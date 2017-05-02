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 Меркель попросила Путина защитить геев в Чечне

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина повлиять на соблюдение прав сексуальных меньшинств в Чечне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

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Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции после встречи с российским лидером в Сочи.

"Я получила очень негативные доклады о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние для обеспечения защиты прав меньшинств", - отметила Меркель.

1 апреля "Новая газета" сообщила со ссылкой на свои источники, что в Чечне проходят массовые задержания жителей с нетрадиционной ориентацией, которые начались неделю назад. Кроме того, издание утверждает, что в результате этих гонений погибли три человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Чечне мужчины здоровые, и у них только одна ориентация": в Грозном назвали ложью сообщения о задержаниях гомосексуалистов

Возможные убийства геев в Чечне уже потребовали расследовать международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Однако, как отмечается в заявлении "Новой газеты", Следственный комитет РФ до сих пор не отреагировал на публикацию.
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Чеченських геїв потрібно занести в Червону Книгу, як вимираючий вид.
Не здивуюсь, коли не менше половини чеченців голубці.
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Дивуюся Я з тої Меркель.. Малась би то якось то пам'ятати що Хуйло то є педофіл, а на в всіх рассєян ну тобто педерастів єму просто насрати...😕😕😕
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это ж знаменитая картинка за пощение которой в кацапии шьют статью "экстремизм"!
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лысогном в Чечне не хозяин. там командует Ка-дырка.
задача лысогнома лишь башлять деньги кадыровцам, отбирая их у нищих рассейских старух. так чтА, ботоксный педофил по определению ничего гарантировать на Кавказе не может.
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Дааааас.
Даже в Чечне есть пидорасы....
Плакать хочется..
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Геев в Пакистане, ОАЭ, Африке вообще прилюдно четвертуют или сжигают. Но Европа этого не видит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель попросила Путина защитить геев в Чечне
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