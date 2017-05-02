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Все про:Human Rights Watch (49) Россия (70275) Сирия (2414) Минобороны РФ (418) химическое оружие (114)

 "Только слухи и гипотезы": Минобороны РФ отрицает версию правозащитников о химбоеприпасах советского производства в Сирии

В министерстве обороны России назвали безосновательным доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что сирийские войска в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) для химатаки могли применить авиабомбы советского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее правозащитники опубликовали доклад, согласно которому в провинции Идлиб могли быть применены авиабомбы советского производства, которые предназначены для проведения химатак с зарином. Правозащитники утверждают, что там были использованы авиабомбы ХАБ-250 или ХАБ-500.

"Примечательно, что главным доказательством у Human Rights Watch служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил РФ в Москве", - сказал Конашенков.

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"Никаких заливных горловин с колпачками, о которых пишет Human Rights Watch, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. Боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином. ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы", - сказал Конашенков.

"Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе", - заявил российский генерал.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Знов весь світ бреше а одні кацапи правду кажуть .
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есть парад ЛГБТ и есть парад на 9-маяголубые и пидарасы не одно и тоже
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Хим.боеприпасы были-были...
Откуда им там взяться,кроме как из россии?
И привезены они ихтамнетами под видом гуманитарного груза.
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Угу,верим,особенно после тысячи самых правдивых версий о Боинге....
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Если где-то в мире происходит особо крупная гадость, то на 90% за ней стоит Москва.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Только слухи и гипотезы": Минобороны РФ отрицает версию правозащитников о химбоеприпасах советского производства в Сирии
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