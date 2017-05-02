 Работа в нормандском формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, - Путин

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.Ru".
"Нормандская четверка", несомненно, должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. Работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре", - сказал Путин.
Он отметил, что вместе с Меркель они договорились о необходимости неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей.
Напомним, что после провокации с "украинским диверсантами" в 2016 году Путин заявлял, что считает бессмысленной встречу лидеров "нормандской четверки".
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