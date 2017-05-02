 Меркель попросила Путина защитить геев в Чечне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции после встречи с российским лидером в Сочи.
"Я получила очень негативные доклады о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние для обеспечения защиты прав меньшинств", - отметила Меркель.
1 апреля "Новая газета" сообщила со ссылкой на свои источники, что в Чечне проходят массовые задержания жителей с нетрадиционной ориентацией, которые начались неделю назад. Кроме того, издание утверждает, что в результате этих гонений погибли три человека.
Возможные убийства геев в Чечне уже потребовали расследовать международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Однако, как отмечается в заявлении "Новой газеты", Следственный комитет РФ до сих пор не отреагировал на публикацию.
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Не здивуюсь, коли не менше половини чеченців голубці.
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задача лысогнома лишь башлять деньги кадыровцам, отбирая их у нищих рассейских старух. так чтА, ботоксный педофил по определению ничего гарантировать на Кавказе не может.
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Даже в Чечне есть пидорасы....
Плакать хочется..
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