 Порошенко обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия в рамках международных организаций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах. Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.
Президент проинформировал собеседника о подписании Закона о ратификации украинско-израильского Соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографии.
Стороны выразили надежду на успешность визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Государство Израиль в мае.
Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаньяху осуществить визит в Украину в удобное время.
209 6
Порошенко присвоил имя гетмана Богдана Хмельницкого одной из частей ВСУ(113)
"Украинская культура понесла невосполнимую утрату", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью поэта Бориса Олейника(25)
Нардеп Артеменко обжалует указ Президента о прекращении гражданства Украины, если информация подтвердится(194)
Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лицам, - АП(121)
Телеканалов и эфирного времени на всех не хватает(0)
"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!", - Порошенко(105)
АП опровергает информацию российских СМИ о телефонном разговоре Порошенко и Путина(117)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить