 "Только слухи и гипотезы": Минобороны РФ отрицает версию правозащитников о химбоеприпасах советского производства в Сирии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее правозащитники опубликовали доклад, согласно которому в провинции Идлиб могли быть применены авиабомбы советского производства, которые предназначены для проведения химатак с зарином. Правозащитники утверждают, что там были использованы авиабомбы ХАБ-250 или ХАБ-500.
"Примечательно, что главным доказательством у Human Rights Watch служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил РФ в Москве", - сказал Конашенков.
"Никаких заливных горловин с колпачками, о которых пишет Human Rights Watch, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. Боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином. ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы", - сказал Конашенков.
"Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе", - заявил российский генерал.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие. В результате погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Откуда им там взяться,кроме как из россии?
И привезены они ихтамнетами под видом гуманитарного груза.
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