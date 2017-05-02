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Все про:захват (768) предприятие (163) Путин (23694) Донбасс (14389)

 Путин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление"

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не отбирал у Украины ее предприятия на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.Ru".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО

"Никто и ничего ни у кого не отбирал, там (на украинских предприятиях. - Ред.) временно введено внешнее управление", - сказал Путин.

Он также добавил, что данные предприятия были лишены возможности получать прибыль от своей хозяйственной деятельности, так как Киев прекратил финансовые отношения с этой территорией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы захватили 46 украинских предприятий на Донбассе, - Тука

Напомним, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.

На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
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А почему война "гражданская", а трупы везут на росию?
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Ти ба, яка кровожерлива була вата вранці. А ввечері - зовсім спокійна...
Дякую, одеські козаки!

Путин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление" - Цензор.НЕТ 2836
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трба було би таке зробити ще з гончаренком-костусєвим, коли він лєнту носив.....
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Можно ли ввести в Кремль временное управление?
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встретились цинизм и лицемерие решать, как нам жить.
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Ага, внешнее управление демонтажем и вывозом оборудования и всех остальных ценностей.
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Тварина ботоксна...
Не забувай,що ти теж врємєнно...
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Одна цитата статті- "Київ зупинив фінансові відносини з цією територією".. Виходить пани Парасюк, Семенченко та партія "Самопоміч" - були правими, щодо блокади ордло?
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Леонид Днепр ---- в принципе да. Есть интересная статейка на страна уа,
https://strana.ua/articles/rassledovania/54206-kak-organizovana-i-rabotaet-kontrabanda-v-zone-ato.html

если отбросить половину мусора в этой статейке, то сразу становится ясно, и о торговых партнерах в зонах ОРДЛО и почему упекли Торнадо и зиц председателя Кропачева ( о котором Лещенко писал ( Укр. правда и Цензор)


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Временно, временно, как и Кубань, как и Ростовская область как и Краснодарская область, всё это временно окупировано. Карелия, Курилы, Дальний восток..тоже временно
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И откуда он это знает? Ватный рейх вроде бы ни причем а у нас какбэ "гражданская война".
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Вот вам еще одна аналогия - гитлеровская Германия всего то на всего взяла под внешнее управление в 1941 - 1942 годах кусок эССэРэСэрии .
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какая гражданская война ватник? наши бойцы сражаются с российскими окупантами иди в спам козломордый
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В общем-то мог бы уже прямо и сказать, что и сами ОРДЛО никто не отбирал, а просто взяты кацапами во внешнее управление. Разница лишь в том, что по заводам рыжего это он озвучил, а вот чтоб признать по ОРДЛО, то увиливает, ведь ихтамнет же.
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Росія щодня краде та вивозить з окупованого Донбасу більше 10 тис. тонн вугілля http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170322-rosiya-shhodnya-vyvozyt-z-donbasu-bilshe-10-tys-tonn-vugillya/
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Руководство "Краснодонуголь" (а с ними и ВСЕ работники шахт) ждут сентябрь 2017, т.к начнется отопительный сезон в Украине и отгрузка угляПутин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление" - Цензор.НЕТ 2421Путин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление" - Цензор.НЕТ 4666
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Украинские буровые платформы / да и не только они / , получается , то же под внешним управлением ?
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У них с Пэдро совместное предприятие "Трахарь-пахарь",бабло делят по "братски".
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ну еще бы, все как всегда по-хуйлу - и я не я и хата не моя!
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На каком основании "внешнее управление", кто вы такие, чтобы вводить "внешнее управление"на украинской территории над украинскими предприятиями?Значит по логике вы признаете, что захватили эти территории и считаете себя вправе, распоряжаться там всем, как считаете нужным! Какопе "внешнее управление", когда эти предприятия уже режут на металлолом?
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Российского пропагандиста Соловьева застукали в Нью-Йорке
Cьогодні о 16:44 Медиавектор
Телеведущий Владимир Соловьев, который в своем ток-шоу нередко критикует Запад, был замечен в Нью-Йорке. Пользователь твиттера запечатлел Соловьева в Центральном парке города. В микроблоге самого Соловьева ничего не говорится о поездке в США. Отметим, что ранее в поле зрения интернет-пользователей таким образом попадал другой телеведущий - Дмитрий Киселев. Еще до событий на Украине Киселев, отметившийся призывом сжигать сердца геев, был замечен на отдыхе в Амстердаме. Затем тележурналист стал невъездным в Европу, но российским курортам предпочел поездку в Японию.
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Чому дивуватися - он Югкова дружина , також щось говорила про ефективне управління територією ордло..
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С легкой руки людишек, недостаточно владеющих языками и ленящихся заглянуть в словари, пошло вот это "эффективное управление".

На самом деле в оригинале было сказано, что Роисся осуществляет "efective control" над отдельными территориями Луганской и Донецкой областей.
В данном случае "efective control" следует переводить, как "фактический контроль", "контроль де факто", а вовсе не как "эффективное управление".

effective control
полит. контроль де факто; фактический контроль



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Та да, они и на Украину не нападали, и Крым не отжимали. Они все взяли во временное управление. Кацап есть кацап, цивилизованным людям это на голову не налазит, а ему все нормально.
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У них на каждое действие продумана отмазка для будущих отступлений. Потом когда будут возвращать всё, будут невинно оправдываться, что мол чуть ли не вынуждены были всё взять у соседа, чтобы не пропало, чуть ли не благодетелями потом себя выставлять будут. Они и для оправдания сегодняшних убийств украинцев, когда их к стенке со временем прижмут, то будут находить какие-то отмазки и обтекаемо-нейтральные выражения, но напрямую свою вину никогда не признают. Кацапы в своей истории вообще ещё никогда себя виноватыми в чём-либо не признавали. Это не немцы, которые за Гитлера и нацистов до сих пор на себе волосы рвут и будут ещё долго рвать от чувства вины.
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путин брехливее еще нашего порошенки .Помню как куйло брехал про зеленых человечков. Что типа форму военную можно в военторге купить.И офшоры у него как у нашего ляксеича имеются в Панаме и в других странах.
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Пэдро это Украинское Ху"ло,только жирный и кучерявый.
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По брехне к нашему офшоренку приближается Еще поднатужится и будут идти в ровень.Х..о и барыга братья навек
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....два брата-акробата
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Путин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление" - Цензор.НЕТ 8504
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад

Эпоха «5В».
Владимир Владимирович
Врёт, Ворует, Воюет.
Когда придёт ей конец?
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Хуйло будет убивать и дальше!
Выход один! Вооружайтесь!!!!!!!
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Следующий сцарь Роисси будет ничем не лучше.
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Пускай этот клоун даст указания своим марионетками допустить международную комиссию на территорию ОРДЛО, и проверить наличия предприятий на начало 2014 г, и их фактическое состояние и наличие на 2016.
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Хуйло лживое.Была бы власть Украинская шел бы лесом,но увы хуйло 2 выбрали.
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Кучма добазарится в Минске,для этого и собираются
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внешнее управление пальцами в чужом кармане...
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А в Крыму тоже не отбирал, вошь? А на расие у Коломойского банк не стырил? Оно даже там не твое, сученыш! Остатки твоей семьи и ты будете отжаты до нитки, и еще кацапским дебилам из пенсий платить за это - не переплатить много поколений.
Чуточку больше повезет только тем, кто успеет вовремя отделиться от расие, слинять куда нибудь или наложить на себя руки.
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Какое временно, хйуло плешивое? Украины уже нет. Вчера закончились 60 дней, которые дегенерал захерченко дал нам на развал...
Будешь кормить дырявых доскону, уебак...

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"Никто и ничего ни у кого не отбирал".
Просто установлена абсолютная власть захватчиков.

Советсткие традиции одурачивания людей:
все, принадлежит народу, а власть - несменяемому государственному криминалу.
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РФ тоже не оккупируют, там временно введут внешнее управление.
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Зачем цитировать обнаглевшую жабу? Все и так понятно.
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пока хуйло не получит по наглой плешивой роже, оно не успокоится
а он таки получит
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Некоторые личности в теме о ботоксном педофиле, применили интересный подход его поддержки, а именно пытаются навязать Украинцам мнение, что оно лучше Порошенко и соответственно не такое уже плохое.
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Гопник: я ничего не отбирал, я просто взял попользоваться.
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х"йло снова взялся за старую песенку...никто ничего не отбирал и нас там нет
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01.03.2017 Захарченко:
"Украина исчезнет через 60 дней."
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Захерченко исчезнет менее чем через 30 дней. А Украина была есть и будет во все времена.
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Путин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление"
А оно откуда знает? Ихжешьтамнет.
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Нет такой подлости, на которую неспособны московиты.

И любой своей подлости они всегда находят оправдание!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин о захвате украинских предприятий в ОРДЛО: "Никто и ничего ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление"
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