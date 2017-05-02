 "Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
"Мы должны работать над этими вопросами", - сказала она. Глава немецкого правительства при этом отметила, что Берлин и Москва "имеют различное понимание причин этого конфликта".
"Нашей целью остается то, чтобы Украина наконец получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - подчеркнула Меркель.
Она в очередной раз призвала Москву применить свое влияние для того, чтобы на Донбассе установилось длительное перемирие. По ее словам, это должно стать основой для продвижения политического процесса, в частности, проведения местных выборов, которые дадут легитимное руководство в оккупированных регионах.
Канцлер также отметила, что Украине придется пойти на "болезненные компромиссы" в вопросе особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской области.
"Федеральное правительство не будет жалеть сил, чтобы дальше продолжать процесс", - заверила Меркель.
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путлер, циничен, даж не как всегда....
"Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств".... ссцакрально.... Фсё сказано - делайте выводы....
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Надо бомбить Воронеж и встречать Трампа" -подумал Вова))))
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млд долларов.!!! Зона АТО уже давно превратилась в черную дыру, через которую идут многомиллиарные торговые потоки, контролируемые политиками и силовиками. Я уверена, что гешефт этой ситуации имеют все- и рашка, и наши владельцы яхт и пароходов, и бюргеры , и остальные из стран ЕС , вы полагаете от него откажутся?Недавно кто то из переговорщиков Минска
(то ли немец, то ли француз) проговорился, что в Минских согл был уговор по торговле
с украинскими предприятиями в зоне. ордыло. Это легальные поставки, а есть и нелегальные. То есть, такие, которые по документам никак не
проходят, а легализуются уже на подконтрольной Украине территории, либо на
территории России (в зависимости от направления поставки), или не легализуются
вообще. Именно по таким схемам идут потоки ГСМ, лекарств, сигарет и алкоголя. Нелегальные поставки наркотиков и оружия, эта торговля идет в тесном взаимодействии между
силовиками и криминалитетом по обе стороны линии фронта. В
2015 году - на блок-посты и КПП пришли фискалы,
пограничники и СБУ" а донецкий криминалитет
начал договариваться с военными - самые "черные" грузы пошли
непосредственно через передний край в обход официальных контрольно-пропускных
пунктов. В 2015 году через линию фронта были налажены поставки наркотиков. Из
России транзитом через ордыло в Украину
переправляется небольшими партиями героин- в пакетах от 100 грамм до 200 грамм.
Затем его транзитом перевозят в Европу.
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Тады Йой!
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В случае чего, раду разнесут в пыль.
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Краще вже лишати той Донбас на відстані простягнутої руки,ніж приймати на умовах руцького компромісу.
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Про заборону вогню-це не зовсім правда,знаю з першоджерел,все залишилось як і до перемир'я.
За мінські угоди-особлива подяка заходу.
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Майдани ми влаштовувати вміємо,от обирати так і не навчились,отже повністю заслужили на оцих пройдисвітів.За останніми даними на виборах по Волині відбувся масовий підкуп-проголосували за ненависний всім укроп та солідарність,200 грн творять дива...І люди ж не бідують щоби аж так...
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Ну а солнцеликому отрада - разрушила старуха Меркель образующуюся на него блокаду.
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--
на мотузці?
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С первого взгляда это смешно и не понятно - с чего это вдруг.
Давайте обратим внимание, какие две главные проблемы мира были оглашены командой Трампа - радикальный ислам, а также имперские амбиции России. Ни голод, эпидемии, наркоторговля, потепление климата, экономический кризис, а радикальный ислам, а также имперские амбиции России.
Первым форпостом, который противостоит радикальному исламу на Ближнем Востоке, есть Израиль. Поставим вопрос, кто может быть первым форпостом противостояния имперским амбициям России?
Япония, Китай, Турция, Финляндия, Прибалтика? Эти страны не могут быть форпостом против ИА России. Остается только Украина. Расположение страны географически по отношению к России, человеческий потенциал, политически-моральный климат народа Украины и многое другое выдвигает Украину на первое место в кандидаты форпоста против ИА России.
Украина будет милитаризованная по принципу Израиля. Так же в Украину будут вложены большие инвестиции, после того, как будет ликвидирован олигархат и страна перейдет на народно-капиталистическую систему управления государством.
Если этого не произойдет, Западу и США придется тогда заплатить значительно больше цену не только финансами, а может быть и чем то, ценнее.
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Опубликовано 02.05.2017, 18:26
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Хер тебе на рыло паторочь. Эти територии надо либо возвращать БЕЗ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ. Либо эта раковая опухоль на хуй не нужна. В первом случае это скорее всего вооружённый вариант, в удобный момент когда на ВсыРашке голодные бунты начнуца, а это уже только вопрос времени. Во втоором случае, брать Верховну Зраду и шоколядного предателя за жабры, признавать эти територии официально окупированными, как признали Крым, отгораживаца тотально, вешать их финансовое содержание на шею окупанту, и точно так же ждать удобного момента для освобождения своей земли от окупантов. Любые "особые статусы" и прочее дерьмо, это пиздец для Украины. Это рычаг влияния кремляди, постоянная угроза дестабилизации, плюс эту шваль ессно ещё придёца и кормить за счёт нашего бюджета. Это большой камень на шею Украины. Либо возвращать силой без всяких условий, либо признавать временно окупированными официально по закону, и ждать момента для освобождения. Всё. Любые другие варианты для Украины это тот самый "болезненный компромис" о котором кукарекает эта немчура Рибентроп.
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вот теперь пазл сложился....сдали Неньку и сдают....тысячи убитых - не в счет....
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Пора, наконец, откровенно сказать в лицо, что россия ведет там войну и что эту войну Украины намнеобходимо выиграть
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Они уже выбрали референдум.
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Об этом сообщает организация Human Rights Watch.
По данным авторов расследования, фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют, что там, вероятно, были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина.
Речь идет о бомбах ХАБ-250 и ХАБ-500. На обломках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.
Похожие на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.https://www.obozrevatel.com/abroad/42539-sdala-markirovka-v-sirii-mogli-ispolzovat-himoruzhie-sozdannoe-sssr.htm
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Источник: http://censor.net.ua/n438643
Канцлер думает, что на болезненные компромиссы должен идти президент, не спрашивая мнение народа? Или что наша Верховная рада вправе менять конституцию?
"Федеральное правительство не будет жалеть сил, чтобы дальше продолжать процесс", - заверила Меркель.
Источник: http://censor.net.ua/n438643Пусть для начала покажет нам пример и даст особый статус паре земель в Германии, Баварии, например, какой вой поднялся бы, страшно представить.
Задолбали, миротворцы. Уже и слепому ясно - минские соглашения не работают и работать не будут. Чем дольше идут "переговоры", тем больше прольется крови. Перекрывать агрессору кислород, а не "договариваться" - вот это была бы помощь.
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Вашими бы устами да.........помолчать! (c)
P.S. смотрела кусочек этой прессухи LIVE......Ангелка что-то про "формулу Ш(в)тайнмаейра шпрехала
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