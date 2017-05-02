 Менее половины российских избирателей готовы голосовать за Путина. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел "Левада-центр" В целом 48% избирателей России проголосовали бы за Путина. Второе-третье места разделили бы Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов (по 3%). Оппозиционера Алексея Навального согласны поддержать 1% избирателей.При этом 19% респондентов пока не знают, за кого стали бы голосовать, 13% вообще не пошли бы на выборы, а 10% еще не определились по этому поводу.Среди тех, кто точно готов голосовать и определился с выбором, 83% поддержат Путина, 5% - Жириновского и 4% - Зюганова. Навального поддержат 2% определившихся.Опрос был проведен 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА - ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (ОТКРЫТЫЙ вопрос; фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно; ранжировано по апрелю 2017 года)

апр.13 апр.14 апр.15 янв.16 апр.17 Путин 29 49 62 53 48 Жириновский 3 4 4 3 3 Зюганов 6 4 6 4 3 Шойгу 1 1 <1 2 1 Навальный <1 <1 1 1 1 Медведев 2 <1 <1 <1 1 Миронов 1 1 1 1 1 Прохоров 2 1 1 <1 <1 Другие 2 1 1 1 1 Не знаю, за кого стал (а) бы голосовать 22 21 9 17 19 Не стал (а) бы голосовать 18 10 8 11 13 Не знаю, стал (а) бы голосовать или нет 14 8 8 9 10

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА - ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (ОТКРЫТЫЙ вопрос; фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно; в %% от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать; ранжировано по апрелю 2017 года)

апр.13 апр.14 апр.15 янв.16 апр.17 Путин 64 81 82 83 83 Жириновский 7 6 5 4 5 Зюганов 13 7 9 6 4 Шойгу 3 2 <1 3 2 Навальный <1 <1 1 1 2 Медведев 3 <1 <1 <1 1 Миронов 1 1 1 1 1 Прохоров 4 1 1 1 <1 Другие 4 2 1 2 2



