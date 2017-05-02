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Все про:Горбачев (143) Литва (1129) Россия (70275) СССР (713)

 Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд по делу о событиях 1991 года

Россия отказалась вручать повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Вильнюсский окружной суд приглашает выступить в качестве свидетеля в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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"Сегодня Вильнюсский окружной суд получил извещение от Министерства юстиции Литовской Республики о том, что Министерство юстиции РФ отказывается предоставлять правовую помощь в связи с вручением документов М. С. Горбачеву", - говорится в пресс-релизе.

В нем говорится, что Москва мотивировала отказ положением договора о правовой помощи между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может навредить суверенитету, безопасности страны, или противоречить основным законодательным принципам государства.

Просьба о правовой помощи Минюсту России была направлена в ноябре прошлого года, когда Вильнюсский окружной суд решил опросить М. Горбачева как спецсвидетеля. Этот статус специального свидетеля предоставляется лицу, когда его опрашивают по поводу его действий, но оснований для предъявления обвинений недостаточно.

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Судья Айнора-Корнелия Мацявичене, рассматривающая дело 13 января, в начале года сообщила, что М. Горбачеву удалось вручить повестку обычной почтой. В этот же день он сообщил, что не намерен участвовать в процессе. Пять лет назад, когда литовские прокуроры проводили досудебное расследование, Россия также ответила отказом на просьбу опросить М. Горбачева.

Бывший советский лидер ранее отрицал, что отдал приказ открыть огонь в Вильнюсе. В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13-ти томов.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.
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Горбачов часто їздить по Європі, візьміть його там, коли в черговий раз приїде заборонений сир їсти.
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Дедульку Пиночета в очень преклонном возрасте привлекли.
Так что и Горби не зазорно.
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Кто и куда привлек? Его палата лордов в 1999 году оправдала, сколько Испания не пыжилась экстрадировать, и он спокойно улетел в Сантьяго. Где и умер в тишине и спокойствии 2006 году.
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Гаага скоро будет занята судами только по рашкиным убийцам. Слишком много за последние годы раша принесла горя людям. Главное доводить дела до Гааги, А НЕ КОВЫРЯТСЯ ТРЕМ КАЛЕКАМ ГПУ ГОДАМИ В БУМАЖКАХ И НОСУ.
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Чому Україна не вручає повістку за Експериментальний вибух в Чорнобилі ??
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отдать балтийцам пятнистую свинью, пусть на суде промычит про крысмнаш.
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та не отдадут козломордые мишку.во всяком случае живого...а то наговорит там такого шо следующего будут вызывать хуйла и не в Вильнюсский суд....
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Во блин , а мы еще нашими судами не довольны , наши только 3 года за майдан дела рассматривают , а эти с 91 не как не рассмотрят.
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РФ,насколько помню,ни кого из преступников не выдала,прецендента боятся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд по делу о событиях 1991 года
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