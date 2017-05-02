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Все про:задержание (5602) Одесса (5566) Нацполиция (7200)

 Полиция задержала 4 человека в рамках обеспечения порядка на поминальных мероприятиях в Одессе

Сотрудники полиции в рамках обеспечения порядка на поминальных мероприятиях по жертвам трагедии 2 мая 2014 года в Одессе задержали 4 человека.

Как сообщил журналистам на брифинге во вторник начальник Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин, они доставлены в райотделы для составления протоколов об административных правонарушениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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При этом Д.Головин не сообщил, к какому идеологическому лагерю относятся задержанные, пообещав обнародовать эту и другую информацию позднее.

Как сообщалось, в Одессе во вторник проходят поминальные мероприятия по жертвам трагедии 2 мая 2014 года, когда во время гражданских столкновений погибли 48 человек и еще более 200 получили ранения.

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Був у Альфі,потім сепарський "Восток",ну а далі вже у сАбакова.
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Кацапы внесли очередное новшество. Теперь на поминки ходят не на кладбище, а на площади, и с идеологическим смыслом.
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Пара уже депортировать контру!!! В лубимую россиянцию!!!
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........ и почему до сих пор не наказаны убийцы или они сейчас у руля
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Поворот , каністра оливи і " сум " за довбнем .
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Беззубая бесхребетная или предательская власть (СБУ, МВД, НАЦГВАРДИЯ)!!! Почему не арестовуете антиУкраински настроенных людей???!!! В кацапстане с который с "нами не воюет" выйдешь с Украинской символикой повяжут за "экстремизм", "разжигание межнациональной розни", "подрыв безопастности срасейского стойла(государства)" !!! А у нас толи предатели толи бесхребетные какие-то!!!
Война идет!!! Красный флаг, прокацапские выкрики, флаги и т.п. поипалу с ноги и в автозак!!! Вату всю надо пи#дить тогда будут бояться и уважать!!! С ватой нельзя цывилизованными методами, методы нормальных людей они принимают за лоховство и слабость!!!
ПИ#ДИТЬ ВАТУ НУЖНО ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ВСЕМИ ВОЩМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ПУТЛЕРАСТАМ!!!
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