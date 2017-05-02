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Все про:санкции (6057) США (12474)

 Сенат США отложил законопроекты о санкциях против РФ

Американские сенаторы решили пока не давать хода законопроектам, узаконивающим санкции против российских граждан и корпораций и предусматривающим дополнительные штрафные меры против российских граждан, причастных к кибероперациям во время президентской кампании.

Об этом в понедельник объявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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В январе и феврале сенаторы внесли два законопроекта, цель которых заключалась в кодификации существующего режима санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на аннексию Крыма, поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и вмешательства в президентскую кампанию в США. Сенаторы опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций ради перспективы сотрудничества с Кремлем в разрешении сирийского конфликта.

Как заявил в понедельник Боб Коркер, эта тревога развеялась, никто не верит, что президент заключит с Россией "дешевую сделку касательно Сирии". Коркер предложит подождать окончания расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и вернуться к обсуждению этих биллей после обнародования результатов. Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах.

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Ну и зря.
Лишняя зуботычина кацапам всегда на пользу.
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Містер Трамп витримує паузу, затиснувши кволі яйця хуйла в сталеві лещата... Куди квапитись? Насолоджуватитсь потрібно неквапливо..
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и путлеру в подарок отсрочка для маневров и дальнейшей дистабилизации Украины и Европы..
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видать дали время на раздумье
не все в откритую говорится
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Санкции России только на пользу - вот и получается что в сенате гору взяли враги России .
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народ вам от нема шо робити - лише б пукнути!
ніхто ніхера не зна - зато у кожного думка з любого приводу...висновки космчного маштаба...

слава богу трамп хоч дізнався шо э Украъна ы де вона на карті...
шоб робити висновки треба знати предмет хоча б...
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Очікування св"ята - краще ніж саме св"ято. Ще випросять собі "санцийтолькопользу".
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Паходу )(уйло включило заднюю раз Трамп-чмо отложил свой скальпель в сторону...
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ну ,по результатам победобесия и введут .неделя-другая роли не играют
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Если (по заявлению Х*йла) санкции идут Рашке только на пользу, то это что же получается,- опять вредят?
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если это только правда. Сколько здесь уже было псевдоуток.
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Меркель - Путіну: Україна має отримати доступ до свого держкордону на сході

Канцлер Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що Україна має отримати доступ до свого кордону на сході.

«Ми, звичайно, хочемо, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону - це теж частина Мінських домовленостей - і потім забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів», - сказала Меркель. http://www.radiosvoboda.org/a/news/28463980.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат США отложил законопроекты о санкциях против РФ
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