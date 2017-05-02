EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 За рубежом
  850  21
Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (979) Россия (70275) Турция (1947) убийство (4872) дипломаты (195)

 Российским послам выделили вооруженную охрану после убийства дипломата Карлова в Турции, - МИД РФ

Ряд стран мира выделили личную вооруженную охрану руководителем российских посольств и дипмиссий по просьбе МИД России.

Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, это было сделано после убийства посла России в Турции Андрея Карлова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

Также читайте: Американский журналист Кунтцман отказался извиняться за то, что назвал убийство посла РФ в Турции торжеством справедливости

"После теракта в Анкаре ряд государств по нашей просьбе выделил руководителям российских дипмиссий личное вооруженное сопровождение. Также осуществляются необходимые контакты по линии спецслужб для обеспечения безопасности дипломатов", - сообщили в министерстве.

Российский МИД подчеркнул, что при появлении потенциальных угроз дипмиссии берутся под усиленную охрану полиции. В ведомстве отметили, что основой физической защиты посольств и консульств является служба дежурных комендантов, которая все в большей степени формируется за счет прошедших специальную подготовку военнослужащих - пограничников.

"Для охраны послов и сотрудников посольств и дипмиссий задействуются и российские специальные подразделения. Такие группы работают в странах с наиболее высокой террористической угрозой, разумеется, с согласия властей страны пребывания", - добавили в МИД.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы убиваете там беззащитных детей", - стрелявший в посла РФ назвал нападение "местью за Алеппо". ФОТО

При этом в министерстве пояснили, что, по мере возможности, стремятся расширять "географию" присутствия таких подразделений. К обеспечению безопасности многих загранучреждений и других российских объектов за рубежом активно привлекаются и местные частные охранные предприятия.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Любов до нарасіі та нарасіян все більш і більш поширюється на планеті...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особиста охорона їх і прикінчить, як це відбулось в Туреччині.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...або просто не допоможе. Мені подобаються абидва варіанти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
посла упокоил полицейский, а охранник что не сможет, если доведут до крайности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По обстоятельствам, возможно, что даже палач.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"- почём у вас Алтынаши для руцких ослов??
- ааа ладно! дайте по два! каждому!!" (С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Топ-пропагандист Кремля на майских засветился в США

Российский пропагандист Владимир Соловьев, который известен своими выпадами в адрес Запада, на майские праздники был замечен в США.
Пользователь Twitterс ником Gints Knoks опубликовал фото журналиста в центральном парке Нью-Йорка.
"Смотрите кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропага*дон приехал к дяде Сэму на поклон?", - отметил он.
После того, как пост блогера заметили журналисты, на своей странице в Instagram Соловьев сам опубликовал фото из Нью-Йорка. В комментарии он отметил, что совершал пробежку "перед важными встречами".

Российским послам выделили вооруженную охрану после убийства дипломата Карлова в Турции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3939

Российским послам выделили вооруженную охрану после убийства дипломата Карлова в Турции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9841
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это повод, чтобы теперь возить своих послов на танках?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це не послів охороняють, а суспільство від цих тварин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этому лавровскому отродью надо сразу по веревке выдавать, чтоб патроны экономить и резину не тянуть.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийским послам выделили вооруженную охрану после убийства дипломата Карлова в Турции, - МИД РФ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти