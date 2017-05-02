 Трое азербайджанцев задержаны у российской границы на Харьковщине и Сумщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, двух азербайджанцев пограничники остановили в Краснопольском районе Сумской области. Нарушителей заметили неподалеку от границы, между украинским населенным пунктом Степок и российским Репяховка. Они пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вдали от пунктов пропуска.
Пограничники установили, что 48- и 31-летнему мужчинам запрещен въезд в Россию. В отношении иностранцев вынесено решение о принудительном возвращении на родину, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года каждому.
Еще один гражданин Азербайджана был задержан на Харьковщине. Его обнаружили у границы, недалеко от населенного пункта Плетеневка. Документов при себе иностранец не имел.
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