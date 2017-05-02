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 Общество, За рубежом
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 "Панов жив-здоров", - консул в Ростове Конарский опроверг информацию о смерти украинского политзаключенного

Гражданин Украины Артур Панов, который находится в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону (Россия), жив, а информация о его гибели не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Конарский.

"Последняя информация по этому факту - это то, что Панов жив-здоров. Подробностей указать не могу, поскольку нужно выяснить, откуда взялась такая информация. Но она не подтверждается", - сказал дипломат.

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Напомним, ранее блогер российского Интернет-издания "Фонтанка" сообщил о смерти из-за сердечной недостаточности 19-летнего Артура Панова, которого обвиняют в подготовке теракта в России.
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проверять надо информацию сколько раз уже подобное было
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сломать человека в тюрме дело плёвое.....
говорил мне один хожий по зонам за гадю-мол хотели бы и через жопу кормили,да так что она ещё и причмокивала....
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Нужно сразу предъявить его общественности,жив,мол, и здоров,а то вдруг все относительно...
Кто знает,что эти упыри с ним там делали...
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Непонятно...Они Вам его показали или снова только сказали,что он жив?
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А почему мы должны верить многократным лжецам? Может да, а может и нет. Процесс ведь политический.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Панов жив-здоров", - консул в Ростове Конарский опроверг информацию о смерти украинского политзаключенного
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