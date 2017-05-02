 Российским послам выделили вооруженную охрану после убийства дипломата Карлова в Турции, - МИД РФ

Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, это было сделано после убийства посла России в Турции Андрея Карлова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
"После теракта в Анкаре ряд государств по нашей просьбе выделил руководителям российских дипмиссий личное вооруженное сопровождение. Также осуществляются необходимые контакты по линии спецслужб для обеспечения безопасности дипломатов", - сообщили в министерстве.
Российский МИД подчеркнул, что при появлении потенциальных угроз дипмиссии берутся под усиленную охрану полиции. В ведомстве отметили, что основой физической защиты посольств и консульств является служба дежурных комендантов, которая все в большей степени формируется за счет прошедших специальную подготовку военнослужащих - пограничников.
"Для охраны послов и сотрудников посольств и дипмиссий задействуются и российские специальные подразделения. Такие группы работают в странах с наиболее высокой террористической угрозой, разумеется, с согласия властей страны пребывания", - добавили в МИД.
При этом в министерстве пояснили, что, по мере возможности, стремятся расширять "географию" присутствия таких подразделений. К обеспечению безопасности многих загранучреждений и других российских объектов за рубежом активно привлекаются и местные частные охранные предприятия.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.
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Прекрасная меткая формулировка.
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- ааа ладно! дайте по два! каждому!!" (С)
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Российский пропагандист Владимир Соловьев, который известен своими выпадами в адрес Запада, на майские праздники был замечен в США.
Пользователь Twitterс ником Gints Knoks опубликовал фото журналиста в центральном парке Нью-Йорка.
"Смотрите кого утром встретил в Центральном парке Нью-Йорка. Пропага*дон приехал к дяде Сэму на поклон?", - отметил он.
После того, как пост блогера заметили журналисты, на своей странице в Instagram Соловьев сам опубликовал фото из Нью-Йорка. В комментарии он отметил, что совершал пробежку "перед важными встречами".
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https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2017/world-press-photo-year/burhan-ozbilici
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