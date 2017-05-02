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Все про:гражданство (556) Грузия (3360) Деканоидзе (393)

 Экс-глава Нацполиции Украины Деканоидзе вернула гражданство Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили своим указом от 12 апреля восстановил грузинское гражданство бывшей главе Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают во вторник грузинские СМИ.

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Согласно законодательству Грузии, Деканоидзе автоматически лишилась грузинского гражданства в 2015 году, когда приняла гражданство Украины. После добровольной отставки с должности главы национальной полиции Украины в конце 2016 года она вернулась в Грузию, где активно включилась в политическую деятельность в рядах оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
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а вот с этим я соглашусь, не надо было им раздумать мутные истории, зная, что возвращаются домой.
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Последнее время украинское гражданство, как разменная монета. Попользовались и отдали.
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да нет. просто так сложились обстоятельства
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а нафига украине милиция...правильно сделала что развалила
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40 килограмм зелени? В самолёте увезла? У неё нет тайного звания чемпиона мира в тяжелой атлетике?
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А что так не было раньше? Что-то это не помогло Украине ни в экономике, ни в политике! Да и Порошенко - ваш: зря отказываетесь от своего! Вон в СССР сколько украинцев было при власти, а страны-то такой ...давно нет! В многонациональном государстве естественный процесс - люди разных национальностей во власти. Перечислить всех президентов и премьеров Украины? Не помогла Украине их "украиность".
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болезная атютю шо тако тябе призпичило про Украину горевать ?

у стеця с хY%лом деревянненьких поднакосить схотела ?

мы без чурчхел и атютю у себя разберёмся
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А ты - генетически чистый украинец? И можешь это доказать? Последователь Гиммлера. только по-украински?
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А я всегда говорил что этот грех, в виде безграмотной училки из горного селения на совести Мишико и он от него не отмоется
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продвинутый коми научился слова переставлять. Вот что с монголоидами интернет делает. В оригинале вроде как так называемая роися была, да еще и навперде.
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"Прощай немытая Россия
Страна рабов, страна господ
И вы, мундиры голубые
И ты, их проклятый народ"
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Как там в пидоросии поживает подводный ансамбль имени александрова? МасГаль Я слышал что в черном море БАРАШКИ к ним послали пополнения целый кораблик.
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нормально проживает. он с доктором лизой менгле уже и бульбы не пускает.
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вся власть в Украине поделена между местными полукриминальными-полуолигархическими кланами, возглавляемые типами, подобными сабакову или соевому царю.

заезжие грузинские гастролеры должны били либо прогнуться под них, либо свалить. третьего не дано. Хатия прогибаться не хотела и в следствии полного своего бессилия в попытках сломать систему вынуждена была сложить полномочия и уехать.
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прихватив немало денех и пару квартир.
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Реформирование полиции значительно дало позитивные результаты, в отличие от старых ГАИцев. Единственный прокол - Олейник. Такое не то что прощать - уголовно наказывать надо за покрывательство преднамеренного убийства.
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побольше таких как Олейник и нарушений стало бы в десятки раз меньше
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Олейник - садист и убийца, в пылу азарта застреливший несовершеннолетнего человека только лишь за административное нарушение. Который ничем ему не угрожал.
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ну да где в мире так по легкому срубиш бабла как не в Украине .заробитчане мать их за ноги
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Ну, так срубите! Или ума хватает только в Цензоре покрывать грязью всех и вся?
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"Экс-глава Нацполиции Украины Деканоидзе вернула гражданство Грузии..." Ну вот. Грубо говоря - "уехал" - очередной человек, пытавшийся, что то двигать. Наверняка и так запросто - никого не возвращают? Значит ценна? Значит, заслужила и еще послужит свой стране.
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Туристка !!!
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ниче не понимаю...
вам кто-то что-то должен ?
к вам приехали и пробовлаи что-то сделать.
че ж сами не делаете ?
налоги платить не хотим потому что их воруют, пусть что-то делают бесплатно на то, что наворовали. но те кто наворовал уже давно ложили на нас...
и если не будете сами делать будет там же где и были...
а можете еще обсудить как всепропало и выходанет, все тваривороватые, грузины, поляки, и все остальные национальности, а вот мы самые самые...
херь ведь в головах ! а не на должностях !

ЭТО НАЕМНИКИ!!!
если вы вложили в фирму деньги, наняли директора, и поставили задачу "хочу через год ездить на мерседесе" и оставили без контроля, то варианта 2, через год либо вы либо он на мерседесе.
ПРАВИТЕЛЬСТВО - НАЕМНИКИ !!! когда поймете что вы сами оплачиваете их работу и что требовать вам, вот тогда начнем жить лучше...
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В злодійській Україні де правлять вайцмани, авакяни- реформаторам немає, що робити.
Ви подивіться ці дві делікатні грузинки запустили нац.поліцію, і хотіли далі все реформувати, тільки злодіям від влади цього не потрібно.
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«Мы задерживаем людей за тяжкие преступления, а суды их отпускают под залог -- Деканоидзе
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-глава Нацполиции Украины Деканоидзе вернула гражданство Грузии
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