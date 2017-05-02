 В центре Одессы провели молебен по погибшим 2 мая 2014 года, во время Майдана и АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, более 300 человек собрались на Греческой площади. Люди пришли с флагами Украины, цветами, многие повязали на плечи желто-синие полотнища.
В межконфессиональном молебне приняли участие около десяти представителей духовенства - представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской греко-католической и Армянской церквей. Священники подчеркивали, что молятся за всех погибших - в центре города и на Куликовом поле, за всех, кто отдал жизнь за независимость Украины - участников Революции Достоинства и АТО.
Во время мемориального мероприятия люди наклонили флаги на древках, многие стали на колени. Общественный порядок обеспечивает большое количество правоохранителей.
На Греческой площади также развернута фотоэкспозиция "Необъявленная война", на которой представлены снимки, сделанные в зоне АТО.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
1185 22
Материалы по теме: Трагедия в Одессе
Людей снова эвакуируют с Куликова поля из-за сообщения о минировании(93)
Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами. ФОТОрепортаж(281)
"Минирование" одесского Дома профсоюзов оказалось ложным. Людей снова пускают на Куликово поле(70)
Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ. ВИДЕО(91)
Мнение: Власть не заинтересована в расследования трагедии в Одессе(0)
С Куликова поля эвакуируют людей из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов(57)
Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе. ФОТОрепортаж(165)
Помощник президента России Владимира Путина достаточно давно не появлялся на публике, а его фотографии со встречи российского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи шокировали соцсети...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кремлядь тримає свої мільярди в західних банках і ризикувати ними не збирається ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
------------------------------------------------------------
приклоняюсь.........
Ответить
Ответить
Вічна слава...
Ответить
Ответить
Ответить
Когда участников марша уже расстреляли из-за спины мусоров, но колорадов еще не сожгли
Ответить
Представители "Оппозиционного блока", нардепы Юрий Бойко, Вадим Новинский и Николай Скорик заявили, что получили информацию о подготовке провокаций против них на Куликовом поле, поэтому вместо Дома профсоюзов посетили богослужение и могилы погибших в Одессе 2 мая 2014 года.
В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре политики вместе с матерями, а также вдовой депутата Одесского облсовета Вячеслава Маркина приняли участие в панихиде, передает "Гордон".
Заупокойное богослужение провел Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. В панихиде приняло участие практически все православное духовенство города.
"Вот уже третий год 2 мая вся Одесса скорбит. Три года назад здесь разыгралась трагедия - в огне пожара погибли 42 человека, еще 6 человек погибли в столкновениях на улицах города. С раннего утра люди шли на Куликово поле и несли цветы ко входу в Дом Профсоюзов как к импровизированному мемориалу. Мы тоже приехали в Одессу что бы отдать дань памяти погибшим", - написал на своей странице в Facebook Новинский.
По его словам, власти готовили провокации против представителей "Оппоблока".
"Против нас свозились в город бандиты, нас ждали в аэропортах и на трассах. Сегодня по надуманному поводу наших депутатов вызывали на допрос правоохранители. Нас травили в СМИ. Безопасность и спокойствие города мало интересовали власть, главное было пресечь, задушить любые действия оппозиции. Все зря. Ведь мы помним о трагедии 2 мая 365 дней в году, мы поддерживаем связь с родственниками погибших и вместе с ними стараемся преодолеть последствия произошедшего. И сегодня мы приехали в город с миром. Мир и преодоление раскола в Украине были и остаются нашими главными целями", - заявил нардеп.
Новинский выразил убежденность, что три года назад люди погибли "по злой воле вполне конкретных персон, и те, кто были исполнителями и заказчиками этой драмы, обязательно понесут наказание за свои злодеяния". Он также упрекнул власти в отсутствии желания проводить "честное и прозрачное расследование".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить