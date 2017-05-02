 Путин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.Ru".
"Никто и ничего ни у кого не отбирал, там (на украинских предприятиях. - Ред.) временно введено внешнее управление", - сказал Путин.
Он также добавил, что данные предприятия были лишены возможности получать прибыль от своей хозяйственной деятельности, так как Киев прекратил финансовые отношения с этой территорией.
Напомним, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
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Дякую, одеські козаки!
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Не забувай,що ти теж врємєнно...
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https://strana.ua/articles/rassledovania/54206-kak-organizovana-i-rabotaet-kontrabanda-v-zone-ato.html
если отбросить половину мусора в этой статейке, то сразу становится ясно, и о торговых партнерах в зонах ОРДЛО и почему упекли Торнадо и зиц председателя Кропачева ( о котором Лещенко писал ( Укр. правда и Цензор)
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Cьогодні о 16:44 Медиавектор
Телеведущий Владимир Соловьев, который в своем ток-шоу нередко критикует Запад, был замечен в Нью-Йорке. Пользователь твиттера запечатлел Соловьева в Центральном парке города. В микроблоге самого Соловьева ничего не говорится о поездке в США. Отметим, что ранее в поле зрения интернет-пользователей таким образом попадал другой телеведущий - Дмитрий Киселев. Еще до событий на Украине Киселев, отметившийся призывом сжигать сердца геев, был замечен на отдыхе в Амстердаме. Затем тележурналист стал невъездным в Европу, но российским курортам предпочел поездку в Японию.
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На самом деле в оригинале было сказано, что Роисся осуществляет "efective control" над отдельными территориями Луганской и Донецкой областей.
В данном случае "efective control" следует переводить, как "фактический контроль", "контроль де факто", а вовсе не как "эффективное управление".
effective control
полит. контроль де факто; фактический контроль
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Тётя Роза @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад
Эпоха «5В».
Владимир Владимирович
Врёт, Ворует, Воюет.
Когда придёт ей конец?
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Выход один! Вооружайтесь!!!!!!!
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Чуточку больше повезет только тем, кто успеет вовремя отделиться от расие, слинять куда нибудь или наложить на себя руки.
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Настамнетами?
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Будешь кормить дырявых доскону, уебак...
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Просто установлена абсолютная власть захватчиков.
Советсткие традиции одурачивания людей:
все, принадлежит народу, а власть - несменяемому государственному криминалу.
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а он таки получит
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"Украина исчезнет через 60 дней."
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А оно откуда знает? Ихжешьтамнет.
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И любой своей подлости они всегда находят оправдание!
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