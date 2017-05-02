 Украинские художественные гимнастки завоевали 7 золотых медалей на соревнованиях AGN Cup-2017

Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК), информирует Цензор.НЕТ.
"Настоящей героиней стала Кристина Пограничная, которая в конкуренции юниорок победила во всех финалах: упражнениях с обручем (16.200), мячом (14.750), булавами (15.900) и лентой (14.350) и таким образом поднялась 4 раза на высшую ступень пьедестала", - говорится в сообщении.
В соревнованиях взрослых Дарья Мурай получила 3 золотые медали в упражнениях с обручем (14.600), булавами (15.100) и лентой (13.350) и серебряную награду в многоборье.
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Поздравления вам!!
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Потом был футбольный чемпионат Евро 2016 - НИ ОДНОГО ГОЛА не забила там наша сборная. ВСЕ матчи проиграла (подробно: !!! Зато в AGN Cup-2017 аж 7 медалей))
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