EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 За рубежом
  150  0
Все про:выборы (21706) опрос (1524) Президент (4451) Путин (23698) Россия (70275) Левада-Центр (58)

 Менее половины российских избирателей готовы голосовать за Путина. ТАБЛИЦА

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее время, на них победил бы действующий глава государства Владимир Путин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел "Левада-центр".

В целом 48% избирателей России проголосовали бы за Путина. Второе-третье места разделили бы Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов (по 3%). Оппозиционера Алексея Навального согласны поддержать 1% избирателей.

При этом 19% респондентов пока не знают, за кого стали бы голосовать, 13% вообще не пошли бы на выборы, а 10% еще не определились по этому поводу.

Среди тех, кто точно готов голосовать и определился с выбором, 83% поддержат Путина, 5% - Жириновского и 4% - Зюганова. Навального поддержат 2% определившихся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне убеждены, что при Путине им живется лучше всего - даже лучше, чем при Брежневе, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

Опрос был проведен 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА - ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (ОТКРЫТЫЙ вопрос; фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно; ранжировано по апрелю 2017 года)

апр.13 апр.14 апр.15 янв.16 апр.17
Путин 29 49 62 53 48
Жириновский 3 4 4 3 3
Зюганов 6 4 6 4 3
Шойгу 1 1 <1 2 1
Навальный <1 <1 1 1 1
Медведев 2 <1 <1 <1 1
Миронов 1 1 1 1 1
Прохоров 2 1 1 <1 <1
Другие 2 1 1 1 1
Не знаю, за кого стал (а) бы голосовать 22 21 9 17 19
Не стал (а) бы голосовать 18 10 8 11 13
Не знаю, стал (а) бы голосовать или нет 14 8 8 9 10

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА - ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (ОТКРЫТЫЙ вопрос; фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно; в %% от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать; ранжировано по апрелю 2017 года)

апр.13 апр.14 апр.15 янв.16 апр.17
Путин 64 81 82 83 83
Жириновский 7 6 5 4 5
Зюганов 13 7 9 6 4
Шойгу 3 2 <1 3 2
Навальный <1 <1 1 1 2
Медведев 3 <1 <1 <1 1
Миронов 1 1 1 1 1
Прохоров 4 1 1 1 <1
Другие 4 2 1 2 2


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМенее половины российских избирателей готовы голосовать за Путина. ТАБЛИЦА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти