока" посетили могилы погибших

Представители "Оппозиционного блока", нардепы Юрий Бойко, Вадим Новинский и Николай Скорик заявили, что получили информацию о подготовке провокаций против них на Куликовом поле, поэтому вместо Дома профсоюзов посетили богослужение и могилы погибших в Одессе 2 мая 2014 года.
В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре политики вместе с матерями, а также вдовой депутата Одесского облсовета Вячеслава Маркина приняли участие в панихиде, передает "Гордон".
Заупокойное богослужение провел Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. В панихиде приняло участие практически все православное духовенство города.
"Вот уже третий год 2 мая вся Одесса скорбит. Три года назад здесь разыгралась трагедия - в огне пожара погибли 42 человека, еще 6 человек погибли в столкновениях на улицах города. С раннего утра люди шли на Куликово поле и несли цветы ко входу в Дом Профсоюзов как к импровизированному мемориалу. Мы тоже приехали в Одессу что бы отдать дань памяти погибшим", - написал на своей странице в Facebook Новинский.
По его словам, власти готовили провокации против представителей "Оппоблока".
"Против нас свозились в город бандиты, нас ждали в аэропортах и на трассах. Сегодня по надуманному поводу наших депутатов вызывали на допрос правоохранители. Нас травили в СМИ. Безопасность и спокойствие города мало интересовали власть, главное было пресечь, задушить любые действия оппозиции. Все зря. Ведь мы помним о трагедии 2 мая 365 дней в году, мы поддерживаем связь с родственниками погибших и вместе с ними стараемся преодолеть последствия произошедшего. И сегодня мы приехали в город с миром. Мир и преодоление раскола в Украине были и остаются нашими главными целями", - заявил нардеп.
Новинский выразил убежденность, что три года назад люди погибли "по злой воле вполне конкретных персон, и те, кто были исполнителями и заказчиками этой драмы, обязательно понесут наказание за свои злодеяния". Он также упрекнул власти в отсутствии желания проводить "честное и прозрачное расследование".
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Треба висвітлювати проукраїнські заходи,а не шабаш сепаратюг,проплачений хуйлом.

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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ центре Одессы провели молебен по погибшим 2 мая 2014 года, во время Майдана и АТО
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