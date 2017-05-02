 4 бойца ранены сегодня на Донбассе: зафиксировано уже 28 обстрелов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на луганском направлении огнем минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник накрывал опорные пункты у Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил под Катериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям возле Новоалександровки.
На донецком направлении из минометов калибра 120 мм враг бил по опорным пунктам у Луганского. 82-миллиметровые минометы противник применил возле Зайцево. По опорным пунктам в районе Авдеевки враг бил из противотанковых гранатометов. Кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.
На приморском направлении защитников Павлополя обстреливали из гранатометов. По защитникам Широкино, Водяного, Гнутово и Красногоровки противник бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Возле Гнутово активизировались вражеские снайперы.
Чтобы погасить огневую активность противника у Троицкого, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов.
С начала суток четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
Напомним, за минувшие сутки (1 мая) враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.
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