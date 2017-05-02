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 Путин воспринимает с непониманием связь антироссийских санкций с реализацией минских договоренностей, - Песков

Санкции на переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель упоминались, но не были предметом разговора.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Санкции не обсуждались. Президент Путин традиционно не обсуждает санкции. Упоминались санкции, в частности, их наличие и то, что эти санкции добавляют проблемности нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков по итогам переговоров Путина и Меркель.

Он добавил, что эта тема поднималась канцлером Германии.

"Меркель традиционно увязывала эти санкции с реализацией минских договоренностей, что традиционно воспринималось с непониманием Путиным, потому что мы категорически не согласны с такой увязкой", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель не считает нужным заключать новое соглашение в рамках мирного урегулирования в Украине

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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бледная моль опять под дурика косит с непониманием...
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Левое фото не очень удачное, по моему скромному мнению.
Один из провокаторов Корчинского на Банковой.
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Те кто обстреливает на украинской земле воинов вооруженных сил Украины из всех видов оружия, кроме ядерного,кто истерично кричит:" По "укропам" огонь" посылая смерть вместе с сотнями тонн металла и огня на наших бойцов и мирных жителей пусть не надеяться на амнистию и прощение украинского народа! Его не будет.
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Удивляюсь насколько сдержаны политики, которым приходится общаться с этим чмом, зная что врет же гнида безбожно а плюнуть в мордяку нельзя.
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Спецпризначенці США прирівняли Росію до терористів

Командування спецоперацій США заявило про те, що рівень загрози зі сторони Росії є одним із найвищих. Він перебуває у списку поряд з викликами екстремістських і терористичних угруповань.
Про це під час слухань у Конгресі заявив генерал Раймонд Томас, який очолює Командування спеціальних операцій США.
"Загроза зі сторони войовничих екстремістських організацій залишається найвищим пріоритетом для Командування спеціальних операцій США", - заявив генерал США.
Наш другий пріоритет з погляду ресурсів і рівня впливу - це надання підтримки Європейському командуванню США в протидії російській агресії в Європі,
- додав Томас.
Американський генерал нагадав заяву міністра оборони США про те, що Росія намагається контролювати дії країн-сусідів в економіці, дипломатії та щодо питань безпеки.
Томас також зазначив, що Росія робить спроби обмежити роботу західних інститутів у Європі, особливо в пострадянських країнах. При цьому Росія вживає нетрадиційні підходи в просуванні своїх інтересів.http://24tv.ua/spetspriznachentsi_ssha_pririvnyali_rosiyu_do_teroristiv_n813074
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рашист о санкциях не хочет понимать,и минский сходня ему до лампочки- дело сделанно,конфликт оформлен на годы в Украине, при помощи подельницы макрели оттяпали часть Украины.создали днр и лнр...главное для него как пропихнуть газопровод в обход Украины??? для этого он встречался с немецкой подельницей.которая должна поджать северных соседей да бы дали добро на прокладку газопровода.... и не выпендривались.за монетами на счет меркель- вопрос не станет,газпром расчитается...
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Как в КРЕМЛЕ так и в % палате не воспринимают. А ПОЧЕМУ????
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З чого б це Меркель в парашу пертись? Остання спроба уболтать хуйла?
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Немцов поплатился за правильный диагноз... Как же с таким диагнозом можно что-то воспринимать с пониманием?
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http://censoru.net/15805-putin-polety-vo-sne-i-nayavu-abo-pora-sanitarov-vyzyvat.html

Первые подозрения о том, что пациент не адекватен, возникли после истории с амфорами: только ненормальный человек может поверить в то, что он случайно нашёл амфоры III века до н.э.

И когда он их выложил со словами «вот, нашёл…», он был смешон. Но с кем не бывает? Потом эти полёты с аистами. И он такой весь в белом, типа главный аист прокладывает путь.

Если бы, не дай бог, президента США поймали за этим делом, его бы тотчас признали недееспособным и объявил и импичмент.

А тут ничего - даже больничный не дали. И зря!

Подозрения подтвердила доктор Меркель, заявившая после собеседования, что «товарищ живёт в другой реальности».

