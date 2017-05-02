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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1400) переговоры (3287) Путин (23694) минские соглашения (2118)

 Меркель не считает нужным заключать новое соглашение в рамках мирного урегулирования в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает необходимым заключение нового соглашения в рамках мирного урегулирования в Украине.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Также она заявила, что Германия хочет, чтобы Украина получила доступ к своей границе на Донбассе.

Кроме того, Меркель отметила, что не видит смысла в замене наблюдателей ОБСЕ на ООН в зоне конфликта на востоке.

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Напомним, что в рамках мирного урегулирования в Украине существуют минские соглашения, нормы и договренности в рамках которых регулярно нарушается боевиками, которых поддерживает Россия.


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На каждого буратину найдётся свой папа Карло.
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тоесть каких- то 20% жителей Украины должны диктовать свои условия остальным 80%. А х"й вам по всей морде. Чухайте в росию если вам так она дорога.
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меркель хочет. меркель не видит смысла, меркель делает ставку на дипломатию и санкции. но новые санкции ввести не в состоянии, а дипломатия, не подкреленная ничем вызывает только смех
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Ети все санкции раше до лампады Комплектующие для оборонки и електронику кацапоиды через Китай купят на ура Так трошки создали неудобсятва В раше минимальная пенсия 100баксов У нас 42 бакса Они будут мучится под санкциями не в чем себе не отказывая еще 100 лет Разводняк для лохов ети санкции
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Черпаем минск дальше,как говорил посол Украины в Беларуси. ..
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Четыре факта про трагедию 2-го мая в Одессе, о которых никогда не скажут российские СМИ:

Меркель не считает нужным заключать новое соглашение в рамках мирного урегулирования в Украине - Цензор.НЕТ 9683
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" Справедливість без сили і сила без справедливості - обидві потворні"(потвора- урод)

Жозеф Жубер
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Замораживают. и к бабушке не надо ходить. сама сказала - заморозить на сорок лет как у нас было.
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Может ей надоело прикрывать барыжную,коррумпированную жопу пороха? У нее и выборы на носу.
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просто они беспомощны: что порох, что меркель, что могеррини и так далее. За ними нет ничего, кроме бесконечной болтовни, шаблонных дипломатических фраз и призывов в никуда и ни к кому.
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в 2008 г , москали, прикриваясь мандатом ООН, развязали агрессию против Грузии, отделив Абзахию и Осетию для размещения военних баз

тоже самое они хотели получить на Донбасе и в Криму, заручившись поддержокй Германии и Франции
но, как говорится, не тут то било - Украина не Грузия, сейчас не 2008 г и к тому же в США сейчас далеко не бздливий Обама
кто же от имени Украини так настойчиво пропихивал "мечту оккупанта", связанную с размещением контенгента ООН, где одной из сторон безусловно будет представлен хуйло?

http://novynarnia.com/2017/04/24/poroshenko-obgovoriv-iz-tillersonom-rozmishhennya-mirotvorchogo-kontingentu-oon-na-donbasi/

по косвенним признакам нетрудно догадаться на кого действительно работает шоколадний иуда
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- Доктор, а сколько можно прожить без мозга?
- Больной, а сколько вам лет?
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путин бесконечно будет БРЕХАТЬ И ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ пока НЕ ВЗОРВЕТСЯ сама рос фидерация !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель не считает нужным заключать новое соглашение в рамках мирного урегулирования в Украине
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