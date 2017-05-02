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Все про:Тарифы на воду (712) Жебривский (511) водоснабжение (289) Авдеевка (1478)

 Донецкая фильтровальная станция обесточена, - Жебривский

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обесточена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена", - написал он.

"Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений. Запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику", - отметил Жебривский.

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С Авдеевкой понятно, а в оккупированные районы оттуда вода идет?
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да вроде часть ясиноватой и донецка ....там в макеевке есть фильтровальная всем хватит
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Из за сраной Авдеевки с 20 тысячами населения,воду бесплатно поставляют всему ДурНРу,миллионы сепаров пьют Украинскую водичку и убивают Украинцев.
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Скорее всего там уже нет 29 тысяч населения.
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Туда ведрами воду можно наносить,для местных потребностей,но поят всю ДурНР.
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По моему не из за Авдеевки По моему из за Мариуполя Туда вода херачит через Донецк Офшорный иудей два года пальцем о палец не ударил Чтобы снабжать Мариуполь в обход всраного Донецка Видно торговый маланец о етой херне еще в Минске договорился Еще тогда былт заложены его гешефты Так что етоот амрорал всему виной
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Донецкая фильтровальная станция обесточена, - Жебривский

Луччебы ВР обесточили... толку с неё... хотяяя, а как они будут бюджет тасовать? Задача!
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"Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция......."
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не опять, а снова..........
и вообще с этой "фильтровальной станцией" - як пороблено
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Донецкая станция обесточена, ну и хрен с ней, не у нас а в днр.
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она под сепарами,потому что Пэдро приказал ее сдать .
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А какого черта тогда Жебривский высылает туда рембригады?
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Чтобы торговые партнеры без воды не оставались.
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А вы там сильно не спешите ее включать . Разберитесь как следует.
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обесточена фильтровальная станция?
так что теперь? лугандоны утонут в дерьме?
аяяй непорядок
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Боюсь что мы скорее заплывем говном чем торговые партнеры Петручио
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДонецкая фильтровальная станция обесточена, - Жебривский
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