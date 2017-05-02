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 Политика Украины
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Все про:Германия (2787) Меркель (1402) Россия (70275) Донбасс (14392)

 "Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе

Признание Россией "документов" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", "национализация" украинских предприятий на оккупированных территориях ведут к дальнейшему расколу на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы должны работать над этими вопросами", - сказала она. Глава немецкого правительства при этом отметила, что Берлин и Москва "имеют различное понимание причин этого конфликта".

"Нашей целью остается то, чтобы Украина наконец получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - подчеркнула Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель не считает нужным заключать новое соглашение в рамках мирного урегулирования в Украине

Она в очередной раз призвала Москву применить свое влияние для того, чтобы на Донбассе установилось длительное перемирие. По ее словам, это должно стать основой для продвижения политического процесса, в частности, проведения местных выборов, которые дадут легитимное руководство в оккупированных регионах.

Канцлер также отметила, что Украине придется пойти на "болезненные компромиссы" в вопросе особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской области.

"Федеральное правительство не будет жалеть сил, чтобы дальше продолжать процесс", - заверила Меркель.
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Мляяяя ... эт цензор шото мутит... смотри новости в другом месте...
путлер, циничен, даж не как всегда....
"Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств".... ссцакрально.... Фсё сказано - делайте выводы....
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"Поубивал геев - приехала Анжелка.
Надо бомбить Воронеж и встречать Трампа" -подумал Вова))))
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Ну это всё из пресс-конференции,а вообще то очень странные переговоры,пол часа переговоров,затем пресс-конференция,а затем полтора часа с Путиным переговоры за закрытыми дверями,и Меркель после их окончания тут же уехала в аэропорт
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Контроль над цією ділянкою кордону - це логічне прискорення фінішу днр-лнр. І великі жертви серед наших прикордонників...
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uegfybyf----- Контроль над цією ділянкою кордону, это потеря
млд долларов.!!! Зона АТО уже давно превратилась в черную дыру, через которую идут многомиллиарные торговые потоки, контролируемые политиками и силовиками. Я уверена, что гешефт этой ситуации имеют все- и рашка, и наши владельцы яхт и пароходов, и бюргеры , и остальные из стран ЕС , вы полагаете от него откажутся?Недавно кто то из переговорщиков Минска
(то ли немец, то ли француз) проговорился, что в Минских согл был уговор по торговле
с украинскими предприятиями в зоне. ордыло. Это легальные поставки, а есть и нелегальные. То есть, такие, которые по документам никак не
проходят, а легализуются уже на подконтрольной Украине территории, либо на
территории России (в зависимости от направления поставки), или не легализуются
вообще. Именно по таким схемам идут потоки ГСМ, лекарств, сигарет и алкоголя. Нелегальные поставки наркотиков и оружия, эта торговля идет в тесном взаимодействии между
силовиками и криминалитетом по обе стороны линии фронта. В
2015 году - на блок-посты и КПП пришли фискалы,
пограничники и СБУ" а донецкий криминалитет
начал договариваться с военными - самые "черные" грузы пошли
непосредственно через передний край в обход официальных контрольно-пропускных
пунктов. В 2015 году через линию фронта были налажены поставки наркотиков. Из
России транзитом через ордыло в Украину
переправляется небольшими партиями героин- в пакетах от 100 грамм до 200 грамм.
Затем его транзитом перевозят в Европу.


