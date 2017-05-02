 Меркель не считает нужным заключать новое соглашение в рамках мирного урегулирования в Украине

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Также она заявила, что Германия хочет, чтобы Украина получила доступ к своей границе на Донбассе.
Кроме того, Меркель отметила, что не видит смысла в замене наблюдателей ОБСЕ на ООН в зоне конфликта на востоке.
Напомним, что в рамках мирного урегулирования в Украине существуют минские соглашения, нормы и договренности в рамках которых регулярно нарушается боевиками, которых поддерживает Россия.
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Жозеф Жубер
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тоже самое они хотели получить на Донбасе и в Криму, заручившись поддержокй Германии и Франции
но, как говорится, не тут то било - Украина не Грузия, сейчас не 2008 г и к тому же в США сейчас далеко не бздливий Обама
кто же от имени Украини так настойчиво пропихивал "мечту оккупанта", связанную с размещением контенгента ООН, где одной из сторон безусловно будет представлен хуйло?
http://novynarnia.com/2017/04/24/poroshenko-obgovoriv-iz-tillersonom-rozmishhennya-mirotvorchogo-kontingentu-oon-na-donbasi/
по косвенним признакам нетрудно догадаться на кого действительно работает шоколадний иуда
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- Больной, а сколько вам лет?
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