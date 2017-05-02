 На Евровидение в Украину прибыли уже 400 участников и членов их команд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, больше всего участников пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново" в Одесской области.
За минувшие сутки (1 мая) в Украину прибыло более 160 участников и членов их команд.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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Душа майже співає...
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Заодно и ватке не дадут "погулять" на 9 мая.
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http://www.mk.ru/politics/2017/05/02/smi-moskovskie-aktery-otkazalis-vystupit-v-krymu-radi-vezda-na-ukrainu.html
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https://www.youtube.com/watch?v=9w85GOAjx5A
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Ще сто років тому я на них поклав великий, товстий муй і забув про цей промах матінки-природи!
І якби та падаль не пхалась кругом і всюди - весь світ давно про ту нечисть забув би!!!
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Радует, что европейцы не побоялись приехать в Киев. Будет все хорошо.
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Мы сейчас повторяем практически тоже самое.
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Нехорошо тебе в ней будет потонуть.
Пусть распирает ненавистью грудь,
Но надо успокоиться давно бы.
Дурных словес не городи чащобы, -
Не через них проходит к счастью путь;
В них лишь твоя же выступает суть.
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Уже пережевали эту тему и выплюнули... РАДУГА! ОСТАЕТСЯ РАДУГОЙ!
НА НЕБЕ, РИСУНКАХ, ФОТО!
Шо вы ведётесь, как дети.... НА ПЕРЕДАСТОВ!
Придётся вас назначать Дежурным по радуге... по стране.... дежурный Чумак.... разгон радуг... оружие выдадим. Осталось утвердить в ВР, но они очень заняты.
Текст песни "Голубой вагон"
Медленно минуты уплывают в даль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам прошлое немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди.
Припев:
Скатертью, скатертью
Дальний путь стелется,
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому
В лучшее верится...
Катится, катится
Голубой вагон.
Может мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим, друзья...
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Припев.
Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход...
Ах, зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!
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Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама, и которых так рекомендовал папа.
Она была такая холодная, что когда комар попил её крови, у него заболело горло.
Знаете, вы такая хозяйственная…как мыло.
Почти влюбился, но она заговорила…
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кожен день на фронті гинуть Українці Патріоти а тут співи,Свято .............
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