Эта реальность прекрасна: он князь Владимир, а все олланды и меркели приезжают к нему на поклон.

Собственно, поэтому перед въездом в Кремль он поставил памятник Владимиру - приятно, знаете ли, перед работой поздороваться с самим собой!

Ну и что, что это попахивает шизофренией.

Но всё оказалось ещё хуже: он живёт, под собою не чуя страны. Ему не только устраивают особый народ в виде переодетых санитаров, но, видимо, и выпускают в единственном экземпляре газеты - как Ленину в Горках.

Неизвестно, сколько протянет пациент физически, но ментально он разложился.

Этот запах же успели почувствовать граждане Грузии, Украины и далёкой Сирии.

Вопрос к Россиянам: а вы не чувствуете, как воняет? Пора бы закопать.

Сергей Талк
)))))
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Минские соглашения по Донбассу= Мюнхенским соглашениям по Судетам, или = как в 2008 году Саркози подарил России часть Грузии. «Сначала они бросились в Минск, чтобы достичь соглашения, которое Путин в итоге проигнорировал. Затем они решили, что наилучшим выходом будет вернуться в Минск и подписать еще одно соглашение, хотя кремлевский лидер нарушил его раньше, чем высохли чернила. Все это позволяет путинским войскам продолжать экспансию на территории Украины», - пишет Гобл. «Когда же Украина попросила оружия, чтобы защититься от российской агрессии, они больше беспокоились о том, чтобы не обидеть Путина, чем о защите демократической страны от захватчика, и, если верить вчерашним сообщениям, в конце концов решили не предоставлять таких вооружений, которые позволят Украине защитить не только себя, но принципы, которыми, по его словам, Запад оперирует», - отмечает аналитик.
на каждом этапе западные лидеры оправдываются тем, что «Путин не Гитлер», словно международных норм не существует, или что владение Россией ядерным оружием автоматически означает, что Запад не сможет ей противостоять.
«Таким образом, европейские лидеры посылают опасный сигнал Ирану и другим подобным государствам о том, что любой, обладающей ядерным оружием, теперь может делать все, что ему нравится», - предостерегает Гобл.
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Не может быть, что бы он был таким тупым. Как он работал в разведке ????(очистке)
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Путин воспринимает с непониманием связь антироссийских санкций с реализацией минских договоренностей, - Песков
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Путин воспринимает с непониманием связь антироссийских санкций с реализацией минских договоренностей, - Песков - Цензор.НЕТ 5842
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Путин воспринимает с непониманием... Да он или в самом деле тупой, как львовский автобус, или шлангом прикидывается.
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По Одессе 2.05.2014г. все ясно: "беззащитные" и "невооруженных"сначала убили 6 патриотов Украины, а когда их загнали в Дом профсоюзов, главари или специальные люди подожгли здание изнутри, не допуская никого гасить пожар.Наглядно видно, что зажечь такое здание извне бутылками это нереально,т.е. поджечь можно было только изнутри, а внутри были террористы сепары.Ясно, что сепары тесно были связаны с милицией и рыговским руководством города,которые послали пожарных только через два часа, а милиция вообще защищала сепаров-террористов во время стычек.
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Блииин, ну и окружение хуйла!!! Такое же тупое как и само хуйло... Но что сделаешь, кацапы,,, Овцы, топят караблики расзветчики... КААЦААПЫЫ!!!
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Путин тупой, ну что сделать, с природой не поспоришь.
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лысогном, питерский гопник и педофил, традиционно включает дурочку.
впрочем, похоже, что ботоксная крыса деградирует и дальше, возможно, что и сидит на коксе.

Путин воспринимает с непониманием связь антироссийских санкций с реализацией минских договоренностей, - Песков - Цензор.НЕТ 2553
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ну шо, права твоя хозяйка (с) минские соглашения т.е. всякие выборы в ОРДЛО и пр.лабуда - полная херня. санкции за то, что влез в Крым и на Донбасс.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин воспринимает с непониманием связь антироссийских санкций с реализацией минских договоренностей, - Песков
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