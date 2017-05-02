Режимы Орбана, Качиньского и Путина - это приятели и союзники Ле Пен, - Макрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Во время предвыборной встречи Макрон, выступая как поборник идеалов единой Европы, заявил, что к представителям крайне правых сил наряду с Ле Пен можно также отнести президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Вы знаете приятелей и союзников Ле Пен. Это режимы Орбана, Качиньского и Путина. Их правление не имеет ничего общего с открытой и свободной демократией", - заявил Макрон.
Он добавил, что в странах, где правят эти политики, "ежедневно нарушаются личные свободы".
Напомним, что второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Согласно последним опросам, за Эммануэля Макрона готовы отдать свои голоса 60% избирателей, за Марин Ле Пен - 40%.
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- только украинцам
свою страну нужно отстаивать только самим
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Об этом сообщает организация Human Rights Watch.
По данным авторов расследования, фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют, что там, вероятно, были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина.
Речь идет о бомбах ХАБ-250 и ХАБ-500. На обломках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.
Похожие на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.https://www.obozrevatel.com/abroad/42539-sdala-markirovka-v-sirii-mogli-ispolzovat-himoruzhie-sozdannoe-sssr.htm
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європейський лідер.
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А вообще я Венгрию люблю. Венгры толерантны , в душу лезьть не будут и ноги на стол не положат. Но и на голову сесть не дадут. Они по темпераменту более поворотливы, чем словаки.
Термы- это вообще отдельная тема. Братислава граничит с Венгрией. В 25 км есть городок Мосонмодьярвар. Там термальные источники. Так по выходными горожане сидят в термальных водах и свои дела обсуждают. Это уникально.
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Довідка. Національний фронт Франції та ВО "Свобода" у 2009 році підписали спільний Протокол про співробітництво. Обидві націоналістичні сили є членами Альянсу європейських національних рухів.
Прес-служба ВО "Свобода"
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«Я признаю, и я этого не скрываю, что в некоторой степени восхищаюсь Владимиром Путиным "
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Китай потребовал деактивировать систему ПРО США в Южной КорееСистема противоракетной обороны THAAD, размещенная США на территории Южной Кореи, должна быть немедленно деактивирована. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, его слова передает The South China Morning Post.«Мы выступаем против размещения комплексов THAAD в Южной Корее и призываем все причастные стороны немедленно остановить его. Мы, безусловно, примем необходимые меры для обеспечения наших интересов», - пояснил дипломат.Ранее сообщалось, что размещенная в Южной Корее американская военная система ПРО THAAD готова к перехвату ракет.Как известно, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, который оказался неудачным.Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к усилению давления на Северную Корею.http://antikor.com.ua/articles/165967-kitaj_potreboval_deaktivirovatj_sistemu_pro_ssha_v_juhnoj_koree
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Сорри! И ВР Украины забыл указать.
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Именно так говорят сейчас в Венгрии.
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