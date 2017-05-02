 Полиция задержала 4 человека в рамках обеспечения порядка на поминальных мероприятиях в Одессе

Как сообщил журналистам на брифинге во вторник начальник Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин, они доставлены в райотделы для составления протоколов об административных правонарушениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Д.Головин не сообщил, к какому идеологическому лагерю относятся задержанные, пообещав обнародовать эту и другую информацию позднее.
Как сообщалось, в Одессе во вторник проходят поминальные мероприятия по жертвам трагедии 2 мая 2014 года, когда во время гражданских столкновений погибли 48 человек и еще более 200 получили ранения.
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Война идет!!! Красный флаг, прокацапские выкрики, флаги и т.п. поипалу с ноги и в автозак!!! Вату всю надо пи#дить тогда будут бояться и уважать!!! С ватой нельзя цывилизованными методами, методы нормальных людей они принимают за лоховство и слабость!!!
ПИ#ДИТЬ ВАТУ НУЖНО ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ВСЕМИ ВОЩМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ПУТЛЕРАСТАМ!!!
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