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Все про:авиация (1751) Жуляны (53) Италия (792) авиасообщение (320)

 Alitalia возобновила авиарейсы в Киев после двух лет отсутствия на украинском рынке

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами. Первый такой рейс встречали во вторник, 2 мая, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

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"Рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года. Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян - в 5:00. Время полета - около 3 часов", - уточняется в сообщении.

На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.

Авиакомпания "Alitalia - Società Aerea Italiana" - крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Парк самолетов Alitalia - один из самых молодых в мире, средний возраст авиалайнеров - около 8 лет. Всего в компании насчитываются более 120 самолетов.

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Alitalia прекратила летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году.
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