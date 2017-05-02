 Людей снова эвакуируют с Куликова поля из-за сообщения о минировании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Людей в связи с телефонным "минированием" повторно эвакуируют. Как сообщил корреспондент, сейчас ждут взрывотехников и после этого правоохранители фактически вытеснили людей с площади. Многие из тех, кто был на Куликовом поле, направились, по словам журналиста. в сторону остановок общественного транспорта.
Отметим также, что перед тем, как стало известно об очередном сообщении о минировании, к Дому профсоююзов пришли представители одной из общественных организаций и как только они спели гимн Украины, всех пришлось вывести с площади для проверки.
Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей.
В связи с сообщением о минировании Дома профсоюзов эвакуировали людей с Куликова поля. Оно оказалось ложным.
По данным Нацполиции, в первой половине дня ситуация в Одессе была спокойная и контролируемая. Зафиксировали лишь один незначительный случай - женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленточку. Позже появилась информация о еще трех подобных случаях.
В свою очередь пророссийские активисты сообщают об обысках у них дома. Также на допрос вызваны три депутата Одесского облсовета от "Оппоблока".
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Тогда бы этим плакальщикам деваться некуда было. И негде устраивать эту показуху.
А так это надолго. Каждый год теперь, будет такое напряжение, с привлечением полиции и шабашем совков в унисон рашка тв
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Афигеть случайные люди, половина которых из Приднестровья и Роиси случаянно приехала.
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Здание - фундаментальнейшее. Пока дотащишься с отчетом до третьего этажа, так сто потов сойдет. А внизу продавали в вестибюле колбасные изделия и сладости и был книжный ларек. Говорят, там сейчас призраки убитых по Дому Профсоюзов бродят. Вот и боятся там занимать то место кто бы то ни было.
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https://youtu.be/7ZjYcftWkgs
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Воооот,на Думской пишут.....что ТОЧНО такие черные шарики сегодня запускали и в мачкве!!!
Заказчик один.......игорь марков,делались шарики на заводе в Цсянзу,завозили сначало в Одессу(!!!!!пограничникам и таможне привет),потом везлись в мачкву.
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Если долго разглядывать фотографии из России, можно сойти с ума.
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