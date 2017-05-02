 Экс-глава Нацполиции Украины Деканоидзе вернула гражданство Грузии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают во вторник грузинские СМИ.
Согласно законодательству Грузии, Деканоидзе автоматически лишилась грузинского гражданства в 2015 году, когда приняла гражданство Украины. После добровольной отставки с должности главы национальной полиции Украины в конце 2016 года она вернулась в Грузию, где активно включилась в политическую деятельность в рядах оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
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Экс-глава полиции Деканоидзе: Меня использовали как ширму, чтобы сохранить коррупцию(201)
Первыми мое увольнение праздновали люди "системы". Думаю, Кива даже открыл шампанское, - Деканоидзе(41)
Порошенко пытался уговорить меня остаться и продолжить работу, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе(107)
Отставка Деканоидзе была плановой и оговаривалась еще год назад, - Аваков(85)
"Логічне рішення", - Саакашвілі прокоментував відставку Деканоідзе. ВІДЕО(0)
Аваков представил врио главы Национальной полиции Трояна. ВИДЕО(65)
У Деканоидзе не было конфликтов с ее заместителями или руководством МВД, - советник Авакова Стойко(21)
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у стеця с хY%лом деревянненьких поднакосить схотела ?
мы без чурчхел и атютю у себя разберёмся
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Страна рабов, страна господ
И вы, мундиры голубые
И ты, их проклятый народ"
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заезжие грузинские гастролеры должны били либо прогнуться под них, либо свалить. третьего не дано. Хатия прогибаться не хотела и в следствии полного своего бессилия в попытках сломать систему вынуждена была сложить полномочия и уехать.
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вам кто-то что-то должен ?
к вам приехали и пробовлаи что-то сделать.
че ж сами не делаете ?
налоги платить не хотим потому что их воруют, пусть что-то делают бесплатно на то, что наворовали. но те кто наворовал уже давно ложили на нас...
и если не будете сами делать будет там же где и были...
а можете еще обсудить как всепропало и выходанет, все тваривороватые, грузины, поляки, и все остальные национальности, а вот мы самые самые...
херь ведь в головах ! а не на должностях !
ЭТО НАЕМНИКИ!!!
если вы вложили в фирму деньги, наняли директора, и поставили задачу "хочу через год ездить на мерседесе" и оставили без контроля, то варианта 2, через год либо вы либо он на мерседесе.
ПРАВИТЕЛЬСТВО - НАЕМНИКИ !!! когда поймете что вы сами оплачиваете их работу и что требовать вам, вот тогда начнем жить лучше...
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ми не лишимо Редути Блокади доки не повернуться з полону наші побратими. Ми стоїмо до перемоги!
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Ви подивіться ці дві делікатні грузинки запустили нац.поліцію, і хотіли далі все реформувати, тільки злодіям від влади цього не потрібно.
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