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Все про:минирование (577) Одесса (5569) память (805) Нацполиция (7202) проверка (457)

 Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле

В Одессе людей снова начали пропускать на площадь Куликово Поле после повторного сообщения о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", желающих пропускают небольшими группами, поскольку правоохранители до сих пор проверяют информацию о взрывчатке. Люди проходят лишь теми дорогами, где уже прошла проверка и где не нашли опасных предметов.

Жители Одессы в сопровождении полиции заходят почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Сейчас продолжается проверка непосредственно здания Дома профсоюзов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами. ФОТОрепортаж

Напомним, Дом профсоюзов на Куликовом Поле уже минировали сегодня после полудня, информация о взрывчатке не подтвердилась. Кроме того, сегодня в Одессе "минировали" два вуза. Позже Куликово Поле "заминировали" второй раз.


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Тимур Малик
5 мин ·

Напишу и я за Одессу и 2 мая.
В 14-м, я тогда находился в оккупации в Славянске.
Итак, 2 мая:
- Бестолковый штурм Славянска;
- Сбито 2 наших вертолета;
- Под Андреевкой, 95-ю сначала блокируют гражданские, потом из-за их спин расстреливают орки;
- Месная, славянская, сепаратня в восторге, украинцы Славянска в коме;
- жопа, принимает неприличных размеров...
А потом, вечером, по ТВ - Одесса!!!
Спросите меня как я к этому отнесся?
Да я плакал от счастья!!!
Именно тогда я понял, что Украина победит!
И до сих пор я считаю, что 2 мая, это День Победы Одессы над "рашизмом"!!!
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Да на слободку уже вывезитте этих сепаров ебучих
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А к Трухану в кабинет с поминальными речами и свечами не хотите зайти?Хорош портить своим вонючим присутствием и предательскими воспоминаниями общественное место Одессы! Забрали трупы,похоронили - и поминайте на могилках! Пасть поганую на нормальных людей не открывай,гнида!
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какие нах "памятные мероприятия"!?
это-шабаш ватников !!!!!
и не одна властная падла не желает разобраться с финансированием этого гнойника!!!
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Собрать в автобусы и отправить на восстановление Донбасса.
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Подростки в Москве закидали поезд МЦК камнями

На месте инцидента обнаружена визитка Трампа )))
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Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле - Цензор.НЕТ 6773Patriotoff‏ @PatriotoffUA 6 год6 годин тому

Одесса. 2 мая. 2014-го... Если кто забыл, напомню. Ватные скоты и ватные менты хотели отдать Одессу путину, но... прогорели.

Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле - Цензор.НЕТ 1116
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С иммитацией у кацапов и рыгов всегда была беда.
Больше чем "антимайдан", являющийся вооруженной копией Майдана (но набранной из быдляка), который разбегается при первых признаках пилюлей, выдавить из себя не смогли.

Смело вышли, смело обстреляли безоружную демонстрацию, позорно слились при первых признаках сопротивления и сгорели, как идиоты, от собственных же "коктейлей молотова".
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Архивные исторические кадры. 1 мая 1941 года. Парад на Красной Площади по случаю праздника. Вместе с краснознамёнными маршалом Тимошенко и генералом Тюленевым на нём присутствуют генерал нацистской армии Эрнст Кестринг, полковник Ганс Кребс и другие нацисты - на тот момент уже военные преступники, с осени 1939-го года терроризировавшие Европу. Русские "доблестные полководцы" жмут им руки. На главной трибуне страны стоят вожди - Сталин, Калинин, Ворошилов. До войны, ставшей для Сталина, тогда уже осведомлённого разведкой о планах нападения гитлеровской Германии, "трагической неожиданностью", остаётся всего 50 дней..

https://www.youtube.com/watch?v=NwsugdHscGY
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Туристы Путина зализывают раны.

