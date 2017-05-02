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 Общество
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Все про:Азербайджан (264) граница (2948) задержание (5602) нелегалы (213) пограничники (1210) Россия (70275) Сумщина (582) Харьковщина (1170)

 Трое азербайджанцев задержаны у российской границы

У государственной границы в Сумской и Харьковской областях задержаны граждане Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, двух азербайджанцев пограничники остановили в Краснопольском районе Сумской области. Нарушителей заметили неподалеку от границы, между украинским населенным пунктом Степок и российским Репяховка. Они пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вдали от пунктов пропуска.

Пограничники установили, что 48- и 31-летнему мужчинам запрещен въезд в Россию. В отношении иностранцев вынесено решение о принудительном возвращении на родину, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года каждому.

Еще один гражданин Азербайджана был задержан на Харьковщине. Его обнаружили у границы, недалеко от населенного пункта Плетеневка. Документов при себе иностранец не имел.

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Плітки про неприступність стіни Арсенія виявилися дещо перебільшеними..
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Ну и зачем? Сейчас корми их, вези домой за народные деньги.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТрое азербайджанцев задержаны у российской границы
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