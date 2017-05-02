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 Украинские художественные гимнастки завоевали 7 золотых медалей на соревнованиях AGN Cup-2017

В Португалии на международных соревнованиях "AGN Cup-2017" по художественной гимнастике украинские спортсменки завоевали семь золотых наград.

Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК), информирует Цензор.НЕТ.

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"Настоящей героиней стала Кристина Пограничная, которая в конкуренции юниорок победила во всех финалах: упражнениях с обручем (16.200), мячом (14.750), булавами (15.900) и лентой (14.350) и таким образом поднялась 4 раза на высшую ступень пьедестала", - говорится в сообщении.

В соревнованиях взрослых Дарья Мурай получила 3 золотые медали в упражнениях с обручем (14.600), булавами (15.100) и лентой (13.350) и серебряную награду в многоборье.

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ну в Португалии украинцам и стены помогают. Нас там много. Спасибо за ЗОЛОТО украиночки
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А шо, рюзьке гімінастки не було, чи не все скупили цього разу..?
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давайте не будем о плохом на фоне доброго, хорошего и украинского.
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Украинские гимнастки - золотые медалистки, а российские - золотые мельдонистки. Их еще долго ни на какие соревнования пускать не будут.
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Вот так вот! Умнички девчонки. Так держать!
Поздравления вам!!
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чому в даному позитиві не вказати прізвище тренерів та назву шкіл гімнастики? Хтось має сумніви, що не заслуговують?
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А вот недавно была Олимпиада 2016. Про нее знают все в мире. И что там? НИЧЕГО! (читать: Олимпийский анти рекорд Украины )
Потом был футбольный чемпионат Евро 2016 - НИ ОДНОГО ГОЛА не забила там наша сборная. ВСЕ матчи проиграла (подробно: !!! Зато в AGN Cup-2017 аж 7 медалей))

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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские художественные гимнастки завоевали 7 золотых медалей на соревнованиях AGN Cup-2017
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