 Alitalia возобновила авиарейсы в Киев после двух лет отсутствия на украинском рынке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года. Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян - в 5:00. Время полета - около 3 часов", - уточняется в сообщении.
На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.
Авиакомпания "Alitalia - Società Aerea Italiana" - крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Парк самолетов Alitalia - один из самых молодых в мире, средний возраст авиалайнеров - около 8 лет. Всего в компании насчитываются более 120 самолетов.
Alitalia прекратила летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году.
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