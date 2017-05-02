 Трое азербайджанцев задержаны у российской границы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, двух азербайджанцев пограничники остановили в Краснопольском районе Сумской области. Нарушителей заметили неподалеку от границы, между украинским населенным пунктом Степок и российским Репяховка. Они пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вдали от пунктов пропуска.
Пограничники установили, что 48- и 31-летнему мужчинам запрещен въезд в Россию. В отношении иностранцев вынесено решение о принудительном возвращении на родину, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года каждому.
Еще один гражданин Азербайджана был задержан на Харьковщине. Его обнаружили у границы, недалеко от населенного пункта Плетеневка. Документов при себе иностранец не имел.
1025 3
После акции протеста в Минске задержали оппозиционера Северинца(18)
Житель Одесской области подозревается в краже подсолнуха на 1,2 млн грн(73)
Гражданка Беларуси пыталась вывезти из Украины монету 1785 года. ФОТО(138)
Польша экстрадирует австрийца, воевавшего на Донбассе(53)
Тверской: Хочу видеть Крым под украинскими флагами(0)
Задержанных в Великобритании украинцев вскоре депортируют: решается вопрос о привлечении к ответственности капитана яхты, - МИД(25)
"Кадырова в Гаагу": Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов. ФОТОрепортаж(71)
Ответить
Ответить