 Сенат США отложил законопроекты о санкциях против РФ

Об этом в понедельник объявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В январе и феврале сенаторы внесли два законопроекта, цель которых заключалась в кодификации существующего режима санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на аннексию Крыма, поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и вмешательства в президентскую кампанию в США. Сенаторы опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций ради перспективы сотрудничества с Кремлем в разрешении сирийского конфликта.
Как заявил в понедельник Боб Коркер, эта тревога развеялась, никто не верит, что президент заключит с Россией "дешевую сделку касательно Сирии". Коркер предложит подождать окончания расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и вернуться к обсуждению этих биллей после обнародования результатов. Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах.
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Лишняя зуботычина кацапам всегда на пользу.
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не все в откритую говорится
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ніхто ніхера не зна - зато у кожного думка з любого приводу...висновки космчного маштаба...
слава богу трамп хоч дізнався шо э Украъна ы де вона на карті...
шоб робити висновки треба знати предмет хоча б...
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Канцлер Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що Україна має отримати доступ до свого кордону на сході.
«Ми, звичайно, хочемо, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону - це теж частина Мінських домовленостей - і потім забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів», - сказала Меркель. http://www.radiosvoboda.org/a/news/28463980.html
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возвращение к славянским истокам
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