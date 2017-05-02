 Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", желающих пропускают небольшими группами, поскольку правоохранители до сих пор проверяют информацию о взрывчатке. Люди проходят лишь теми дорогами, где уже прошла проверка и где не нашли опасных предметов.
Жители Одессы в сопровождении полиции заходят почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Сейчас продолжается проверка непосредственно здания Дома профсоюзов.
Напомним, Дом профсоюзов на Куликовом Поле уже минировали сегодня после полудня, информация о взрывчатке не подтвердилась. Кроме того, сегодня в Одессе "минировали" два вуза. Позже Куликово Поле "заминировали" второй раз.
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Напишу и я за Одессу и 2 мая.
В 14-м, я тогда находился в оккупации в Славянске.
Итак, 2 мая:
- Бестолковый штурм Славянска;
- Сбито 2 наших вертолета;
- Под Андреевкой, 95-ю сначала блокируют гражданские, потом из-за их спин расстреливают орки;
- Месная, славянская, сепаратня в восторге, украинцы Славянска в коме;
- жопа, принимает неприличных размеров...
А потом, вечером, по ТВ - Одесса!!!
Спросите меня как я к этому отнесся?
Да я плакал от счастья!!!
Именно тогда я понял, что Украина победит!
И до сих пор я считаю, что 2 мая, это День Победы Одессы над "рашизмом"!!!
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это-шабаш ватников !!!!!
и не одна властная падла не желает разобраться с финансированием этого гнойника!!!
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В населенном пункте Пески под Донецком был найден телефон убитого чеченского боевика, воевавшего на стороне террористов "ДНР"...
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На месте инцидента обнаружена визитка Трампа )))
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Одесса. 2 мая. 2014-го... Если кто забыл, напомню. Ватные скоты и ватные менты хотели отдать Одессу путину, но... прогорели.
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Больше чем "антимайдан", являющийся вооруженной копией Майдана (но набранной из быдляка), который разбегается при первых признаках пилюлей, выдавить из себя не смогли.
Смело вышли, смело обстреляли безоружную демонстрацию, позорно слились при первых признаках сопротивления и сгорели, как идиоты, от собственных же "коктейлей молотова".
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https://www.youtube.com/watch?v=NwsugdHscGY
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Попытаемся проследить судьбу и «боевой путь» одного из «туристов путина» - неофашиста из Банд-Петербурга Антона Раевского, который с противогазом на плече в толпе сепаратистов бузил на улицах Одессы весной 2014 года. http://censor.net.ua/photo_news/277680/odessitomseparatistom_okazalsya_natsist_iz_peterburga_fotoreportaj
Диверсанты из Питера в толпе местных сепаратистов с георгиевскими ленточками на груди и с битами и нунчаками в руках призывали Путина и Жириновского высадить в Аркадии десант, помыть сапоги в Черном море и атаковать танками Одессу. Российские тележурналисты с медалями «За заслуги перед Отечеством» на груди, суетились с камерами вокруг негодяев и снимали все нужные картинки для выполнения заказа Кремля.
В вечерних новостях отснятый в Одессе материал показывали на российских телеканалах с комментариями Дмитрия Киселева. Россияне даже не подозревали, что их разводят (дурачат) российские СМИ и были глубоко убеждены, что одесситы умоляют с утра до вечера Кремль, и лично товарища Путина (как сообщают российские СМИ, в сутки поступает более «тысячи» звонков из Южной Пальмиры на мобильник Президента России) присоединить их славный город к России.
В конце концов, этот боевик был задержан силовиками Украины и выдворен в Россию. Но желание убивать православных христиан Украины не покидало этого подонка.
Вскоре Раевский снова «засветился» в Украине, на этот раз на Донбассе, где получил, как и Захарченко, пулевое ранение в ж….
Антон надеялся, что «бледная моль» «своих не бросает» и его положат на лечение в кремлевскую больницу, но он ошибся.
Вместо стерильной палаты с кондишеном и цветным телевизором, питерский фашист Раевский оказался на бетонном полу в подвале города Ростова на Дону, где он и его подельники лежат без оказания медицинской помощи с пулями в животе и сами себе делают перевязки.
О материальном вознаграждении воинов «Русского мира» речь вообще не ведется. Кремлевский гопник их «кинул», как «кинул» боевиков «ДЫНЫРЫ» и «ЛЫНЫРЫ».
Посмотреть печальный и поучительный конец «туристов путина» в подвале Ростова на Дону можно выделив мышкой этот адрес и щелкнуть «ПЕРЕЙТИ» https://www.youtube.com/watch?v=xXb1A8RLvEk
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Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель упомянул события 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Как вы помните, ровно три года назад в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия - украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", - сказал президент РФ.
В свою очередь, пользователи Twitter в контексте данного заявления напомнили кадры событий 2 мая 2014 года в Одессе.
РБ головного мозга @belamova 2 год2 години тому
Вот куча видео двухчасовых из дома профсоюзов в Одессе Украинцы спасают со второго, третьего этажа горящих, а с крыши по ним камнями кидают
1 reply 50 ретвітів 33 вподобань
РБ головного мозга @belamova
Вот украинцы спасают тех кто ещё час назад их расстреливал, но сверху по ним кидают камни и бутылки с коктейлем Молотова.
РБ головного мозга @belamova
Путин про события 2 мая в Одессе: спалили беззащитных людей живьём
На фото "беззащитные" люди, которые застрелили двух украинцев в городе
ІнфоВійська України @i_army_org
На фото те самые "беззащитные",о которых говорит Путин.Они сначала напали на мирную проукраинскую ходу,а потом уже побежали на Куликово поле
Рогозин-на-орбите @LyapunovS
О "беззащитных жертвах" 2 мая в Одессе одной картинкой с ватного сайта
Ходорковский Михаил ✔ @mich261213
Путин выступил за честное расследование событий в Одессе. Согласен. Хотелось бы честного расследования еще нескольких событий в Москве.
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Вот надо по всем одесским каналам показывать этих "мирных сторонников федерализации", которых никто не трогал и они под прикрытием мусоров идут на реально мирный проукураинский митинг. Как это было до этого в Донецке, Харькове...
https://www.youtube.com/watch?v=6QxYxQVvjlQ
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