Попытаемся проследить судьбу и «боевой путь» одного из «туристов путина» - неофашиста из Банд-Петербурга Антона Раевского, который с противогазом на плече в толпе сепаратистов бузил на улицах Одессы весной 2014 года. http://censor.net.ua/photo_news/277680/odessitomseparatistom_okazalsya_natsist_iz_peterburga_fotoreportaj
Диверсанты из Питера в толпе местных сепаратистов с георгиевскими ленточками на груди и с битами и нунчаками в руках призывали Путина и Жириновского высадить в Аркадии десант, помыть сапоги в Черном море и атаковать танками Одессу. Российские тележурналисты с медалями «За заслуги перед Отечеством» на груди, суетились с камерами вокруг негодяев и снимали все нужные картинки для выполнения заказа Кремля.
В вечерних новостях отснятый в Одессе материал показывали на российских телеканалах с комментариями Дмитрия Киселева. Россияне даже не подозревали, что их разводят (дурачат) российские СМИ и были глубоко убеждены, что одесситы умоляют с утра до вечера Кремль, и лично товарища Путина (как сообщают российские СМИ, в сутки поступает более «тысячи» звонков из Южной Пальмиры на мобильник Президента России) присоединить их славный город к России.
В конце концов, этот боевик был задержан силовиками Украины и выдворен в Россию. Но желание убивать православных христиан Украины не покидало этого подонка.
Вскоре Раевский снова «засветился» в Украине, на этот раз на Донбассе, где получил, как и Захарченко, пулевое ранение в ж….
Антон надеялся, что «бледная моль» «своих не бросает» и его положат на лечение в кремлевскую больницу, но он ошибся.
Вместо стерильной палаты с кондишеном и цветным телевизором, питерский фашист Раевский оказался на бетонном полу в подвале города Ростова на Дону, где он и его подельники лежат без оказания медицинской помощи с пулями в животе и сами себе делают перевязки.
О материальном вознаграждении воинов «Русского мира» речь вообще не ведется. Кремлевский гопник их «кинул», как «кинул» боевиков «ДЫНЫРЫ» и «ЛЫНЫРЫ».
Посмотреть печальный и поучительный конец «туристов путина» в подвале Ростова на Дону можно выделив мышкой этот адрес и щелкнуть «ПЕРЕЙТИ» https://www.youtube.com/watch?v=xXb1A8RLvEk
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и шо зашквара) кацапов в Одесе сегодня не будет ?!
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по ходу нет....вата ниньче пошла не та, в основном мирная....вот раньше било..."бей маданутих, бандеров по схронам"...а тепереча уже нето.... аж скучно
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Ну и быдляка... Пишешь на языке "окупантов", но образования не хватает даже на нем писать... А что же говорить о "патриотическом"... Хотя "кривобалковские жлобы" никогда образования не имели, ни на каком языке...
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Заявление Путина о событиях 2 мая в Одессе: в сети напомнили кадры с "беззащитными" сепаратистами

Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель упомянул события 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Как вы помните, ровно три года назад в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия - украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", - сказал президент РФ.
В свою очередь, пользователи Twitter в контексте данного заявления напомнили кадры событий 2 мая 2014 года в Одессе.

РБ головного мозга‏ @belamova 2 год2 години тому

Вот куча видео двухчасовых из дома профсоюзов в Одессе Украинцы спасают со второго, третьего этажа горящих, а с крыши по ним камнями кидают

1 reply 50 ретвітів 33 вподобань

Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле - Цензор.НЕТ 4353 РБ головного мозга‏ @belamova

Вот украинцы спасают тех кто ещё час назад их расстреливал, но сверху по ним кидают камни и бутылки с коктейлем Молотова.

Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле - Цензор.НЕТ 3172

РБ головного мозга @belamova

Путин про события 2 мая в Одессе: спалили беззащитных людей живьём

На фото "беззащитные" люди, которые застрелили двух украинцев в городе

ІнфоВійська України‏ @i_army_org

На фото те самые "беззащитные",о которых говорит Путин.Они сначала напали на мирную проукраинскую ходу,а потом уже побежали на Куликово поле

Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле - Цензор.НЕТ 2525

Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS

О "беззащитных жертвах" 2 мая в Одессе одной картинкой с ватного сайтаПамятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле - Цензор.НЕТ 6949

Ходорковский Михаил @mich261213

Путин выступил за честное расследование событий в Одессе. Согласен. Хотелось бы честного расследования еще нескольких событий в Москве.
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бойко с новинским никак не могут добратся до Одессы,а так бы уже все закончилось,палиция сопровождает
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Вона хоч в курсі, що вата сама-себе підпалила по необережності? Коли керосин по пляшкам розливала на третьому поверсі? Їй хочеться в Росію? Хто її тримає, нехай їде
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Это всё похоже на какое-то показушное, наполовину проплаченное, плядство...
Вот надо по всем одесским каналам показывать этих "мирных сторонников федерализации", которых никто не трогал и они под прикрытием мусоров идут на реально мирный проукураинский митинг. Как это было до этого в Донецке, Харькове...
https://www.youtube.com/watch?v=6QxYxQVvjlQ
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Да кто это сделает, если в городе сплошные сепары и коллаборанты.
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Ну камеры-то хоть включили? Пособников террористов надо снимать и заводить дела, иначе страну потеряем. Вот эти суки уже ОППОблок протянули, рыги все посты заняли.
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"Как правильно убрать жопоблочные агитпалатки и не "нарваться" на уголовное преследование." Практическое руководствоhttps://www.youtube.com/watch?v=wT92PXslOns&feature=youtu.be …Памятные мероприятия в Одессе: людей снова начали пропускать на Куликово Поле - Цензор.НЕТ 6892
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Бедные, несчастные, пострадавшие от бЕндеровцев...


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Слава Богу закінчився шабаш колорадський. Покричали нізабудім ніпрастім і досить. Тепер ще ПОБЕДОБЄСІЄ треба одеситам пережити. Як і нам киянам та всім українцям.
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Нет, он этот шабаш только начался и будут нагнетать до 9 мая.
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