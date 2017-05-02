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Все про:Качиньский Ярослав (37) Польша (3818) Путин (23698) Франция (1851) Марин Ле Пен (15) Макрон (9)

 Режимы Орбана, Качиньского и Путина - это приятели и союзники Ле Пен, - Макрон

Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон назвал председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского приятелем и союзником своего оппонента – лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Также читайте: Правящая партия Польши настаивает на запрете "литовского и украинского национализма"

Во время предвыборной встречи Макрон, выступая как поборник идеалов единой Европы, заявил, что к представителям крайне правых сил наряду с Ле Пен можно также отнести президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Вы знаете приятелей и союзников Ле Пен. Это режимы Орбана, Качиньского и Путина. Их правление не имеет ничего общего с открытой и свободной демократией", - заявил Макрон.

Он добавил, что в странах, где правят эти политики, "ежедневно нарушаются личные свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел в Кремле переговоры с Ле Пен: "Мы оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил"

Напомним, что второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Согласно последним опросам, за Эммануэля Макрона готовы отдать свои голоса 60% избирателей, за Марин Ле Пен - 40%.
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кому сильная Украина, которая может закидать картошкой и огурцами жалких лягушентиков и макаронников?
- только украинцам
свою страну нужно отстаивать только самим
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Петю гандона забыл. .
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Качинский и Орбан тоже вроде как не диктаторы.
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так, из наблюдений недавнего визита. торты его - фсе попадались токо просроченные, одним днём !! даже мойа жена, как и йа, "всеядная по терминам" - стрёмнулась покупать))). "моя рошеновских не ест!! (С)" )))
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Дедывоевали с нацизмом, а победили фашизм.
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Жабоеды в период окупации 2 мировой разделились одни пошли к гитлеру другие в партизаны
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В сирийской провинции Идлиб могли быть использованы бомбы с зарином производства СССР.
Об этом сообщает организация Human Rights Watch.
По данным авторов расследования, фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют, что там, вероятно, были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина.
Речь идет о бомбах ХАБ-250 и ХАБ-500. На обломках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.
Похожие на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.https://www.obozrevatel.com/abroad/42539-sdala-markirovka-v-sirii-mogli-ispolzovat-himoruzhie-sozdannoe-sssr.htm
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Макрон - взвешенный, аргументированный и последовательный политик. Надеюсь, он сделает Францию еще сильнее!
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Заранее известно что сделает - закроет во Франции половину оставшихся заводов и запустит в страну еще несколько миллионов африканцев, ну и по мелочам - сделает выход на пенсию в 75 лет и еще больше повысит цены за образование.
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кацапчик закукарекал что не его Любиму липениху выберут)) АХ как козломордому бы хотелось что б была Липениха ога
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дуже розумно зауважено.Вимальовується сильний є
європейський лідер.
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Если он правительства Польши и Венгрии считает "режимом", то что же он думает о Порошенко?
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Режимы Орбана, Качиньского и Путина - это приятели и союзники Ле Педераста
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На Роисси кого Хуйло назначит тот и победит. Причем с результатом в 146%.
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То, что сказал Макрон требует доказательств, хотя чисто внешне ситуация так и выглядит.
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Орбану ЕС много помагает. Но пост советская коррупция там еще жива. Мне венгры рассказывали, что у него есть зам Лазарь . Так вот бизнес в Венгрии не должен высовываться выше планки, иначе Лазарь кладет на этот бизнес глаз и отбирает.
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А мне венгры говорили, что мелкий бизнес налогами не обкладывают. И вообще Венгрия оставила мне очень положительные воспоминания, что кухня, купальни, вежливость и культура.
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Мелкий бизнес не трогают. А вот крупный прижимают под себя. Мне рассказывал венгр, который проводит много бизнес мероприятий .
А вообще я Венгрию люблю. Венгры толерантны , в душу лезьть не будут и ноги на стол не положат. Но и на голову сесть не дадут. Они по темпераменту более поворотливы, чем словаки.
Термы- это вообще отдельная тема. Братислава граничит с Венгрией. В 25 км есть городок Мосонмодьярвар. Там термальные источники. Так по выходными горожане сидят в термальных водах и свои дела обсуждают. Это уникально.
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с Качинским он переборщил, думаю ляпнул не подумавши, чего стоит только катастрофа с его братом
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Ложил он на своего брата. Главный "объект" его ненависти- могилы давно погибших украинцев в Польше.
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Правильно глаголит. Качиньский- основной идеолог разжигания ненависти поляков по отношению к украинцам.
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15-16 січня 2011 року в Парижі відбувся Конгрес Національного фронту Франції, на якому було обрано нового президента цієї партії. Новим президентом політичної сили було обрано Марін Лє Пен, . ВО "Свобода" вітає Марін Лє Пен та зичить їй успіхів на новій посаді.
Довідка. Національний фронт Франції та ВО "Свобода" у 2009 році підписали спільний Протокол про співробітництво. Обидві націоналістичні сили є членами Альянсу європейських національних рухів.
Прес-служба ВО "Свобода"
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Ле Пен зустрілась з Путіним у Москві та обговорила зняття санкцій .
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Поки що вона може зняти лище особисті санкції .
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Цікавий факт , але треба дивитись риторику Ле Пен 6 років назад і зараз .
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Лидер французских ультраправых и кандидат на президентских выборах 2012 года Марин Ле Пен заявила российской газете «Коммерсант», что «восхищается» премьер-министром страны Владимиром Путиным и считает, что Париж должен стать союзником Москвы, чтобы выступить против диктата США.
«Я признаю, и я этого не скрываю, что в некоторой степени восхищаюсь Владимиром Путиным "
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Режимы Орбана, Качиньского, Асада, Ким Чен Ына и Путина - это приятели и союзники Ле Пен, - Макрон
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мокшань драли глотки за Трампа. Теперь дерут за Ле Пен. Случайность? Не думаю. Генетика.
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...Китай потребовал деактивировать систему ПРО США в Южной КорееРежимы Орбана, Качиньского и Путина - это приятели и союзники Ле Пен, - Макрон - Цензор.НЕТ 8860
Китай потребовал деактивировать систему ПРО США в Южной КорееСистема противоракетной обороны THAAD, размещенная США на территории Южной Кореи, должна быть немедленно деактивирована. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, его слова передает The South China Morning Post.«Мы выступаем против размещения комплексов THAAD в Южной Корее и призываем все причастные стороны немедленно остановить его. Мы, безусловно, примем необходимые меры для обеспечения наших интересов», - пояснил дипломат.Ранее сообщалось, что размещенная в Южной Корее американская военная система ПРО THAAD готова к перехвату ракет.Как известно, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, который оказался неудачным.Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к усилению давления на Северную Корею.http://antikor.com.ua/articles/165967-kitaj_potreboval_deaktivirovatj_sistemu_pro_ssha_v_juhnoj_koree
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о том, как забить болт на китай, хорошо знает Дональд
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Режимы Орбана, Качиньского и Путина - это приятели и союзники Ле Пен, - Макрон.

Сорри! И ВР Украины забыл указать.
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Смело озвучил то, что многие в Европе итак видят...но молчат. Сразу объясняется "поднимающийся с колен" польский гоноровый национализм, в борьбе с внешним врагом - в виде украинских могил УПА, "геноцидом волынской резни"... и настойчивый венгерский вопрос с гражданством и автономией двухпаспортных закарптцев.
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"Лучше советские танки, чем немецкие банки".
Именно так говорят сейчас в Венгрии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРежимы Орбана, Качиньского и Путина - это приятели и союзники Ле Пен, - Макрон
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