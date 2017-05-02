 Менее половины российских избирателей готовы голосовать за Путина. ТАБЛИЦА

В целом 48% избирателей России проголосовали бы за Путина. Второе-третье места разделили бы Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов (по 3%). Оппозиционера Алексея Навального согласны поддержать 1% избирателей.
При этом 19% респондентов пока не знают, за кого стали бы голосовать, 13% вообще не пошли бы на выборы, а 10% еще не определились по этому поводу.
Среди тех, кто точно готов голосовать и определился с выбором, 83% поддержат Путина, 5% - Жириновского и 4% - Зюганова. Навального поддержат 2% определившихся.
Опрос был проведен 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА - ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (ОТКРЫТЫЙ вопрос; фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно; ранжировано по апрелю 2017 года)
|апр.13
|апр.14
|апр.15
|янв.16
|апр.17
|Путин
|29
|49
|62
|53
|48
|Жириновский
|3
|4
|4
|3
|3
|Зюганов
|6
|4
|6
|4
|3
|Шойгу
|1
|1
|<1
|2
|1
|Навальный
|<1
|<1
|1
|1
|1
|Медведев
|2
|<1
|<1
|<1
|1
|Миронов
|1
|1
|1
|1
|1
|Прохоров
|2
|1
|1
|<1
|<1
|Другие
|2
|1
|1
|1
|1
|Не знаю, за кого стал (а) бы голосовать
|22
|21
|9
|17
|19
|Не стал (а) бы голосовать
|18
|10
|8
|11
|13
|Не знаю, стал (а) бы голосовать или нет
|14
|8
|8
|9
|10
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА - ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (ОТКРЫТЫЙ вопрос; фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно; в %% от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать; ранжировано по апрелю 2017 года)
|апр.13
|апр.14
|апр.15
|янв.16
|апр.17
|Путин
|64
|81
|82
|83
|83
|Жириновский
|7
|6
|5
|4
|5
|Зюганов
|13
|7
|9
|6
|4
|Шойгу
|3
|2
|<1
|3
|2
|Навальный
|<1
|<1
|1
|1
|2
|Медведев
|3
|<1
|<1
|<1
|1
|Миронов
|1
|1
|1
|1
|1
|Прохоров
|4
|1
|1
|1
|<1
|Другие
|4
|2
|1
|2
|2