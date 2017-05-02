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Все про:Госпогранслужба (2659) Евровидение (637) конкурс (681) музыка (676)

 На Евровидение в Украину прибыли уже 400 участников и членов их команд

В рамках международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Украину прибыли почти 400 участников и членов их команд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, больше всего участников пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново" в Одесской области.

За минувшие сутки (1 мая) в Украину прибыло более 160 участников и членов их команд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фан-зона Евровидения открылась в центре столицы

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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Це родзинка цьогорічного конкурсу...
Душа майже співає...
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Скоро начнется...
Заодно и ватке не дадут "погулять" на 9 мая.
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Знаменитые московские актеры отказываются ехать выступить в оккупированный Крыму ради въезда в Украину и им ищут замену - СМИ Пидароссии

http://www.mk.ru/politics/2017/05/02/smi-moskovskie-aktery-otkazalis-vystupit-v-krymu-radi-vezda-na-ukrainu.html

На Евровидение в Украину прибыли уже 400 участников и членов их команд - Цензор.НЕТ 6492
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Это поступок... причём финансовый... начнут чморить... где - то так.....
https://www.youtube.com/watch?v=9w85GOAjx5A


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Главное что бы до этого не за светились там. Но мозг у ваты начинает включатся, когда кошелек на мели.
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Визовый режим надо вводить, помнится москалеи гнали из Латвии , воплей было. А сеичас едут туда с благоговением"за граница", все культурно. Вот и Украина должна для овшарни стать заграницей. Что бы только выборочно , могли приехать подышать воздухом свободы
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Ну приехали-споют-улетят. Зачем ажиотаж создавать к этому конкурсу? Ау, откликнитесь хоть 1, кто будет смотреть финал вживую! Нет таких? Ну вот такой и интерес киевлян к этому конкурсу.
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в этом вся ватка-сама себя спросила,сама себе ответила.....
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Ватка ты, а я все еще жду в комментах, хоть 1 киевлянина, который пойдет на финал Евровидения.
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Я уже вживую слушал Кащу Мошь. Дочка пойдет на финал. Не гони на киевлян, а сам приезжай.
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Чего мне ехать? Я уже в Киеве. Вот, смотрю, в интернете перепродают билеты по 9000грн. в фан-зоне Дворца Спорта.
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Тем более идите и смотрите. Это дело молодых, а я по другой музыке скучаю.
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Но как смотреть? За 9000грн. в фан-зоне (стоя)?
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Был бы молодой, то я бы стоял, как на концерте Маккартни под дождем в Киеве.
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.. это я к тому, что когда был ЕВРО-2012, те киевляне кто хотели - пошли на футбол и не один раз, причем за сравнительно небольшие деньги (150-700 грн. или около того). Сейчас же конкурс только формально в Киеве проходит - местные жители не имеют возможность на него пойти - билеты отдали иностранцам и перекупщикам.
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Нормальные люди покупают билеты онлайн за год до концерта. А тролли за 9000 пишут. Нормальная цена если детствительно приехал на евровидение в последний день без билета
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Ты не в теме, раз считаешь, что билеты продавались за год до концерта. А раз не в теме и пишешь - тролль - как раз ты.
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.. зачем постоянно про кацапов думать и писать о них?
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Ти цілком правий!
Ще сто років тому я на них поклав великий, товстий муй і забув про цей промах матінки-природи!
І якби та падаль не пхалась кругом і всюди - весь світ давно про ту нечисть забув би!!!
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Я тоже против них - но эта статья про прибытие музыкантов на Евровидение.
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Турок, какая вата, ты о чем? - чего вы о путлере-кацапах пытаетесь в каждом комменте написать?
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А ви впевнені, що ваші коментарі розумні? Вам не подобається Євробачення, не дивиться. Навіщо писати непотріб?
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дружбаны!!! нашли тему для разногласий?! кому оно надо?
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Вам за это дерьмо платят или вы для души его размазываете? Целый день одни оскорбления на всех. Админ, куда вы смотрите? Это нормально?
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Этот сепар друг Джамала, для него это нормальный разговор.
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Хотя с другой стороны, даже хорошо, что такое быдло здесь имеет право голоса. Значит, все идёт путём, если оно возмущается.
Радует, что европейцы не побоялись приехать в Киев. Будет все хорошо.
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Смена мнений об Украине европейцев после Евровидения будет. А такие ядовитые друзья Джамала сами себя отравят. Нам сохранять спокойствие и самообладание.
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А вы читали 02.05.2017 12:55.
Мы сейчас повторяем практически тоже самое.

