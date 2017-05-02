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Все про:минирование (576) Одесса (5566) эвакуация (427)

 Людей снова эвакуируют с Куликова поля из-за сообщения о минировании

На Куликовом поле в Одессе второй раз за сегодняшний день ищут взрывчатку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Людей в связи с телефонным "минированием" повторно эвакуируют. Как сообщил корреспондент, сейчас ждут взрывотехников и после этого правоохранители фактически вытеснили людей с площади. Многие из тех, кто был на Куликовом поле, направились, по словам журналиста. в сторону остановок общественного транспорта.

Отметим также, что перед тем, как стало известно об очередном сообщении о минировании, к Дому профсоююзов пришли представители одной из общественных организаций и как только они спели гимн Украины, всех пришлось вывести с площади для проверки.

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Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей.

В связи с сообщением о минировании Дома профсоюзов эвакуировали людей с Куликова поля. Оно оказалось ложным.

По данным Нацполиции, в первой половине дня ситуация в Одессе была спокойная и контролируемая. Зафиксировали лишь один незначительный случай - женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленточку. Позже появилась информация о еще трех подобных случаях.

В свою очередь пророссийские активисты сообщают об обысках у них дома. Также на допрос вызваны три депутата Одесского облсовета от "Оппоблока".
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Была бы моя воля, я бы там посадила деревья , что то воде парка сделала. В доме профсоюзов какой то интересный музей по истории Украины ( и Одессы в частности, например сколько одесситов погибло от лап НКВД и красных комиссаров)
Тогда бы этим плакальщикам деваться некуда было. И негде устраивать эту показуху.
А так это надолго. Каждый год теперь, будет такое напряжение, с привлечением полиции и шабашем совков в унисон рашка тв
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и еще. Похоже, что пожар в Доме профсоюзов на Майдане уже забыт. Где также были погибшие. И это печально
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Столовую там сделать, с шашлыками, свиньями на вертеле и прочими копченостями..
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Меркель - Путіну: Україна має отримати доступ до свого держкордону на сході http://www.radiosvoboda.org/a/news/28463980.html
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вату-поминальщиков так до ночи будут гонять,как вшивых по бане.. Туда-сюда,туда-сюда)))И не надоест же кому-то звонить и рассказывать о минировании. А если еще для этого симок накуплено,и есть фольга и пара-тройка дешевых телефонов,то играться можно до бесконечности
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Ну если бы ваша дочь или мать там случайно оказалась, вы бы ей цветочков точно не принесли бы.
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Случаянно с оружием и коктейлями молотова, после того, как устроили бойню...

Афигеть случайные люди, половина которых из Приднестровья и Роиси случаянно приехала.
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Следствие приезжих там не нашло и оружия при убитых не было. и коктейлей.
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запомни мордвин. случайно только русня самозашкваривается.
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Сотник Микола тоже случайно стрелял?
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с чего бы это моя адекватная родня по таким говнюшникам ходила бы?
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Нечего моей дочери и матери по ватным шабашам лазить.
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Там люди со смены домой возвращались, площадь проходили, а еще там объявили бесплатный концерт. И еще там воздух очень хороший - голубые ели. так там постоянно мамоски с детками коляски возят, малыши бегают, пенсионеры гуляют.
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с какой смены,утырок вятский?))) Мамки с колясками со смены ехали,а голубые - ели?))))
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Видно у вас детей нет, а если их возите в коляске, то самые вонючие места.
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мне тут еще кацапездал из Муходрыщенска про коляски не рассказывал. Кстати,как там ваша колясочница? Еще не подохла?
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Вот как здесь правды боятся. А одесситам уже боятся нечего. Уже все не боятся - и милиция, и судьи, и народ. Уже всех достали.
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Вокруг площади голубые ели, умная. А со смены любой мог идти. В Одессе еще предприятия работают и посменно тоже.
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И еще там был Луна-парк, прямо напротив Дома Профсоюзов, на этой же площади.
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Там же была в Доме Профсоюзов городская налоговая инспекция, я туда, наверное, лет десять отчеты носила. Так эта музыка с Луна-парка все время звучала днем - есть там кто или нет.
Здание - фундаментальнейшее. Пока дотащишься с отчетом до третьего этажа, так сто потов сойдет. А внизу продавали в вестибюле колбасные изделия и сладости и был книжный ларек. Говорят, там сейчас призраки убитых по Дому Профсоюзов бродят. Вот и боятся там занимать то место кто бы то ни было.
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Люди доброе дело делают, думаешь их кто-то будет искать? Если вообще звонки были. А если не было.. то надо что бы были.
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правильно и делают))) А вообще,надо бы всех,кто туда с теми шариками поносными пришел - запереть там же и поджечь. Чтоб отправились не на поминки,а на свидание. А то тут у чушки какой-то уже мамки с колясками и голубые ели напротив)))
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ну нормально...йобанутым все равно покоя нету...шо на куликовом поле,шо дома на кухне
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Шоколядку рошен скушай жополиз Петин.
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на куликово поле,эвакуироваться...тебе я смотрю,в радость
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Сцука,это в воюющей стране.С куликового поля с матами выгнали за украинскую символику.слава в адинтур
https://youtu.be/7ZjYcftWkgs
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Мусора и геращенки,хули с них взять.Как и овощ решили за беркутом спрятаться.
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Крутые колорадские поминальщики. Целый день тусуются. Никогда и нигде таких не видел. А троллинг с минированием зачОтный.
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Дело в том что в различных ДТП погибают люди каждый день и никому не приходит в голову что бы идти на кладбище в годовщину, кроме родственников. Эти же прутся потому что разделяют идеи русского мира, но не для того что бы помянуть погибших.
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..людей снова эвакуируют....Лучше сорок раз по разу,чем ни разу сорок раз-)))))))))))))
Воооот,на Думской пишут.....что ТОЧНО такие черные шарики сегодня запускали и в мачкве!!!
Заказчик один.......игорь марков,делались шарики на заводе в Цсянзу,завозили сначало в Одессу(!!!!!пограничникам и таможне привет),потом везлись в мачкву.
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в Москве скорбили? надо же... а матерей Беслана задерживали
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плядей на гггодину "эвакуировать" желательно в вагонах "скотовозах"...
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Был бы нормальный президент, приняли бы закон за сепаратизм лешать гражданства,половины эттх тупых сук на площадке не было бы!
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Так Марков может и второй раз принести в жертву овец . Не понимаю зачем разрешать эти мероприятия ? Кроме родственников нечего там делать остальным.
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Кадыровцы перед зажаркой ватника на бутылку посадили?
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Навіщо заважати утилізуватись особинам, котрі так бажають бути утилізованими? Не розумію гуманізму української влади до прихильників та адептів "руського мира"..
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Останься в Одессе Саакашвили этого разгула точно бы не было. Из сегодняшних публикаций видно, что вата чувствует себя вольготно, мусорня прогоняет и сдерживает патриотов, а вату не трогает. Одним словом, мусорская вата снова поднимает голову и как бы и правда чего не произошло при тотальной толлерастии.
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В Одессе вообще еще такого не было. НИКОГДА. Румыны вешали - но только евреев. Тысячами вешали. А тут - всех национальностей людей убивали.
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погоняют стадо по периметру,ну ничего,они привыкли...
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 28 апр.

Если долго разглядывать фотографии из России, можно сойти с ума.

Людей снова эвакуируют с Куликова поля из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 5335
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Це їм там фізвиховання роблять - ганяють туди-сюди ,лєчь-встать !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛюдей снова эвакуируют с Куликова поля из-за сообщения о минировании
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