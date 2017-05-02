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Все про:Путин (23694) Франция (1850) нормандская четверка (349)

 Работа в нормандском формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что работа в нормандском формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.Ru".

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"Нормандская четверка", несомненно, должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. Работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о последнем разговоре с Путиным, Меркель и Олландом: "Россия не заинтересована в мире. Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы"

Он отметил, что вместе с Меркель они договорились о необходимости неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей.

Напомним, что после провокации с "украинским диверсантами" в 2016 году Путин заявлял, что считает бессмысленной встречу лидеров "нормандской четверки".
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Меркель как и Трамп просто в курсе что у Вовика баблишко на исходе)) Ещё чуток и голодная ватка будет с вилами просить у царя пожрать. 101% так и будет.
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Я болею за суку Ле Пен,во будет формат,Фрау Рибентроп,Ху"ло,Барыга и Сука из Мулен Руж.Главное что все четверо против Украины.
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тебе все в радость ,что против украины,да тампекс?
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Вафельник,не путай Барыгу с Украиной,и не пались,чмо продажное,пиши Украина с большой буквы.
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та фиг с ним,с барыгой...главное шо я тебя с гэбнявым не путаю
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Да ты говно от шоколада отличить не можешь,спец лаптежный.
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я ваще про говно не вспоминал .то твоя инициатива,знатока говн
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После избрания нового канцлера работа в минском формате станет совсем смешной, так как даже срок действия принятого ВР закона об особом порядке местного самоуправления истечет. Если для продления Минского соглашения достаточно подписи Кучмы, то для продления закона нужно голосование ВР.
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ВР проголосует,там калолиция,Жопоблок и БПП.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРабота в нормандском формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, - Путин
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