 Донецкая фильтровальная станция обесточена, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена", - написал он.
"Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений. Запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику", - отметил Жебривский.
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Луччебы ВР обесточили... толку с неё... хотяяя, а как они будут бюджет тасовать? Задача!
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не опять, а снова..........
и вообще с этой "фильтровальной станцией" - як пороблено
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так что теперь? лугандоны утонут в дерьме?
аяяй непорядок
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