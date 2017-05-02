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 Происшествия, За рубежом
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 Подрыв машины ОБСЕ на Донбассе ведет к эскалации конфликта, - Путин

Недавний подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе наносит ущерб урегулированию, произошедшее требует беспристрастного расследования.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: Хуг о подрыве автомобиля ОБСЕ: Это не было несчастным случаем, мину заложили специально

"По нашему мнению, стабилизирующую роль в этом конфликте, безусловно, играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Но такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный ущерб миротворческим усилиям, ведут к очередной эскалации напряжения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что необходимо беспристрастно разобраться в случившемся.

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Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".
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Меркель к выборам готовится - это ее конфета для пророссийских немцев- типа пытаюсь общаться и с идиотами тоже .
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адекватные фольксдойче - не канхветами живы!! )) остальных - на йакутские скульптуры!! заигрывание с гитлером и нациками - это уже было.
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Ну ты хочешь все и сразу. Небось разговор без прессы тоже был, иначе можно было пообщаться и по телефону. А какой результат тайного разговора покажут только дальнейшие события и публичные заявы лошади или писькова.🙂
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соглашусь. будем наблюдать круги, расходяшееся от вброшенного в навоз лошади - писькова )).
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Не суди по цензору... смотри новости и путлер ТВ.
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"а йа и не затягиваюсь" (С) (по цензору) )). (в основном йа сидю на УНР - уральской народной республике). там, -в провинции, есть такое, шо мухосранск может страшно озабачиваться )).
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Потому что это "ведет к эскалации конфликта, - Путин"
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"плешивый и ботоксный - близднецы браття!
хто более,
мать ейо, истории ценен??? ..."
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Был бы повод попистеть: сам взорвал и сам поговорил. Редкий урод эта хулятина.
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Пррродолжение следует, щось підірве знову, тварюка ботоксна....
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пару мішків з цукром!! тамошні марії демченко - ще нарожають!!! ))
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Не очень победная атмосфера в запутинской роиси: "Страна застыла в очередном ожидании параксизмов парадного Победобесия. Тем более отвратительного, что на настоящих фашистов, на настоящее освобождение русских земель от фашистского ига, руку страна поднять не решается. Путинские миллиарды тяжелой гирей висят на этих руках. Связывают эти руки. Как пушечное ядро, повешенное на шею каторжника стреножит тело и парализует душу и волю к сопротивлению.Поэтому остается только имитировать. Строить фанерные рейхстаги и штурмовать их силами реконструкторов" - ПОБЕДОБЕСИЕ
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Тьфу, мразь плешивая! Ты ещё расскажи, КТО подорвал их?
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Мы даже знаем кому это нужно и кто взрывает... Госпожу Меркель может и можно обмануть пока еще...
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..пока все кровавые дела рашиста после похорон советского союза не будут беспристрастно расследованы и рашист не понесет за них справедливое наказание- мира на земле не будет.но мир из-за этого будет скатыватся к пропасти третей мировой войны...впрочем он уже над ней стоит....
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Так мы знаем,что вы планируете и дальше нас убивать...
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"Подрыв моего мозга на ведет к эскалации конфликта и ядерной войне. Закройте меня в бронированой камере!", - Путин.

https://www.youtube.com/watch?v=HHfScJj6pm8

https://www.youtube.com/watch?v=EcNSwFPsz0M


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Конфликт, сука плешивая, у тебя с Навальным, а у нас - война...
И война, которую ты членомозгий, постоянно подпитываешь...
Урод кремлевский..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодрыв машины ОБСЕ на Донбассе ведет к эскалации конфликта, - Путин
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