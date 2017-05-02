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 Политика Украины
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Все про:Израиль (817) Нетаньяху (35) переговоры (3287) Порошенко (12791)

 Порошенко обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия в рамках международных организаций

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Глава государства поздравил собеседника с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля, которая исполняется 2 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах. Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Президент проинформировал собеседника о подписании Закона о ратификации украинско-израильского Соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографии.

Стороны выразили надежду на успешность визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Государство Израиль в мае.

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Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаньяху осуществить визит в Украину в удобное время.
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Шо то Трамп не зовет Барыгу,даже в туалет,через еврея решил мосты навести?
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А Нітан'яху - це ціла епоха в Ізраїлі.. Хоч Дніпро і є джерелом та розсадником жидобандерівщини як в Україні так і в світі, я був дуже здивованим , коли мій шестирічний син ( 1989 року народженя) розпочав писати на клаптиках паперу не "тато " або "мама" а "Бен'ямін Нітан'яху".. Довго сміялися з дружиною.. Чим це було викликано - до сих пір загадка.. Спробував запитувати сина - чим йому допік ізраїльський прем'єр - каже , що не пам'ятає...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия в рамках международных организаций
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