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В отношении того же персонажа.Меня они сколько раз обсуждали,вас также и ничего ни с кем не случалось.
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Вероятно, я это не отслеживал. Но я писал о его друзьях, а не об нем
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Это ты убогая по себе судишь,и по таким же имбецилам как сама 3 копеечным ,так что ПНХ,дальше вылизывайте друг дружку сами кудахтая и кукарекая,хотя не удивлюсь что это от силы два тролля по клавам бьют,свободны шуты гороховые
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Что ты такой обозленный,раньше был добрее...
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Не захлебнись, Домовой, от злобы!

Нехорошо тебе в ней будет потонуть.

Пусть распирает ненавистью грудь,

Но надо успокоиться давно бы.
Дурных словес не городи чащобы, -

Не через них проходит к счастью путь;

В них лишь твоя же выступает суть.
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Он хоть и злой(на данный момент),колючий,ругаться любит,но все же намного лучше, чем его подлый обольстительный дружок.
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Причем давно. Основное правило человека не вываливать свои неудачи на других, более того нужно не смотреть на них, а помогать другим. Если бы так оскорбительно кто-то поговорил в тюркютских странах, то у него не было бы вообще собеседников.
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А ты умеешь считать только до трёх, что все у тебя по 3 копейки?
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Та вони ж збирались до Київа на танках заїхати, а воно не сталося і в інвалідному візку.
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Мне нравятся как поют беларусы, но голосовать за них не буду принципиально.
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Сколько ваты на наших просторах не будут голосовать за рузьке быдло, шоу удалось не начавшись
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Хочется верить что после Евровидения ремонт дорог и тротуаров продолжится. Потому что выглядеть хорошо перед иностранцами нужно всегда и перед своими гражданами тоже... Хороший кусочек набережной сделали возле МВЦ за стройкой высоток что напротив Гидропарка , правильно что выгнали самозахватчиков ресторанных, а сколько таких самозахватов что десятилетиями стоят за заборами по всему Киеву? Море...
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Не, у нас все ради иностранцев. Через 2 недели все эти показушные ремонты закончатся. Знаю, по опыту от ЕВРО-2012. Теперь будем ждать ремонтов к финалу Лиги Чемпионов.
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Агагагагага Меня там нет, а так хотелось бы!
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"Арочку могут пойти посмотреть, выкрашенную в цвета их официального флага".

Уже пережевали эту тему и выплюнули... РАДУГА! ОСТАЕТСЯ РАДУГОЙ!
НА НЕБЕ, РИСУНКАХ, ФОТО!
Шо вы ведётесь, как дети.... НА ПЕРЕДАСТОВ!
Придётся вас назначать Дежурным по радуге... по стране.... дежурный Чумак.... разгон радуг... оружие выдадим. Осталось утвердить в ВР, но они очень заняты.

Текст песни "Голубой вагон"

Медленно минуты уплывают в даль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам прошлое немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди.
Припев:
Скатертью, скатертью
Дальний путь стелется,
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому
В лучшее верится...
Катится, катится
Голубой вагон.
Может мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим, друзья...
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Припев.
Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход...
Ах, зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!
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Так не смотрите в зеркало и не будут неудобные вопросы напрашиваться.
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"Так не смотрите в зеркало и не будут неудобные вопросы напрашиваться".

Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама, и которых так рекомендовал папа.
Она была такая холодная, что когда комар попил её крови, у него заболело горло.
Знаете, вы такая хозяйственная…как мыло.
Почти влюбился, но она заговорила…
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Слушай папу, он знал толк в женщинах. А вообще оскорблять женщину - последнее дело.
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Есть такие женщины, что оскорблять её первое дело... иначе сожрёт и не подавится... и ещё в турма пасадыт... жизть разнообразна... как и человеки.
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Разные женщины как и мужчины. Идеал - лишь когда взаимные уступки. Но оскорбления мужчинами женщин это просто тупик.
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Женщины - это слабые, беззащитные создания, от которых нет спасения.
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ьля як класно.........!......
кожен день на фронті гинуть Українці Патріоти а тут співи,Свято .............
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9 травня фашисти та біндери не бухають за дідов, а проводять Євробачення) Нізабудім ніпрастім!
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ми як увесь Світ- 8 травня поминаємо загиблих у війні яку організували і почали у вересні 1939 року рідні брати нацисти та камуністи ю2срср.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Евровидение в Украину прибыли уже 400 участников и членов их команд
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