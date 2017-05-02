 "Панов жив-здоров", - консул в Ростове Конарский опроверг информацию о смерти украинского политзаключенного

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Конарский.
"Последняя информация по этому факту - это то, что Панов жив-здоров. Подробностей указать не могу, поскольку нужно выяснить, откуда взялась такая информация. Но она не подтверждается", - сказал дипломат.
Напомним, ранее блогер российского Интернет-издания "Фонтанка" сообщил о смерти из-за сердечной недостаточности 19-летнего Артура Панова, которого обвиняют в подготовке теракта в России.
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говорил мне один хожий по зонам за гадю-мол хотели бы и через жопу кормили,да так что она ещё и причмокивала....
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Кто знает,что эти упыри с ним там делали...
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