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Именно за это убили Эндрю ( он отледил схемы по торговле наркотой)
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Намного проще договориться о "чёрной дыре" на легальной границе, чем с многочисленными смотрящими за многочисленными блок-постами.
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немецкий ты наш голубь мира, может достаточно болезненных компромиссов в Германии
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А за Крим вже і не згадує? Дамбац, Сірія це димова завіса щоб прикрити Крим.
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а Крым??? хотят нас развести? х.. вам на рыло!
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Шото вы нежная и заботливая с этой мразью... отужинали?
Тады Йой!
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дик меркель куди важливіше ГЕЙПАРАД в чєчнє...
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Дуже насторожує фраза фрау про болісні компроміси для України щодо особливого статусу ордло.. Невже побачимо торгівельних партнерів Петра під куполом Верховної ради?
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Это невозможно...
В случае чего, раду разнесут в пыль.
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Що буде така спроба - майже впевнений.. Дуже каламутна нині влада...
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Можливо,але тут важлива реакція та настрої суспільства,поки що до такої ідеї ставляться дуже негативно і навряд чи стерплять.
Краще вже лишати той Донбас на відстані простягнутої руки,ніж приймати на умовах руцького компромісу.
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Великодню Петрову заборону на вогонь у відповідь проковтнули.. Мінські угоди з незрозумілим юридичним статусом - теж ковтаємо..Нічому вже не здивуюсь.. Під прикриттям, наприклад, військового стану - можливе прийняття будь-якого рішення владою..
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В такому випадку ніякій військовий стан нічому не зарадить,стихію ніхто не втримає.
Про заборону вогню-це не зовсім правда,знаю з першоджерел,все залишилось як і до перемир'я.
За мінські угоди-особлива подяка заходу.
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Виправдовування безхребетності влади тільки тиском заходу читаю тут уже три роки.. Може ніхто особливо і не тисне ? Може влада і є такою безхребетною? А палкі промови на могилі Карла Густава Маннергейма - просто красиві слова , а не спонукання як себе так і країни до дій?
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Бо влада надто відволікається на свої особисті паралельні справи.
Майдани ми влаштовувати вміємо,от обирати так і не навчились,отже повністю заслужили на оцих пройдисвітів.За останніми даними на виборах по Волині відбувся масовий підкуп-проголосували за ненависний всім укроп та солідарність,200 грн творять дива...І люди ж не бідують щоби аж так...
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Не дадуть вони себе рознести, оскільки більше ніколи до влади не потраплять. Оточать себе кільцем нацгвардейцев і будуть "агентів кремля" в автозаки кидати.
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тады буИт настоящая хунта: против военных мусора говно (впрочем, они просто говно, но это так к слову...)
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Во дурище -рибентропша!!!! Лучше бы она попросила волка стать вегетарианцем!
Ну а солнцеликому отрада - разрушила старуха Меркель образующуюся на него блокаду.
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А можливо і в адміністрації самого Порошенко, будуть "смотрящие" від пуйла.
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Невже побачимо торгівельних партнерів Петра під куполом Верховної ради?
--
на мотузці?
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Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе путём вывода с Донбасса и Крыма ФСБ, российских войск вместе со всеми видами российского вооружения.
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Может Меркель не знает сущность русского быдла?
"Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе - Цензор.НЕТ 572
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Западу и США, нужна сильная и стабильная Украина.


С первого взгляда это смешно и не понятно - с чего это вдруг.
Давайте обратим внимание, какие две главные проблемы мира были оглашены командой Трампа - радикальный ислам, а также имперские амбиции России. Ни голод, эпидемии, наркоторговля, потепление климата, экономический кризис, а радикальный ислам, а также имперские амбиции России.
Первым форпостом, который противостоит радикальному исламу на Ближнем Востоке, есть Израиль. Поставим вопрос, кто может быть первым форпостом противостояния имперским амбициям России?
Япония, Китай, Турция, Финляндия, Прибалтика? Эти страны не могут быть форпостом против ИА России. Остается только Украина. Расположение страны географически по отношению к России, человеческий потенциал, политически-моральный климат народа Украины и многое другое выдвигает Украину на первое место в кандидаты форпоста против ИА России.
Украина будет милитаризованная по принципу Израиля. Так же в Украину будут вложены большие инвестиции, после того, как будет ликвидирован олигархат и страна перейдет на народно-капиталистическую систему управления государством.
Если этого не произойдет, Западу и США придется тогда заплатить значительно больше цену не только финансами, а может быть и чем то, ценнее.
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хуйловскую погань гнать с украинской земли!
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В Москве и в Одессе раздавали идентичные шарики с надписями «Remember Odessa. Stop Fascism»
Опубликовано 02.05.2017, 18:26"Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе - Цензор.НЕТ 8997"Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе - Цензор.НЕТ 9188
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Просто интересно - какой части Германии Меркель готова предоставить особый статус и подчинение соседнему государству?
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Они это проходили. После второй мировой. Правда, в отличие от Украины, их разделили страны-победительницы. Поэтому, их мнение тогда не учитывалось.
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Канцлер также отметила, что Украине придется пойти на "болезненные компромиссы" в вопросе особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской области.

Хер тебе на рыло паторочь. Эти територии надо либо возвращать БЕЗ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ. Либо эта раковая опухоль на хуй не нужна. В первом случае это скорее всего вооружённый вариант, в удобный момент когда на ВсыРашке голодные бунты начнуца, а это уже только вопрос времени. Во втоором случае, брать Верховну Зраду и шоколядного предателя за жабры, признавать эти територии официально окупированными, как признали Крым, отгораживаца тотально, вешать их финансовое содержание на шею окупанту, и точно так же ждать удобного момента для освобождения своей земли от окупантов. Любые "особые статусы" и прочее дерьмо, это пиздец для Украины. Это рычаг влияния кремляди, постоянная угроза дестабилизации, плюс эту шваль ессно ещё придёца и кормить за счёт нашего бюджета. Это большой камень на шею Украины. Либо возвращать силой без всяких условий, либо признавать временно окупированными официально по закону, и ждать момента для освобождения. Всё. Любые другие варианты для Украины это тот самый "болезненный компромис" о котором кукарекает эта немчура Рибентроп.
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"..Украине придется пойти на "болезненные компромиссы" в вопросе особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской области...."

