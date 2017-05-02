 Путин воспринимает с непониманием связь антироссийских санкций с реализацией минских договоренностей, - Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Санкции не обсуждались. Президент Путин традиционно не обсуждает санкции. Упоминались санкции, в частности, их наличие и то, что эти санкции добавляют проблемности нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков по итогам переговоров Путина и Меркель.
Он добавил, что эта тема поднималась канцлером Германии.
"Меркель традиционно увязывала эти санкции с реализацией минских договоренностей, что традиционно воспринималось с непониманием Путиным, потому что мы категорически не согласны с такой увязкой", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Один из провокаторов Корчинского на Банковой.
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Командування спецоперацій США заявило про те, що рівень загрози зі сторони Росії є одним із найвищих. Він перебуває у списку поряд з викликами екстремістських і терористичних угруповань.
Про це під час слухань у Конгресі заявив генерал Раймонд Томас, який очолює Командування спеціальних операцій США.
"Загроза зі сторони войовничих екстремістських організацій залишається найвищим пріоритетом для Командування спеціальних операцій США", - заявив генерал США.
Наш другий пріоритет з погляду ресурсів і рівня впливу - це надання підтримки Європейському командуванню США в протидії російській агресії в Європі,
- додав Томас.
Американський генерал нагадав заяву міністра оборони США про те, що Росія намагається контролювати дії країн-сусідів в економіці, дипломатії та щодо питань безпеки.
Томас також зазначив, що Росія робить спроби обмежити роботу західних інститутів у Європі, особливо в пострадянських країнах. При цьому Росія вживає нетрадиційні підходи в просуванні своїх інтересів.http://24tv.ua/spetspriznachentsi_ssha_pririvnyali_rosiyu_do_teroristiv_n813074
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Первые подозрения о том, что пациент не адекватен, возникли после истории с амфорами: только ненормальный человек может поверить в то, что он случайно нашёл амфоры III века до н.э.
И когда он их выложил со словами «вот, нашёл…», он был смешон. Но с кем не бывает? Потом эти полёты с аистами. И он такой весь в белом, типа главный аист прокладывает путь.
Если бы, не дай бог, президента США поймали за этим делом, его бы тотчас признали недееспособным и объявил и импичмент.
А тут ничего - даже больничный не дали. И зря!
Подозрения подтвердила доктор Меркель, заявившая после собеседования, что «товарищ живёт в другой реальности».
Эта реальность прекрасна: он князь Владимир, а все олланды и меркели приезжают к нему на поклон.
Собственно, поэтому перед въездом в Кремль он поставил памятник Владимиру - приятно, знаете ли, перед работой поздороваться с самим собой!
Ну и что, что это попахивает шизофренией.
Но всё оказалось ещё хуже: он живёт, под собою не чуя страны. Ему не только устраивают особый народ в виде переодетых санитаров, но, видимо, и выпускают в единственном экземпляре газеты - как Ленину в Горках.
Неизвестно, сколько протянет пациент физически, но ментально он разложился.
Этот запах же успели почувствовать граждане Грузии, Украины и далёкой Сирии.
Вопрос к Россиянам: а вы не чувствуете, как воняет? Пора бы закопать.
Сергей Талк
)))))
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на каждом этапе западные лидеры оправдываются тем, что «Путин не Гитлер», словно международных норм не существует, или что владение Россией ядерным оружием автоматически означает, что Запад не сможет ей противостоять.
«Таким образом, европейские лидеры посылают опасный сигнал Ирану и другим подобным государствам о том, что любой, обладающей ядерным оружием, теперь может делать все, что ему нравится», - предостерегает Гобл.
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впрочем, похоже, что ботоксная крыса деградирует и дальше, возможно, что и сидит на коксе.
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https://presaindependenta.com/2017/05/02/curtea-constitutionala-a-pronuntat-hotararea-privind-neutralitatea-republicii-moldova-video/ …
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