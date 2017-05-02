 Подрыв машины ОБСЕ на Донбассе ведет к эскалации конфликта, - Путин

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"По нашему мнению, стабилизирующую роль в этом конфликте, безусловно, играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Но такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный ущерб миротворческим усилиям, ведут к очередной эскалации напряжения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он отметил, что необходимо беспристрастно разобраться в случившемся.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".
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хто более,
мать ейо, истории ценен??? ..."
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https://www.youtube.com/watch?v=HHfScJj6pm8
https://www.youtube.com/watch?v=EcNSwFPsz0M
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И война, которую ты членомозгий, постоянно подпитываешь...
Урод кремлевский..
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