вот теперь пазл сложился....сдали Неньку и сдают....тысячи убитых - не в счет....
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Канцлер также отметила, что Украине придется пойти на "болезненные компромиссы" в вопросе особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской области.Источник: http://censor.net.ua/n438643

Пора, наконец, откровенно сказать в лицо, что россия ведет там войну и что эту войну Украины намнеобходимо выиграть
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Предатели,а таких там каждый второй,не должны иметь права голоса.Какие выборы...
Они уже выбрали референдум.
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А Путин сказал что взял границу попользоваться. Состоялся обмен мнениями.
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В сети появились эксклюзивные фото встречи Меркель и Путина."Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе - Цензор.НЕТ 2879
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Да пошли вы нахрен, со своими "болезненными компромиссами". Как по мне, то пусть тогда гнилой Лугандон валит на все четыре стороны абсолютно безкопмромиссно.
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Нахрен она ваще к бандиту ездит? О чем с ним разговаривать? Не понимаю... Душить надо, душить и желательно молча
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Болезненный компромис это Восточная Германия с полумиллионым портяночным голодным савецким оккупационным войском. Желает фрау?
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В сирийской провинции Идлиб могли быть использованы бомбы с зарином производства СССР.
Об этом сообщает организация Human Rights Watch.
По данным авторов расследования, фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют, что там, вероятно, были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина.
Речь идет о бомбах ХАБ-250 и ХАБ-500. На обломках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.
Похожие на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.https://www.obozrevatel.com/abroad/42539-sdala-markirovka-v-sirii-mogli-ispolzovat-himoruzhie-sozdannoe-sssr.htm
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Канцлер также отметила, что Украине придется пойти на "болезненные компромиссы" в вопросе особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской области.
Источник: http://censor.net.ua/n438643

Канцлер думает, что на болезненные компромиссы должен идти президент, не спрашивая мнение народа? Или что наша Верховная рада вправе менять конституцию?

"Федеральное правительство не будет жалеть сил, чтобы дальше продолжать процесс", - заверила Меркель.

Источник: http://censor.net.ua/n438643Пусть для начала покажет нам пример и даст особый статус паре земель в Германии, Баварии, например, какой вой поднялся бы, страшно представить.
Задолбали, миротворцы. Уже и слепому ясно - минские соглашения не работают и работать не будут. Чем дольше идут "переговоры", тем больше прольется крови. Перекрывать агрессору кислород, а не "договариваться" - вот это была бы помощь.
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Так у них комплексный подход - с одной стороны договариваются, с другой - перекрывают кислород санкциями. Не хотят резких "телодвижений". Т.е., по-европейски толерантно..
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цель - хуйло! нада просто "взять его в перехрестие прицела". "Когда взойдут всходы - брось камень в середину" (С). всходы взошли. ну а остальное - дело техники!! )))
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Перекрытие поступления снарядов и оружия силами ОБСЕ ключевой момент .
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Такой большой а в сказки верит.)) Мы это уже 4-й год слышим, пердежь в муку.
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Оце Суркова корчить! ну може ця свинособача відрижка скоро сдохне. Чи їх там в кремлі всіх полонієм годують?
"Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе - Цензор.НЕТ 7924
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Ага щас! Мосоковія віддасть кордон через який пруть ешалони танків, градів і палива для них. Ці європейці такі наївні. Як тільки Україна буде контролювати кордон з РФ, то ДНР та ЛНР зникнуть через тиждень. А в Луганську, Донецьку та інших містах місцева українська вата буде бігати з українськими прапорами і кричати наканец-та роднєнькіє, ми вас ждалі. Дайте денег і датацій в регіон каторий корміт всю Украіну.
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Канцлер также отметила, что Украине придется пойти на "болезненные компромиссы" в вопросе особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской области.

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Вашими бы устами да.........помолчать! (c)
P.S. смотрела кусочек этой прессухи LIVE......Ангелка что-то про "формулу Ш(в)тайнмаейра шпрехала
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Болезненный компромисс это оставить ВСУ штык-ножи, лежащие в опечатанном сейфе командира бригады? А то ж, не дай бог от стрелкотни бюргер сосиской подавится, вы шо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе
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